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3 receitas fáceis com uísque para fazer em casa, por um barista premiado

Durante evento exclusivo da Jack Daniel's, Alison Oliveira, head bartender do Caledonia Whisky & Co, ensinou o passo a passo das receitas e os segredos da boa coquetelaria

Jack Daniel's: veja três drinques com com uísque para fazer em casa (Mauricio Porto/Divulgação)

Jack Daniel's: veja três drinques com com uísque para fazer em casa (Mauricio Porto/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 30 de julho de 2026 às 09h04.

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Embora seja possível (às vezes, preferível) consumir uísque puro ou apenas com gelo, o destilado é bem versátil como base alcoólica para a coquetelaria. E não é necessário ser especialista para fazer um drinque com a bebida em casa.

A Casual EXAME participou de um encontro exclusivo promovido pela Jack Daniel’s, no escritório da Brown-Forman em São Paulo, para botar a mão na massa e aprender a fazer dois dos drinques mais famosos com uísque. A masterclass foi ministrada por Alison Oliveira, head bartender do Caledonia Whisky & Co. e eleito Bartender do Ano em 2025 pelo júri do guia O Melhor de São Paulo, da Folha de S.Paulo.

No evento, os preparos foram feitos com o portfólio super premium da Jack Daniel's, que reúne rótulos como Gentleman Jack, Single Barrel, Sinatra Select, Bonded Series e a edição limitada 2026 McLaren Mastercard F1 Team.

Veja abaixo como fazê-los em casa:

Antes de começar: faça o xarope de açúcar

Antes do preparo dos drinques, Alison Oliveira enfatiza que o uso do xarope de açúcar no lugar do açúcar em grãos faz diferença na estrutura da bebida, pois garante a diluição homogênea sem acumular cristais no fundo do copo.

O preparo caseiro exige apenas dois ingredientes: misture partes iguais de água e açúcar (por exemplo, 100 ml de água para 100 g de açúcar) em uma panela, leve ao fogo baixo apenas até os cristais dissolverem por completo — sem deixar ferver —, desligue e espere esfriar antes de engarrafar. A mistura dura 30 dias na geladeira.

1. Gentleman Sour

Nesta versão, a receita de Alisson utiliza o rótulo Gentleman Jack, submetido a um duplo processo de suavização em carvão de bordo (charcoal mellowing). O equilíbrio entre o amargor, a acidez do limão-siciliano e a textura da clara de ovo garante o perfil clássico do drinque.

O truque técnico para a formação da espuma cremosa, sem residual ou gosto de ovo na bebida, consiste na técnica do batimento a seco (dry shake): após agitar os demais ingredientes com gelo, coe o líquido, descarte o gelo da coqueteleira, adicione a clara e volte a chacoalhar com a mistura bem gelada até cessar o ruído interno.

Quanto maior a quantidade de gelo na coqueteleira na primeira etapa e no copo de servir, menor é a diluição da bebida.

Ingredientes

  • 50ml Gentleman Jack
  • 25ml suco limão tahiti
  • 20ml xarope de açúcar
  • 20ml clara de ovo (opcional)
  • 1 dash de Bitter (Angostura aromático)

Modo de preparo

  1. Coloque o uísque, o suco de limão-siciliano e o xarope de açúcar em uma coqueteleira cheia de gelo.
  2. Agite até gelar o recipiente e sentir desconforto nos dedos.
  3. Coe a mistura para um copo baixo com gelo novo e descarte o gelo utilizado na coqueteleira.
  4. Adicione a clara de ovo à coqueteleira ainda gelada e chacoalhe até a clara emulsionar e parar de fazer barulho no interior.
  5. Despeje a espuma sobre o copo e finalize com três gotas de Angostura sobre a superfície.

2. Old Fashioned

Para a receita do Old Fashioned, a escolha recai sobre o Jack Daniel’s Single Barrel, rótulo extraído de barris individuais que conferem notas mais intensas de carvalho e especiarias.

Ao contrário da apresentação tradicional com rodelas inteiras, o preparo utiliza apenas tiras da casca de laranja para expressar os óleos essenciais sem adicionar acidez. A dosagem de xarope de açúcar permanece baixa para manter o perfil do destilado em evidência. O uso da colher bailarina ao mexer o copo misturador reduz a diluição do gelo.

Ingredientes

  • 50 ml de uísque (recomendação: Jack Daniel’s Single Barrel)
  • 15 ml (ou menos) de xarope de açúcar caseiro
  • 3 dashes de Bitter (Angostura)
  • 1 cubo grande de gelo
  • Guarnição: tiras da casca de laranja-bahia e 1 cereja para finalizar

Modo de preparo

  1. Em um copo misturador (mixing glass), junte a Angostura, o xarope de açúcar e a dose de uísque.
  2. Preencha o copo misturador com gelo e mexa lentamente com a colher bailarina até resfriar a mistura.
  3. Coe o líquido para um copo baixo contendo um cubo grande de gelo.
  4. Torça a casca de laranja sobre o copo para liberar os óleos aromáticos sobre a superfície da bebida e posicione a casca no interior do copo.
  5. Adicione uma cereja sobre o gelo antes de servir.

Novidade: Jack Blackderry Smash

A marca acaba de lançar um novo uísque no mercado, o Jack Daniel's Tennessee Blackberry. O lançamento combina o tradicional Jack Daniel's Tennessee Whiskey com o sabor da fruta. Além de puro, um drinque que combina com ele é feito com manjericão.

Ingredientes:

  • 50ml Jack Daniel’s Blackberry
  • 30ml de suco de limão siciliano
  • 1 fatia de limão siciliano para decorar
  • 20ml xarope de açúcar
  • 10 a 12 folhas de manjericão

Modo de preparo:

  1. Encha a metade de uma coqueteleira com gelo.
  2. Adicione Jack Daniel’s Blackberry, o limão e o xarope e bata por 10 segundos.
  3. Coe o líquido para um copo baixo e finalize com o top-up de Licor Chambord.
  4. Adicione uma fatia de limão siciliano no copo para decorar.
Acompanhe tudo sobre:Jack Daniel'sUísquebebidas-alcoolicas

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