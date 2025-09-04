Casual

Giorgio Armani morre aos 91 anos

O estilista estava doente há algum tempo e não participou dos desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho

Giorgio Armani: estilista criador de um império de moda, hotelaria e gastronomia (JULIEN DE ROSA / AFP/Getty Images)

Júlia Storch
Repórter de Casual

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10h37.

O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos nesta quinta-feira, 4. "Com profundo pesar, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu idealizador, fundador e incansável impulsionador: Giorgio Armani. O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, ele trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e sempre mutáveis ​​projetos, tanto existentes quanto em andamento", segundo comunicado da marca.

Segundo a Reuters, o estilista estava doente há algum tempo e não participou dos desfiles de seu grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho. Esta foi a primeira vez em sua carreira que perdeu um de seus eventos de passarela.

Além das marcas de moda, a Armani também possui hotéis e restaurantes pelo mundo, com faturamento de cerca de 2,3 bilhões de euros anuais.

Há menos de uma semana, Armani declarou ao Financial Times os planos de sucessão. “Meus planos de sucessão consistem em uma transição gradual das responsabilidades que sempre assumi para aqueles mais próximos de mim, como Leo Dell’Orco, os membros da minha família e toda a equipe de trabalho”. Dell’Orco, é o atual chefe de design masculino do grupo Armani, e assinou os dois últimos desfiles de moda masculina da Armani em Milão. “Gostaria que a sucessão fosse orgânica e não um momento de ruptura”, disse.

O funeral de Armani será fechado ao público e acontecerá na Itália.

