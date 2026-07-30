3 receitas fáceis com uísque para fazer em casa, por um barista premiado

Embora seja possível (às vezes, preferível) consumir uísque puro ou apenas com gelo, o destilado é bem versátil como base alcoólica para a coquetelaria. E não é necessário ser especialista para fazer um drinque com a bebida em casa.

A Casual EXAME participou de um encontro exclusivo promovido pela Jack Daniel’s, no escritório da Brown-Forman em São Paulo, para botar a mão na massa e aprender a fazer dois dos drinques mais famosos com uísque. A masterclass foi ministrada por Alison Oliveira, head bartender do Caledonia Whisky & Co. e eleito Bartender do Ano em 2025 pelo júri do guia O Melhor de São Paulo, da Folha de S.Paulo.

No evento, os preparos foram feitos com o portfólio super premium da Jack Daniel's, que reúne rótulos como Gentleman Jack, Single Barrel, Sinatra Select, Bonded Series e a edição limitada 2026 McLaren Mastercard F1 Team.

Veja abaixo como fazê-los em casa:

Antes de começar: faça o xarope de açúcar

Antes do preparo dos drinques, Alison Oliveira enfatiza que o uso do xarope de açúcar no lugar do açúcar em grãos faz diferença na estrutura da bebida, pois garante a diluição homogênea sem acumular cristais no fundo do copo.

O preparo caseiro exige apenas dois ingredientes: misture partes iguais de água e açúcar (por exemplo, 100 ml de água para 100 g de açúcar) em uma panela, leve ao fogo baixo apenas até os cristais dissolverem por completo — sem deixar ferver —, desligue e espere esfriar antes de engarrafar. A mistura dura 30 dias na geladeira.

1. Gentleman Sour

Nesta versão, a receita de Alisson utiliza o rótulo Gentleman Jack, submetido a um duplo processo de suavização em carvão de bordo (charcoal mellowing). O equilíbrio entre o amargor, a acidez do limão-siciliano e a textura da clara de ovo garante o perfil clássico do drinque.

O truque técnico para a formação da espuma cremosa, sem residual ou gosto de ovo na bebida, consiste na técnica do batimento a seco (dry shake): após agitar os demais ingredientes com gelo, coe o líquido, descarte o gelo da coqueteleira, adicione a clara e volte a chacoalhar com a mistura bem gelada até cessar o ruído interno.

Quanto maior a quantidade de gelo na coqueteleira na primeira etapa e no copo de servir, menor é a diluição da bebida.

Ingredientes

50ml Gentleman Jack

25ml suco limão tahiti

20ml xarope de açúcar

20ml clara de ovo (opcional)

1 dash de Bitter (Angostura aromático)

Modo de preparo

Coloque o uísque, o suco de limão-siciliano e o xarope de açúcar em uma coqueteleira cheia de gelo. Agite até gelar o recipiente e sentir desconforto nos dedos. Coe a mistura para um copo baixo com gelo novo e descarte o gelo utilizado na coqueteleira. Adicione a clara de ovo à coqueteleira ainda gelada e chacoalhe até a clara emulsionar e parar de fazer barulho no interior. Despeje a espuma sobre o copo e finalize com três gotas de Angostura sobre a superfície.

2. Old Fashioned

Para a receita do Old Fashioned, a escolha recai sobre o Jack Daniel’s Single Barrel, rótulo extraído de barris individuais que conferem notas mais intensas de carvalho e especiarias.

Ao contrário da apresentação tradicional com rodelas inteiras, o preparo utiliza apenas tiras da casca de laranja para expressar os óleos essenciais sem adicionar acidez. A dosagem de xarope de açúcar permanece baixa para manter o perfil do destilado em evidência. O uso da colher bailarina ao mexer o copo misturador reduz a diluição do gelo.

Ingredientes

50 ml de uísque (recomendação: Jack Daniel’s Single Barrel)

15 ml (ou menos) de xarope de açúcar caseiro

3 dashes de Bitter (Angostura)

1 cubo grande de gelo

Guarnição: tiras da casca de laranja-bahia e 1 cereja para finalizar

Modo de preparo

Em um copo misturador (mixing glass), junte a Angostura, o xarope de açúcar e a dose de uísque. Preencha o copo misturador com gelo e mexa lentamente com a colher bailarina até resfriar a mistura. Coe o líquido para um copo baixo contendo um cubo grande de gelo. Torça a casca de laranja sobre o copo para liberar os óleos aromáticos sobre a superfície da bebida e posicione a casca no interior do copo. Adicione uma cereja sobre o gelo antes de servir.

Novidade: Jack Blackderry Smash

A marca acaba de lançar um novo uísque no mercado, o Jack Daniel's Tennessee Blackberry. O lançamento combina o tradicional Jack Daniel's Tennessee Whiskey com o sabor da fruta. Além de puro, um drinque que combina com ele é feito com manjericão.

Ingredientes:

50ml Jack Daniel’s Blackberry

30ml de suco de limão siciliano

1 fatia de limão siciliano para decorar

20ml xarope de açúcar

10 a 12 folhas de manjericão

Modo de preparo: