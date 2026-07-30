A atriz de 'A Odisseia' que virou favorita ao Oscar com 10 minutos de cena

Samantha Morton vive Circe em "A Odisseia", cercada por soldados em cena iluminada apenas pelo fogo. A atuação rendeu à britânica os primeiros votos de confiança para o Oscar de 2027 (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 30 de julho de 2026 às 11h31.
Samantha Morton aparece por cerca de dez minutos em A Odisseia, o épico de Christopher Nolan que reúne nomes como Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Robert Pattinson. Mesmo com pouco tempo de tela, a atriz britânica saiu do set com uma das cenas mais comentadas do filme e entrou de forma inesperada na corrida pelo Oscar de 2027.
Ela interpreta Circe, a feiticeira que recebe a tripulação exausta de Odisseu em sua ilha isolada e transforma os homens em porcos. Segundo relatos da produção, o próprio Nolan chegou a dizer que o filme "vivia ou morria" a partir dessa personagem, chamando Circe de fulcro da história.
Para compor a personagem, Morton recorreu a referências que vão além da atuação tradicional. Ela se apoiou em interesses antigos por mágica de palco, mímica e manipulação de bonecos, técnicas ligadas à capacidade de convencer o público de que algo artificial está vivo. A atriz já havia trabalhado como assistente de um mágico no início da carreira, experiência que voltou a usar durante as gravações dos efeitos práticos da transformação.
Ao longo da cena, ela afirma ter alternado mentalmente entre diferentes idades e papéis da personagem, imaginando Circe ora como uma adolescente amedrontada, ora como uma mulher idosa, mãe, irmã e avó. Essa variação, segundo a equipe do filme, ajudou a dar à sequência uma camada emocional que ultrapassa o tempo curto de tela.
Em entrevistas recentes, Morton descreveu o papel como uma espécie de recomeço na carreira. Ela contou ter sentido a oportunidade de atuar ao lado de nomes como Matt Damon e de um diretor como Nolan como uma chance de ser vista novamente por um público maior, depois de anos dividindo apostas em séries e papéis menores com atuações intensas em poucos minutos.
Antes de A Odisseia, Morton já havia sido indicada duas vezes ao Oscar. A primeira veio em 2000, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo trabalho em Poucas e Boas, de Woody Allen. A segunda aconteceu em 2003, quando concorreu como Melhor Atriz por "Terra de Sonhos". As duas indicações consolidaram cedo o nome da atriz entre os talentos mais respeitados do cinema britânico.
Há também precedentes de vitórias construídas com pouco tempo de tela. Judi Dench levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1999 por Shakespeare Apaixonado, com cerca de seis minutos em cena. Anthony Hopkins venceu como Melhor Ator em 1992 por O Silêncio dos Inocentes, com pouco mais de 16 minutos de aparição no filme. Esses casos alimentam agora as comparações em torno do desempenho de Morton.
Nascida em Nottingham, na Inglaterra, Samantha Morton tem 49 anos e começou a atuar ainda criança, na televisão britânica. A carreira nos palcos rendeu a ela diversos prêmios de teatro ao longo das décadas seguintes. No cinema, ela também integrou elencos de produções como Minority Report: A Nova Lei, O Libertino e A Baleia, além de participações marcantes em séries como The Walking Dead.
Morton é mãe de três filhos. A primeira, Esmé, nasceu do relacionamento com o ator Charlie Creed-Miles. Os outros dois, Edie e Theodore, vieram da relação com o cineasta Harry Holm, seu companheiro desde 2005.
Com A Odisseia ainda em cartaz e batendo recordes de bilheteria, a repercussão em torno da atuação de Morton segue crescendo entre críticos e veículos internacionais, que já apontam a britânica como um dos nomes mais fortes rumo à temporada de premiações de 2027.