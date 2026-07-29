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Montblanc apoia a criação de novos prêmios literários da Academia Brasileira de Letras

Maison marca a celebração dos 129 anos da instituição fundada por Machado de Assis com o lançamento de láureas para ficção, poesia e humanidades, além da tradicional homenagem a Cristóvão Tezza

Cerimônia de entrega dos novos prêmios celebra também o 129º aniversário da Academia fundada por Machado de Assis (Dani Paiva)

Cerimônia de entrega dos novos prêmios celebra também o 129º aniversário da Academia fundada por Machado de Assis (Dani Paiva)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 10h50.

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Para marcar os 129 anos da Academia Brasileira de Letras, celebrados em cerimônia realizada no dia 23 de julho, no Petit Trianon, no Rio de Janeiro, a instituição fundada por Machado de Assis apresentou uma novidade em seu calendário de premiações. Três prêmios literários inéditos passaram a integrar a lista de reconhecimentos da ABL, voltados a obras publicadas em 2025 nas categorias de ficção, poesia e humanidades. A iniciativa nasce com o apoio da Montblanc, marca que mantém parceria de longa data com a Academia na valorização da literatura e da cultura da escrita.

Três categorias, três autores

Montblanc e Academia de Letras

Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Guimarães Rosa, categoria Prosa, e Juliana Pereira, CEO da Montblanc Brasil (Dani Paiva)

Na primeira edição dos novos prêmios, Eliana Alves Cruz foi a vencedora do Prêmio Guimarães Rosa, na categoria Ficção, pelo romance Veridiana. Fabricio Oliveira levou o Prêmio Manuel Bandeira, dedicado à Poesia, com a obra Noite Obscena.

Montblanc e Academia de Letras

Fabricio Oliveira, vencedor do Prêmio Manuel Bandeira, categoria Poesia, recebe o troféu das mãos de Juliana Pereira, CEO da Montblanc Brasil (Dani Paiva)

Caetano Galindo recebeu o Prêmio Euclides da Cunha, voltado às Humanidades, por Na Ponta da Língua. Cada um dos vencedores recebeu uma quantia em dinheiro e uma caneta Montblanc Meisterstück LeGrand revestida a platina, modelo lançado em 1924 e considerado o instrumento de escrita mais emblemático da marca.

Montblanc e Academia de Letras

Caetano Galindo, vencedor do Prêmio Euclides da Cunha, categoria Humanidades, e Juliana Pereira, CEO da Montblanc Brasil (Dani Paiva)

O prêmio pelo conjunto da obra

A cerimônia também reservou espaço para o Prêmio Machado de Assis, considerado o reconhecimento mais tradicional concedido pela Academia, direcionado ao conjunto da obra de um autor. Neste ano, o vencedor foi o escritor Cristovão Tezza. Além dos R$ 100 mil oferecidos pela Light, patrocinadora da categoria, Tezza também recebeu uma caneta Montblanc como parte da homenagem.

A CEO da Montblanc Brasil, Juliana Pereira, comentou o apoio da marca à iniciativa da Academia. "Acreditamos que escrever é uma das formas mais poderosas de deixar uma marca no mundo. A cultura da escrita faz parte da essência da Montblanc há mais de um século e inspira tudo o que fazemos. Estar ao lado da Academia Brasileira de Letras na valorização de autores e obras que enriquecem a literatura brasileira reforça nossa missão de preservar, incentivar e celebrar o poder transformador da escrita para as gerações presentes e futuras", disse a executiva.

Um aniversário duplo

A programação de aniversário da ABL reuniu acadêmicos, escritores e representantes da cultura brasileira em torno de homenagens a personalidades que contribuem para o fortalecimento da literatura nacional. A data também celebrou os 70 anos da publicação de Grande Sertão: Veredas, obra-prima de João Guimarães Rosa, e incluiu a entrega de medalhas comemorativas a personalidades e instituições que prestaram serviços relevantes à Academia e à cultura do país.

O apoio da Montblanc à criação dos três novos prêmios dá continuidade a um compromisso que acompanha a marca desde sua fundação, em 1906, voltado a incentivar a escrita como instrumento de criatividade, conhecimento e legado cultural. A parceria com a Academia Brasileira de Letras soma-se a outras iniciativas da maison ligadas à valorização de autores e obras de excelência na literatura brasileira contemporânea.

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