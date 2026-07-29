Montblanc apoia a criação de novos prêmios literários da Academia Brasileira de Letras

Cerimônia de entrega dos novos prêmios celebra também o 129º aniversário da Academia fundada por Machado de Assis (Dani Paiva)
Jonalista colaborador
Publicado em 29 de julho de 2026 às 10h50.
Para marcar os 129 anos da Academia Brasileira de Letras, celebrados em cerimônia realizada no dia 23 de julho, no Petit Trianon, no Rio de Janeiro, a instituição fundada por Machado de Assis apresentou uma novidade em seu calendário de premiações. Três prêmios literários inéditos passaram a integrar a lista de reconhecimentos da ABL, voltados a obras publicadas em 2025 nas categorias de ficção, poesia e humanidades. A iniciativa nasce com o apoio da Montblanc, marca que mantém parceria de longa data com a Academia na valorização da literatura e da cultura da escrita.
Na primeira edição dos novos prêmios, Eliana Alves Cruz foi a vencedora do Prêmio Guimarães Rosa, na categoria Ficção, pelo romance Veridiana. Fabricio Oliveira levou o Prêmio Manuel Bandeira, dedicado à Poesia, com a obra Noite Obscena.
Já Caetano Galindo recebeu o Prêmio Euclides da Cunha, voltado às Humanidades, por Na Ponta da Língua. Cada um dos vencedores recebeu uma quantia em dinheiro e uma caneta Montblanc Meisterstück LeGrand revestida a platina, modelo lançado em 1924 e considerado o instrumento de escrita mais emblemático da marca.
A cerimônia também reservou espaço para o Prêmio Machado de Assis, considerado o reconhecimento mais tradicional concedido pela Academia, direcionado ao conjunto da obra de um autor. Neste ano, o vencedor foi o escritor Cristovão Tezza. Além dos R$ 100 mil oferecidos pela Light, patrocinadora da categoria, Tezza também recebeu uma caneta Montblanc como parte da homenagem.
A CEO da Montblanc Brasil, Juliana Pereira, comentou o apoio da marca à iniciativa da Academia. "Acreditamos que escrever é uma das formas mais poderosas de deixar uma marca no mundo. A cultura da escrita faz parte da essência da Montblanc há mais de um século e inspira tudo o que fazemos. Estar ao lado da Academia Brasileira de Letras na valorização de autores e obras que enriquecem a literatura brasileira reforça nossa missão de preservar, incentivar e celebrar o poder transformador da escrita para as gerações presentes e futuras", disse a executiva.
A programação de aniversário da ABL reuniu acadêmicos, escritores e representantes da cultura brasileira em torno de homenagens a personalidades que contribuem para o fortalecimento da literatura nacional. A data também celebrou os 70 anos da publicação de Grande Sertão: Veredas, obra-prima de João Guimarães Rosa, e incluiu a entrega de medalhas comemorativas a personalidades e instituições que prestaram serviços relevantes à Academia e à cultura do país.
O apoio da Montblanc à criação dos três novos prêmios dá continuidade a um compromisso que acompanha a marca desde sua fundação, em 1906, voltado a incentivar a escrita como instrumento de criatividade, conhecimento e legado cultural. A parceria com a Academia Brasileira de Letras soma-se a outras iniciativas da maison ligadas à valorização de autores e obras de excelência na literatura brasileira contemporânea.