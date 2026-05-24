Vancouver na Copa 2026: turismo na cidade mais europeia do Canadá

Vancouver é a única cidade-sede da Copa do Mundo de 2026 na costa oeste do Canadá. O BC Place, estádio inaugurado em 1983 às margens do False Creek, no centro da cidade, recebe sete partidas ao longo do torneio: cinco na fase de grupos, uma na rodada de 32 e uma nas oitavas de final. O Canadá joga dois dos seus três jogos da fase de grupos lá, em 18 e 24 de junho. O estádio tem capacidade para 54.500 espectadores e teto retrátil, o que garante o jogo mesmo em caso de chuva. O BC Place foi o palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 e sediou a final da Copa do Mundo Feminina de 2015, quando os Estados Unidos golearam o Japão por 5 a 2.

O acesso ao estádio é fácil. O SkyTrain, sistema de metrô da cidade, conecta o aeroporto internacional e os bairros residenciais diretamente à estação Stadium-Chinatown, a poucos metros do BC Place. Diferente do MetLife Stadium em Nova Jersey, que gerou polêmica com a cobrança de US$ 150 pelo transporte até o estádio, Vancouver oferece transporte público eficiente e integrado.

Junho e julho são os meses mais secos e quentes de Vancouver, com temperaturas que chegam a 30°C. É a melhor época do ano para visitar a cidade, e o calendário da Copa coincide exatamente com esse período.

Stanley Park

Com mais de 400 hectares no coração de Vancouver, o Stanley Park é cercado por água em três lados e tem o Seawall, calçadão de 9 quilômetros à beira-mar

O parque urbano mais famoso do Canadá ocupa mais de 400 hectares numa península cercada por água no coração de Vancouver. Eleito pelo TripAdvisor o melhor parque urbano do mundo, tem trilhas, praias, totens indígenas e o Seawall, um calçadão de 9 quilômetros que contorna o parque à beira-mar. Dentro do parque fica o Vancouver Aquarium, com baleias, golfinhos e lontras. A entrada no parque é gratuita. O aquário cobra à parte.

Gastown

O bairro mais antigo de Vancouver tem calçadas de paralelepípedo e prédios de tijolos do século passado. O Gastown Steam Clock, o primeiro relógio a vapor do mundo, apita e solta fumaça a cada 15 minutos (Ronin/Unsplash)

O bairro mais antigo de Vancouver tem calçadas de paralelepípedo, prédios de tijolos do século passado e uma atmosfera que destoa do resto da cidade. É onde Vancouver começou, em 1867. O principal ponto de referência é o Gastown Steam Clock, o primeiro relógio a vapor do mundo, construído em 1977, que apita e solta fumaça a cada 15 minutos. O bairro concentra restaurantes, cafés e galerias independentes. É a parte da cidade mais parecida com um bairro europeu, razão pela qual Vancouver é frequentemente descrita como a cidade mais europeia do Canadá.

Granville Island

Antiga área industrial transformada em mercado público, teatro e ateliês, Granville Island é conectada ao restante da cidade pela AquaBus, barquinho que cruza o False Creek (Nattipat Vesvarute/Unsplash)

Uma península artificial no False Creek que foi transformada de área industrial em mercado público, teatro, ateliês e restaurantes. O Public Market é o coração do local, com bancas de peixes, queijos, frutas e comida preparada na hora. A AquaBus, um barquinho colorido que funciona como transporte público aquático, conecta Granville Island a outros pontos da cidade pelo False Creek. A travessia custa menos de CA$ 5.

Capilano Suspension Bridge

A ponte suspensa sobre o rio Capilano tem 137 metros de comprimento e fica a 70 metros de altura. O parque ao redor inclui trilhas pela copa das árvores e mirantes sobre o cânion (Cayetano Gil/Unsplash)

A ponte suspensa sobre o rio Capilano, em North Vancouver, a cerca de 15 minutos do centro, tem 137 metros de comprimento e fica a 70 metros de altura sobre o rio. O parque ao redor inclui trilhas pela copa das árvores e mirantes sobre o cânion. A entrada custa cerca de CA$ 60 por adulto.

Grouse Mountain

Do topo da Grouse Mountain, a 20 minutos do centro de Vancouver, é possível ver as ilhas canadenses e o território americano ao sul em dias de céu limpo

A montanha que dá vista para Vancouver fica a 20 minutos do centro de ônibus e tem teleférico, trilhas, tirolesa e, no verão, shows e atividades ao ar livre. Do topo, em dias claros, é possível ver as ilhas canadenses e o território americano ao sul. A subida de teleférico custa em torno de CA$ 75.

Whistler

A cidade de montanha fica a duas horas de Vancouver pela Sea-to-Sky Highway, considerada uma das estradas cênicas mais bonitas do mundo. Foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 (Susan Flynn/Unsplash)

Para quem tem pelo menos um dia a mais, o bate e volta até Whistler é obrigatório. A cidade de montanha fica a duas horas de Vancouver pela Sea-to-Sky Highway, considerada uma das estradas cênicas mais bonitas do mundo. Whistler foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 e tem trilhas, tirolesa, passeios de bicicleta e uma vila com restaurantes e lojas. O trajeto em ônibus da empresa Whistler Direct custa em torno de CA$ 30 por trecho.

Gastronomia

Vancouver tem uma das cenas gastronômicas mais diversas do Canadá, fortemente influenciada pela imigração asiática. O bairro de Richmond, a 20 minutos do centro de metrô, é considerado um dos melhores destinos de culinária chinesa fora da China, com dim sum, hot pot e noodles. No centro, Yaletown concentra restaurantes modernos com vista para o False Creek. Entre as dicas locais: The Flying Pig para culinária canadense contemporânea, Minami para sushi fusion e o Nanaimo Bar, sobremesa típica da Colúmbia Britânica com três camadas de chocolate, creme e base crocante, que pode ser encontrada em praticamente qualquer padaria da cidade.

Como chegar

O Aeroporto Internacional de Vancouver fica a 25 minutos do centro pelo SkyTrain, linha Canada Line, com conexão direta à estação Waterfront. Não há voos diretos do Brasil para Vancouver, mas há conexões via Toronto, São Paulo e cidades americanas como Los Angeles e Miami. A passagem de ida e volta saindo de São Paulo fica em torno de R$ 4.568, segundo levantamento de março de 2026.

Informações práticas

Brasileiros precisam de visto para entrar no Canadá. A moeda local é o dólar canadense. Um dólar canadense equivale a aproximadamente R$ 3,80. As diárias de hotel em Vancouver durante a Copa devem estar entre CA$ 200 e CA$ 500 para hotéis de dois a três estrelas no centro. O sistema de transporte público cobra por zonas e o dia de transporte ilimitado custa em torno de CA$ 11.