Seiko completa 145 anos com edições limitadas que reinterpretam o azul

A Seiko chegou a 1969 com dois marcos no mesmo ano: colocou o primeiro relógio de quartzo do mundo no mercado e consolidou o Seiko Blue como identidade visual da marca. O tom azul intenso, que apareceu pela primeira vez nos mostradore e biseis da era, virou símbolo do período mais prolífico da manufatura japonesa e segue sendo referência até hoje.

Para celebrar os 145 anos da empresa, três novos modelos em edição limitada revisitam essa herança, dois dentro da linha Prospex e um no universo King Seiko.

O VANAC

King Seiko VANAC Edição Limitada HKF004 no pulso. O azul aparece no anel incorporado ao mostrador, nos ponteiros e no índice das 12 horas, com referência direta ao Seiko Blue, tonalidade icônica da marca desde os anos 1960 (Divulgação)

O King Seiko VANAC Edição Limitada HKF004 é o modelo mais valioso do trio, com preço sugerido de R$ 27.999. A série VANAC foi lançada originalmente na década de 1970, conhecida pelas cores vibrantes e pelo design multifacetado que destoava do que era usual na época. A versão comemorativa mantém esse espírito com uma caixa de aço inoxidável de 41 mm sem bisel, mostrador branco-prateado e detalhes em azul no anel incorporado, nos ponteiros e no inserto da escala, todos em conexão direta com o Seiko Blue original.

O relógio é movido pelo Calibre 8L45, que funciona a 28.800 vibrações por hora e oferece reserva de marcha de 72 horas. O fundo de caixa transparente em vidro de safira revela o peso oscilante e as pontes com acabamento ondulado. O bracelete combina elos polidos e escovados. A produção está limitada a 800 unidades.

Linha Prospex

Seiko Prospex 1965 Heritage Diver's Watch Edição Limitada HBC005, homenagem ao primeiro relógio de mergulho da marca, lançado em 1965. Com bisel azul e resistência de 300 metros, o modelo é limitado a 4.000 unidades (Divulgação)

Os dois modelos da Prospex partem de origens diferentes. O Seiko Prospex 1965 Heritage Diver's Watch Edição Limitada HBC005, a R$ 13.499, é uma homenagem direta ao primeiro relógio de mergulho da marca, lançado em 1965. Em caixa de 40 mm com mostrador branco-prateado, o modelo tem resistência à água de 300 metros para mergulho autônomo e reserva de marcha de 72 horas pelo Calibre 6R55. O azul aparece no inserto de alumínio do bisel e no ponteiro de segundos. O bracelete tem fecho ajustável em até 15 mm, com seis incrementos de 2,5 mm acionados por botões laterais. São 4.000 unidades disponíveis.

O Seiko Prospex Edição Limitada HBB001, a R$ 5.499, tem uma proposta estética diferente. A caixa de 41,7 mm tem contornos mais escultóricos, com asas facetadas e linhas planas que se repetem nos elos do bracelete, nos ponteiros e nos índices. O bisel combina inserto de alumínio prateado entre 0 e 15 minutos e azul no restante, criando um contraste que é a principal marca visual do modelo. Com o Calibre 4R35 e reserva de marcha de 41 horas, o relógio tem resistência à água de 200 metros. A edição é limitada a 9.999 unidades.

Seiko Prospex Edição Limitada HBB001, com bisel azul, mostrador branco-prateado e caixa de 41,7 mm em aço inoxidável. Resistente a 200 metros, o modelo é limitado a 9.999 unidades e chega ao Brasil em junho (Divulgação)

Uma década que a marca nunca esqueceu

Os modelos comemorativos recorrem a uma década específica porque ela foi decisiva. Entre 1964 e 1969, a Seiko lançou o primeiro cronógrafo de pulso japonês, o primeiro relógio de mergulho do país e o primeiro relógio de quartzo do mundo, o Seiko Quartz Astron. A empresa foi fundada em 1881 por Kintaro Hattori, que estabeleceu a filosofia de estar "sempre um passo à frente dos demais", frase que a marca mantém até hoje como orientação. O Seiko Blue surgiu justamente no auge desse período e agora volta como fio condutor das três edições limitadas de 2026.