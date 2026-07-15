Ingressos de revenda para a final da Copa do Mundo custam a partir de R$ 35 mil

Repórter
Publicado em 15 de julho de 2026 às 15h29.
Os torcedores que ainda tentam garantir presença na final da Copa do Mundo, marcada para este domingo, 19 de julho, entre a Espanha, que busca sua segunda estrela, e a vencedora do confronto entre Inglaterra e Argentina, encontram preços elevados no mercado de revenda. Nos principais sites dos Estados Unidos, os ingressos mais acessíveis partem de US$ 7 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 35 mil.
Faltando quatro dias para a decisão, que será disputada no MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova York/Nova Jersey, os bilhetes disponíveis para revenda variam de cerca de US$ 7 mil até quase US$ 40 mil, valor superior a R$ 200 mil.
Na plataforma oficial da Fifa, os ingressos convencionais para a final já estão esgotados. Permanecem disponíveis apenas os pacotes de "hospitalidade".
Esses pacotes reúnem assentos "premium", com acesso a áreas reservadas, serviço de alimentação e bebidas, além de localização privilegiada no estádio.
Os pacotes de hospitalidade com menor preço custam entre US$ 15 mil, aproximadamente R$ 75 mil, e US$ 17 mil, pouco mais de R$ 85 mil. Já as modalidades mais caras chegam a US$ 29 mil, cerca de R$ 147 mil por pessoa, ou até US$ 57 mil, equivalente a R$ 290 mil, na categoria mais exclusiva.
Na plataforma StubHub, a maior parte dos ingressos anunciados está na faixa de US$ 8 mil, aproximadamente R$ 40 mil. Também há opções por US$ 25 mil, cerca de R$ 125 mil, e anúncios que alcançam US$ 35 mil, valor próximo de R$ 180 mil.
Na Ticketmaster, portal de referência para a venda de ingressos de eventos esportivos e de entretenimento nos Estados Unidos, os valores praticados seguem em patamar semelhante, com entradas em torno de US$ 8 mil.
Já o Tickpick, um site comparador de preços e intermediário de ingressos de revenda, reúne as opções mais baratas por pouco mais de US$ 7 mil, enquanto o ingresso de maior valor anunciado custa US$ 39 mil, quase R$ 200 mil.
Quem pretende assistir à decisão no estádio também deve considerar outras despesas além do ingresso. Os custos com hospedagem e alimentação elevam o orçamento necessário para acompanhar a partida.
O deslocamento até o MetLife Stadium representa outro gasto para os torcedores. O acesso a pé é proibido, e os trens oficiais até o estádio têm tarifa de US$ 98, quase R$ 500. Como alternativa, os ônibus de traslado oferecem um custo menor, com passagens em torno de US$ 20, aproximadamente R$ 100.