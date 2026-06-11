Os 10 jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 é, também, a maior concentração de riqueza já reunida num torneio de futebol. Com 1.248 jogadores distribuídos em 48 seleções, o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá reúne contratos bilionários da Saudi Pro League, da Premier League e da La Liga num único torneio. Os valores abaixo incluem salário, patrocínios e direitos de imagem, com base em dados da Forbes. O único brasileiro na lista é Vinícius Jr., em quinto.

CR7 à frente de todos

Cristiano Ronaldo lidera com folga. O atacante português de 41 anos recebe R$ 1,3 bilhão por ano no Al-Nassr, com um contrato renovado em junho de 2025 até 2027, e é o atleta mais bem pago do mundo. Na Copa, ele chega com 973 gols na carreira, a menos de 30 do número mil — e pode se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis edições do torneio, ao lado de Messi e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

Messi aparece em segundo, com R$ 700 milhões anuais, de acordo com a Forbes. Boa parte do que o argentino recebe no Inter Miami está atrelada a imóveis em Miami e participações societárias, o que não entra na conta do salário fixo. Aos 38 anos, o camisa 10 chega ao que deve ser sua última Copa com o status de bicampeão mundial em busca de conquistar.

Lionel Messi: seleção argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022 (Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Europa domina o meio da tabela

Kylian Mbappé, do Real Madrid, aparece em terceiro com R$ 478 milhões anuais, e Erling Haaland, do Manchester City, em quarto com R$ 428 milhões. O norueguês chega ao torneio mais importante que ainda faltava em sua carreira depois de ter quebrado praticamente todos os recordes de gols do futebol europeu nos últimos anos.

Vinícius Jr. é o quinto colocado, com R$ 302 milhões, e o único brasileiro no ranking. O atacante do Real Madrid é também o nome mais bem pago da seleção de Carlo Ancelotti na Copa.

Vinícius Júnior, do Brasil (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Salah, Mané e Mahrez pelo continente africano

Mohamed Salah, do Liverpool, fecha o top 6 com R$ 277 milhões anuais. O egípcio de 33 anos chega ao torneio em fim de contrato com o clube inglês, numa janela que pode definir o destino da segunda metade de sua carreira. Sadio Mané, do Al-Nassr, e Riyad Mahrez, do Al-Ahli, aparecem na sequência com R$ 271 milhões e R$ 261 milhões respectivamente, ambos pela Arábia Saudita.

As surpresas do top 10

Jude Bellingham, do Real Madrid e da seleção inglesa, entra em nono com R$ 221 milhões — um dos jogadores mais bem pagos do mundo aos 22 anos. Fecha a lista Lamine Yamal, da Espanha e do Barcelona, com R$ 216 milhões anuais. Aos 17 anos, o atacante catalão é o mais jovem do ranking e um dos principais nomes da seleção espanhola.

Vale observar que Karim Benzema seria o terceiro colocado da lista, mas não foi convocado pela seleção francesa para o torneio.

Os 10 jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo 2026