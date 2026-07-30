A atriz de 'A Odisseia' que virou favorita ao Oscar com 10 minutos de cena

Samantha Morton aparece por cerca de dez minutos em A Odisseia, o épico de Christopher Nolan que reúne nomes como Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Robert Pattinson. Mesmo com pouco tempo de tela, a atriz britânica saiu do set com uma das cenas mais comentadas do filme e entrou de forma inesperada na corrida pelo Oscar de 2027.

Ela interpreta Circe, a feiticeira que recebe a tripulação exausta de Odisseu em sua ilha isolada e transforma os homens em porcos. Segundo relatos da produção, o próprio Nolan chegou a dizer que o filme "vivia ou morria" a partir dessa personagem, chamando Circe de fulcro da história.

Uma cena construída com magia e mímica

Samantha Morton na premiere de "A Odisseia" em Londres, no dia 6 de julho de 2026 (CARLOS JASSO/AFP Photo)

Para compor a personagem, Morton recorreu a referências que vão além da atuação tradicional. Ela se apoiou em interesses antigos por mágica de palco, mímica e manipulação de bonecos, técnicas ligadas à capacidade de convencer o público de que algo artificial está vivo. A atriz já havia trabalhado como assistente de um mágico no início da carreira, experiência que voltou a usar durante as gravações dos efeitos práticos da transformação.

Ao longo da cena, ela afirma ter alternado mentalmente entre diferentes idades e papéis da personagem, imaginando Circe ora como uma adolescente amedrontada, ora como uma mulher idosa, mãe, irmã e avó. Essa variação, segundo a equipe do filme, ajudou a dar à sequência uma camada emocional que ultrapassa o tempo curto de tela.

Em entrevistas recentes, Morton descreveu o papel como uma espécie de recomeço na carreira. Ela contou ter sentido a oportunidade de atuar ao lado de nomes como Matt Damon e de um diretor como Nolan como uma chance de ser vista novamente por um público maior, depois de anos dividindo apostas em séries e papéis menores com atuações intensas em poucos minutos.

Duas indicações anteriores ao prêmio

Sean Penn e Samantha Morton em cena de "Poucas e Boas" (1999). O papel rendeu à britânica sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante (Divulgação)

Antes de A Odisseia, Morton já havia sido indicada duas vezes ao Oscar. A primeira veio em 2000, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo trabalho em Poucas e Boas, de Woody Allen. A segunda aconteceu em 2003, quando concorreu como Melhor Atriz por "Terra de Sonhos". As duas indicações consolidaram cedo o nome da atriz entre os talentos mais respeitados do cinema britânico.

Há também precedentes de vitórias construídas com pouco tempo de tela. Judi Dench levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1999 por Shakespeare Apaixonado, com cerca de seis minutos em cena. Anthony Hopkins venceu como Melhor Ator em 1992 por O Silêncio dos Inocentes, com pouco mais de 16 minutos de aparição no filme. Esses casos alimentam agora as comparações em torno do desempenho de Morton.

Trajetória construída desde a infância

Nascida em Nottingham, na Inglaterra, Samantha Morton tem 49 anos e começou a atuar ainda criança, na televisão britânica. A carreira nos palcos rendeu a ela diversos prêmios de teatro ao longo das décadas seguintes. No cinema, ela também integrou elencos de produções como Minority Report: A Nova Lei, O Libertino e A Baleia, além de participações marcantes em séries como The Walking Dead.

Morton é mãe de três filhos. A primeira, Esmé, nasceu do relacionamento com o ator Charlie Creed-Miles. Os outros dois, Edie e Theodore, vieram da relação com o cineasta Harry Holm, seu companheiro desde 2005.

Com A Odisseia ainda em cartaz e batendo recordes de bilheteria, a repercussão em torno da atuação de Morton segue crescendo entre críticos e veículos internacionais, que já apontam a britânica como um dos nomes mais fortes rumo à temporada de premiações de 2027.