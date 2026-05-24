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Vancouver na Copa 2026: turismo na cidade mais europeia do Canadá

O BC Place recebe sete partidas do Mundial, incluindo dois jogos do Canadá. Fora do estádio, a cidade oferece um dos melhores roteiros entre todas as sedes

Vancouver recebe sete jogos da Copa do Mundo de 2026 no BC Place, às margens do False Creek, no centro da cidade (Peter Skaronis/Unsplash)

Vancouver recebe sete jogos da Copa do Mundo de 2026 no BC Place, às margens do False Creek, no centro da cidade (Peter Skaronis/Unsplash)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 24 de maio de 2026 às 11h03.

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Vancouver é a única cidade-sede da Copa do Mundo de 2026 na costa oeste do Canadá. O BC Place, estádio inaugurado em 1983 às margens do False Creek, no centro da cidade, recebe sete partidas ao longo do torneio: cinco na fase de grupos, uma na rodada de 32 e uma nas oitavas de final. O Canadá joga dois dos seus três jogos da fase de grupos lá, em 18 e 24 de junho. O estádio tem capacidade para 54.500 espectadores e teto retrátil, o que garante o jogo mesmo em caso de chuva. O BC Place foi o palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 e sediou a final da Copa do Mundo Feminina de 2015, quando os Estados Unidos golearam o Japão por 5 a 2.

O acesso ao estádio é fácil. O SkyTrain, sistema de metrô da cidade, conecta o aeroporto internacional e os bairros residenciais diretamente à estação Stadium-Chinatown, a poucos metros do BC Place. Diferente do MetLife Stadium em Nova Jersey, que gerou polêmica com a cobrança de US$ 150 pelo transporte até o estádio, Vancouver oferece transporte público eficiente e integrado.

Junho e julho são os meses mais secos e quentes de Vancouver, com temperaturas que chegam a 30°C. É a melhor época do ano para visitar a cidade, e o calendário da Copa coincide exatamente com esse período.

Stanley Park

Stanley Park, Vancouver, Canadá

Com mais de 400 hectares no coração de Vancouver, o Stanley Park é cercado por água em três lados e tem o Seawall, calçadão de 9 quilômetros à beira-mar

O parque urbano mais famoso do Canadá ocupa mais de 400 hectares numa península cercada por água no coração de Vancouver. Eleito pelo TripAdvisor o melhor parque urbano do mundo, tem trilhas, praias, totens indígenas e o Seawall, um calçadão de 9 quilômetros que contorna o parque à beira-mar. Dentro do parque fica o Vancouver Aquarium, com baleias, golfinhos e lontras. A entrada no parque é gratuita. O aquário cobra à parte.

Gastown

Gastown, Vancouver

O bairro mais antigo de Vancouver tem calçadas de paralelepípedo e prédios de tijolos do século passado. O Gastown Steam Clock, o primeiro relógio a vapor do mundo, apita e solta fumaça a cada 15 minutos (Ronin/Unsplash)

O bairro mais antigo de Vancouver tem calçadas de paralelepípedo, prédios de tijolos do século passado e uma atmosfera que destoa do resto da cidade. É onde Vancouver começou, em 1867. O principal ponto de referência é o Gastown Steam Clock, o primeiro relógio a vapor do mundo, construído em 1977, que apita e solta fumaça a cada 15 minutos. O bairro concentra restaurantes, cafés e galerias independentes. É a parte da cidade mais parecida com um bairro europeu, razão pela qual Vancouver é frequentemente descrita como a cidade mais europeia do Canadá.

Granville Island

Granville Island, Vancouver, Canadá

Antiga área industrial transformada em mercado público, teatro e ateliês, Granville Island é conectada ao restante da cidade pela AquaBus, barquinho que cruza o False Creek (Nattipat Vesvarute/Unsplash)

Uma península artificial no False Creek que foi transformada de área industrial em mercado público, teatro, ateliês e restaurantes. O Public Market é o coração do local, com bancas de peixes, queijos, frutas e comida preparada na hora. A AquaBus, um barquinho colorido que funciona como transporte público aquático, conecta Granville Island a outros pontos da cidade pelo False Creek. A travessia custa menos de CA$ 5.

Capilano Suspension Bridge

Capilano Suspension Bridge, Vancouver, Canadá

A ponte suspensa sobre o rio Capilano tem 137 metros de comprimento e fica a 70 metros de altura. O parque ao redor inclui trilhas pela copa das árvores e mirantes sobre o cânion (Cayetano Gil/Unsplash)

A ponte suspensa sobre o rio Capilano, em North Vancouver, a cerca de 15 minutos do centro, tem 137 metros de comprimento e fica a 70 metros de altura sobre o rio. O parque ao redor inclui trilhas pela copa das árvores e mirantes sobre o cânion. A entrada custa cerca de CA$ 60 por adulto.

Grouse Mountain

Grouse Mountain, Vancouver, Canadá

Do topo da Grouse Mountain, a 20 minutos do centro de Vancouver, é possível ver as ilhas canadenses e o território americano ao sul em dias de céu limpo

A montanha que dá vista para Vancouver fica a 20 minutos do centro de ônibus e tem teleférico, trilhas, tirolesa e, no verão, shows e atividades ao ar livre. Do topo, em dias claros, é possível ver as ilhas canadenses e o território americano ao sul. A subida de teleférico custa em torno de CA$ 75.

Whistler

Whistler, Canadá

A cidade de montanha fica a duas horas de Vancouver pela Sea-to-Sky Highway, considerada uma das estradas cênicas mais bonitas do mundo. Foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 (Susan Flynn/Unsplash)

Para quem tem pelo menos um dia a mais, o bate e volta até Whistler é obrigatório. A cidade de montanha fica a duas horas de Vancouver pela Sea-to-Sky Highway, considerada uma das estradas cênicas mais bonitas do mundo. Whistler foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 e tem trilhas, tirolesa, passeios de bicicleta e uma vila com restaurantes e lojas. O trajeto em ônibus da empresa Whistler Direct custa em torno de CA$ 30 por trecho.

Gastronomia

Vancouver tem uma das cenas gastronômicas mais diversas do Canadá, fortemente influenciada pela imigração asiática. O bairro de Richmond, a 20 minutos do centro de metrô, é considerado um dos melhores destinos de culinária chinesa fora da China, com dim sum, hot pot e noodles. No centro, Yaletown concentra restaurantes modernos com vista para o False Creek. Entre as dicas locais: The Flying Pig para culinária canadense contemporânea, Minami para sushi fusion e o Nanaimo Bar, sobremesa típica da Colúmbia Britânica com três camadas de chocolate, creme e base crocante, que pode ser encontrada em praticamente qualquer padaria da cidade.

Como chegar

O Aeroporto Internacional de Vancouver fica a 25 minutos do centro pelo SkyTrain, linha Canada Line, com conexão direta à estação Waterfront. Não há voos diretos do Brasil para Vancouver, mas há conexões via Toronto, São Paulo e cidades americanas como Los Angeles e Miami. A passagem de ida e volta saindo de São Paulo fica em torno de R$ 4.568, segundo levantamento de março de 2026.

Informações práticas

Brasileiros precisam de visto para entrar no Canadá. A moeda local é o dólar canadense. Um dólar canadense equivale a aproximadamente R$ 3,80. As diárias de hotel em Vancouver durante a Copa devem estar entre CA$ 200 e CA$ 500 para hotéis de dois a três estrelas no centro. O sistema de transporte público cobra por zonas e o dia de transporte ilimitado custa em torno de CA$ 11.

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