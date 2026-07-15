Ingressos de revenda para a final da Copa do Mundo custam a partir de R$ 35 mil

Os torcedores que ainda tentam garantir presença na final da Copa do Mundo, marcada para este domingo, 19 de julho, entre a Espanha, que busca sua segunda estrela, e a vencedora do confronto entre Inglaterra e Argentina, encontram preços elevados no mercado de revenda. Nos principais sites dos Estados Unidos, os ingressos mais acessíveis partem de US$ 7 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 35 mil.

Faltando quatro dias para a decisão, que será disputada no MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova York/Nova Jersey, os bilhetes disponíveis para revenda variam de cerca de US$ 7 mil até quase US$ 40 mil, valor superior a R$ 200 mil.

Na plataforma oficial da Fifa, os ingressos convencionais para a final já estão esgotados. Permanecem disponíveis apenas os pacotes de "hospitalidade".

Esses pacotes reúnem assentos "premium", com acesso a áreas reservadas, serviço de alimentação e bebidas, além de localização privilegiada no estádio.

Os pacotes de hospitalidade com menor preço custam entre US$ 15 mil, aproximadamente R$ 75 mil, e US$ 17 mil, pouco mais de R$ 85 mil. Já as modalidades mais caras chegam a US$ 29 mil, cerca de R$ 147 mil por pessoa, ou até US$ 57 mil, equivalente a R$ 290 mil, na categoria mais exclusiva.

Na plataforma StubHub, a maior parte dos ingressos anunciados está na faixa de US$ 8 mil, aproximadamente R$ 40 mil. Também há opções por US$ 25 mil, cerca de R$ 125 mil, e anúncios que alcançam US$ 35 mil, valor próximo de R$ 180 mil.

Na Ticketmaster, portal de referência para a venda de ingressos de eventos esportivos e de entretenimento nos Estados Unidos, os valores praticados seguem em patamar semelhante, com entradas em torno de US$ 8 mil.

Já o Tickpick, um site comparador de preços e intermediário de ingressos de revenda, reúne as opções mais baratas por pouco mais de US$ 7 mil, enquanto o ingresso de maior valor anunciado custa US$ 39 mil, quase R$ 200 mil.

Quem pretende assistir à decisão no estádio também deve considerar outras despesas além do ingresso. Os custos com hospedagem e alimentação elevam o orçamento necessário para acompanhar a partida.

O deslocamento até o MetLife Stadium representa outro gasto para os torcedores. O acesso a pé é proibido, e os trens oficiais até o estádio têm tarifa de US$ 98, quase R$ 500. Como alternativa, os ônibus de traslado oferecem um custo menor, com passagens em torno de US$ 20, aproximadamente R$ 100.