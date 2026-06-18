Exclusivo: veja as fotos da ala nova do Copacabana Palace, no antigo "Anexo"

Um dos cenários mais fotografados e glamourosos da hotelaria de luxo está prestes a ganhar uma nova roupagem. O Copacabana Palace, do grupo Belmond, apresentou nesta quinta-feira, 18, com exclusividade à Casual EXAME, as imagens inéditas do novo "Anexo" — agora chamado de Edifício Piscina.

O Antigo Anexo consolidou-se, ao longo das décadas, como um símbolo do glamour carioca. Erguido em 1948 por Octávio Guinle sobre antigas quadras de tênis, foi criado para acompanhar o boom imobiliário de Copacabana. Nos últimos 78 anos, recebeu personalidades como Bob Marley, Freddie Mercury, Jô Soares e Jorge Benjor.

Antes da reforma, o edifício contava com 11 andares e 96 acomodações. A nova configuração ampliou o tamanho das habitações e reduziu o espaço para 68 chaves, divididas em 60 suítes e 8 quartos — quatro deles comunicantes. A reabertura está prevista para o segundo semestre de 2026.

O projeto foi o maior investimento feito de uma única vez no hotel desde sua inauguração, em 1923, e faz parte de um plano macro de modernização, iniciado em 2025. O aporte, cujo valor não foi aberto à reportagem, já figura entre os maiores globais da rede Belmond.

Veja as imagens do Edifício Piscina do Copacabana Palace

1 /5 Nova habitação do Edifício Piscina, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ) (Edifício Piscina, no Copc)

2 /5 Nova habitação do Edifício Piscina, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ) (Edifício Piscina, no Copc)

3 /5 Nova habitação do Edifício Piscina, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ) (Edifício Piscina, no Copc)

4 /5 Suíte em nova habitação do Edifício Piscina, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ) (Edifício Piscina, no Copc)

5/5 Banheiro em nova habitação do Edifício Piscina, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ) (Edifício Piscina, no Copc)

O que muda do Anexo para o Edifício Piscina

Assinado pelo renomado escritório do arquiteto Ivan Rezende, responsável também pela restauração do teatro do hotel em 2021, o projeto trará ambientes mais amplos. Com metragens que começam em 70 m² e 80 m² e chegam a 227 m² nas opções mais exclusivas, as acomodações serão preparadas para atender famílias e hóspedes de longa permanência.

Fora das acomodações, o edifício conta ainda com cinco andares dedicados ao bem-estar. Neles, haverá um novo spa e um restaurante italiano comandado pelo chef Nello Cassese. O novo espaço também passa a incorporar obras de artistas brasileiros como Luiz Zerbini, Maqueson e Ciro Fernandes, um reforço à identidade cultural do hotel e à conexão com a arte nacional.

A 68 acomodações serão distribuídas em oito categorias: Deluxe Avenue Rooms, One Bedroom Avenue Suites, One Bedroom Pool View Suites, Premium One Bedroom Pool & Ocean View Suites, Two Bedroom Ocean View Suites, Two Bedroom Penthouse Avenue Suite, Carioca Suite e Two Bedroom Avenue Suite.

As vendas para as categorias do Edifício Piscina estarão abertas ao mercado a partir do dia 3 de novembro deste ano através dos canais oficiais da Belmond.