Por dentro da primeira loja da On no Brasil, inspirada no Sesc Pompeia

A On dá um novo passo em sua expansão no Brasil com a abertura das primeiras lojas próprias no país. A marca suíça de sportswear inaugura, amanhã, 30, uma unidade de 205 metros quadrados no JK Iguatemi e, em 6 de agosto, outra de 305 metros quadrados no MorumbiShopping, ambas em São Paulo. Até o fim do ano, uma terceira loja será aberta no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro.

Para a companhia, a chegada do varejo físico acompanha o crescimento acelerado da operação brasileira. Segundo Fiorella Palacios, Senior Director Latam da On, o Brasil é hoje o mercado que mais cresce nas Américas, região que responde por mais de 50% das vendas globais da empresa. "Você não pode ser uma marca global sem estar no Brasil. Além da oportunidade de negócio, encontramos aqui um consumidor sofisticado, apaixonado por esporte, performance e lifestyle", disse durante a apresentação da estratégia da marca.

A escolha de São Paulo para receber as primeiras lojas também faz parte desse posicionamento. Segundo Palacios, a empresa seleciona cidades influentes, com comunidades esportivas consolidadas e consumidores preparados para receber a marca. "São Paulo influencia não apenas o Brasil, mas toda a América Latina quando falamos de performance e lifestyle."

Mais do que ampliar a distribuição, a empresa pretende transformar as lojas em espaços de experimentação. "Queremos que essas lojas sejam mais do que pontos de venda. Nossa ambição é que se tornem pontos de encontro para pessoas que amam o movimento, onde possam experimentar nossa tecnologia, encontrar o produto certo e se conectar com a marca e entre si", diz Palacios.

A estratégia reflete uma das principais apostas da On ao apresentar ao público brasileiro um portfólio mais amplo do que os tênis de corrida pelos quais a marca se tornou conhecida. As lojas reunirão o sortimento completo da empresa, com mais de 1.000 skus, incluindo calçados para corrida de rua e trilha, academia, tênis, além de roupas e acessórios.

Segundo a executiva, todo o desenvolvimento dos produtos começa pela performance esportiva. As peças são criadas e testadas em parceria com atletas antes de chegarem ao mercado. "A tecnologia sempre vem primeiro. Depois que o produto é validado em performance, ele evolui para uma proposta mais comercial e também de lifestyle", diz.

A experiência nas lojas também seguirá o padrão internacional da On. Os espaços foram organizados por modalidades esportivas para facilitar a escolha dos consumidores, com orientação das equipes sobre o modelo mais adequado para cada tipo de atividade.

A arquitetura também foi pensada para estabelecer uma conexão com São Paulo. A unidade do JK Iguatemi foi inspirada no SESC Pompéia, com referências ao concreto aparente, ao brutalismo e a detalhes em vermelho. Já a loja do MorumbiShopping faz referência ao Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer.

A empresa afirma que a expansão ocorrerá de forma gradual. Embora já tenha planos de novas unidades, a estratégia não prevê uma abertura acelerada de lojas. "Somos uma marca premium e queremos crescer de forma intencional, atendendo as comunidades certas e complementando nosso ecossistema, que inclui parceiros de varejo, e-commerce e aplicativo", disse Palacios.

Além da expansão física, a On pretende fortalecer a relação com a comunidade de corredores no país por meio de iniciativas como clubes de corrida e eventos proprietários, reforçando a estratégia de aproximar os consumidores da tecnologia desenvolvida pela marca suíça.