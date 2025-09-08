Estilo old school: Zegna apresenta terno 'com cara de um século atrás'

A moda, vale sempre reforçar, funciona por ciclos, vai e volta. Que o diga a italiana Zegna. A marca masculina sinônimo de alfaiataria acaba de lançar uma linha para a coleção outono/inverno 2025 inspirada no traje que usava seu criador, Ermenegildo Zegna, quando fundiu a marca, em 1910.

O estilo Torino traz uma silhueta com ombros estruturados, lapelas largas, construção precisa. Cada jaqueta possui mangas de três botões, com uma casa de botão mais alta inspirada na 232 Road Brand Mark, representação gráfica icônica da marca inspirada na estrada construída por Ermenegildo nos anos 1930, próxima à manufatura de Trivento, no norte da Itália. Os bolsos arredondados vêm disponíveis nas versões com aba e patch.

No coração da coleção está o novo terno Vellus Aureum, em uma versão de flanela tão macia que parece leve. O terno é construído com técnicas de alta costura, com calças com acabamento à mão e forros de seda pura. Cabe aqui contar a inspiração dessa nova linha.

Terno sob medida de tecido especial

Em 1910, Ermenegildo Zegna fundou a marca em Trivero com uma visão que ia além do tecido. Ele sonhava criar os melhores tecidos do mundo, mas não só. A ideia era imprimir seu próprio estilo na marca que levava seu nome.

Ele queria criar roupas que refletissem intenção, dignidade e elegância, segundo seus herdeiros. Ermenegildo Zegna tinha um alfaiate pessoal em Torino, onde regularmente levava seus próprios tecidos para serem transformados em ternos bem-cortados. Foi lá que sua maneira de se vestir ganhou fama.

Em uma ocasião especial, um convite para o Teatro Regio di Torino, o teatro mais prestigiado da cidade, ele pediu algo especial, um terno feito de Vellus Aureum, a fibra mais preciosa que ele já havia criado. Desse pedido nasceu o estilo Torino.

Campanha com Mads Mikkelsen

Para marcar este lançamento, a Zegna voltou a Torino. O embaixador global da marca Mads Mikkelsen estrela a nova campanha da coleção outono/inverno, filmada dentro do Teatro Regio di Torino e na paisagem alpina. O conceito é o retrato da jornada do homem Zegna, confiante e conectado a algo mais profundo.

Torino incorpora a interpretação da marca da chamada 'italianità', uma elegância tranquila, sem esforço, um jeito de ser que não grita para ser visto, porque sabe onde pertence. A campanha captura a essência da cidade, pelas ruas icônicas da cidade, com uma pausa para um café expresso no meio da manhã. E com o traje adequado, ao mesmo tempo elegante e confortável.