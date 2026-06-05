Os relógios valiosos dos jogadores brasileiros da Copa do Mundo 2026

O grupo de 26 jogadores que vai representar o Brasil nos Estados Unidos, no México e no Canadá na Copa do Mundo 2026 é também um dos maiores portfólios de relojoaria de luxo que uma seleção já reuniu. Nos pulsos dos convocados circulam peças de Richard Mille, Jacob & Co., Audemars Piguet e Rolex, algumas delas com menos de 30 unidades no mundo.

A coleção de Neymar sozinha foi estimada pela Forbes em cerca de US$ 6,8 milhões, aproximadamente R$ 34 milhões, o equivalente a 10% do patrimônio total do jogador.

Neymar - Richard Mille RM 68-01

Neymar carregando a taça do Paulistão na Vila Belmiro com o Richard Mille RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo no pulso (Instagram/Divulgação)

A peça mais valiosa documentada no grupo pertence a Neymar. O RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo foi lançado em 2016 como uma colaboração entre a relojoaria suíça e o grafiteiro franco-vietnamita Cyril Kongo, figura central da cena de arte urbana parisiense.

O processo de criação levou mais de um ano. Kongo precisou desenvolver uma técnica própria de pintura por aerógrafo, calculando o peso de cada camada de tinta para não desbalancear o mecanismo tourbillon. O resultado é uma caixa de fibra de carbono com moldura de cerâmica e um movimento pintado à mão, com apenas 30 unidades produzidas no mundo. O relógio está avaliado em R$ 12,8 milhões.

A coleção do camisa 10 não para por aí: Neymar também é visto regularmente com o Rolex Daytona Eye of the Tiger 116588TBR, modelo em ouro amarelo de 18 quilates com mostrador cravejado de 243 diamantes em padrão de listras de tigre e bisel com 36 trapézios de diamantes, avaliado entre US$ 200 mil e US$ 400 mil no mercado secundário. Rolex GMT-Master II Batman, Rolex Daytona 116505BK e peças da Audemars Piguet e Cartier também já foram registrados no seu pulso.

Dois dos Rolexes da coleção de Neymar: o Daytona Eye of the Tiger, em ouro amarelo com mostrador cravejado de diamantes em padrão de listras de tigre, e o GMT-Master II Batman, com o bisel bicolor preto e azul que deu nome ao modelo (Divulgação )

Vini Jr. - Jacob & Co. Opera Godfather

Vini. Júnior com troféus do Real Madrid e o Jacob & Co. Opera Godfather no pulso (Instagram/Divulgação)

Em janeiro de 2025, a própria Jacob & Co. publicou um vídeo de Vini Júnior recebendo seu Opera Godfather. O relógio é uma homenagem ao filme O Poderoso Chefão, com caixa de titânio preto de 49mm e barretes cravejados de diamantes. Uma das características da peça é o mecanismo que reproduz o tema musical do longa, composto por Nino Rota.

São 50 unidades no mundo, a cerca de R$ 3 milhões cada. O vídeo acumulou 291 mil curtidas no TikTok da marca. Além da Jacob & Co., Vinicius é visto regularmente com peças de Audemars Piguet e Rolex.

Casemiro - AP Royal Oak Jumbo

Casemiro na coletiva da seleção brasileira no Qatar com o Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin Openworked (Instagram/Divulgação)

Na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, Casemiro apareceu numa coletiva de imprensa com o Royal Oak Jumbo Extra-Thin Openworked no pulso. A peça foi criada para celebrar o 50º aniversário do Royal Oak, o modelo esportivo de luxo que Gerald Genta desenhou em 1972 e que mudou o mercado da alta relojoaria ao usar aço inoxidável num segmento onde só se aceitava ouro.

A versão de Casemiro é em ouro rosa de 18 quilates, com mostrador esqueletizado em cinza ardósia que expõe o movimento Calibre 7124. Preço de tabela: US$ 117.500. No mercado secundário em 2022, a peça chegava a US$ 375.000.

Endrick - Rolex Daytona Rainbow

Endrick com o Rolex Daytona Rainbow em ouro rosa, modelo fora de catálogo com bisel cravejado de safiras em gradiente colorido (Instagram/Divulgação)

Endrick anunciou o casamento com a modelo Gabriely Miranda em setembro de 2024 nas redes sociais. O detalhe que gerou mais comentários não foi o evento: foi o relógio no pulso do atacante, um Rolex Daytona Rainbow.

O modelo está fora do catálogo oficial da Rolex e é produzido sob medida, com bisel cravejado de safiras em gradiente que reproduz as cores do arco-íris. Cristiano Ronaldo e Messi já foram fotografados com a mesma peça. O consultor Íñigo Salaverria, em declaração ao jornal espanhol Marca, classificou o Rainbow como "um relógio muito especial, mais uma peça de luxo inacessível do que o melhor relógio da marca". O preço varia entre 400 mil e 1 milhão de euros, dependendo da especificação.