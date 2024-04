Como marca francesa de beleza pretende expandir alcance no Brasil com e-commerce D2C

Quando a Nike aderiu ao modelo de vendas diretas ao consumidor, o D2C (Direct to Consumer), ela conseguiu um aumento de 16% no faturamento do trimestre seguinte, segundo o Valor Econômico.

O modelo tem se tornado cada vez mais popular entre marcas, e agora é a vez da francesa Yves Saint Laurent Beauty testar o potencial do D2C.

A marca de produtos de beleza, que pertence ao grupo L’Oréal, acaba de anunciar o seu e-commerce de vendas diretas ao consumidor, que oferecerá um catálogo com mais de 130 produtos.

“Além de estreitar o relacionamento da marca diretamente com seu consumidor final, conseguiremos com o modelo direct-to-consumer, alcançar consumidores em todas cidades brasileiras”, diz Tamyres Rezende, diretora de digital e e-commerce na L’Oréal Luxo.

Oferta de experiência como diferencial

Segundo Tamyres, “A plataforma foi desenvolvida para ser a vitrine da marca e proporcionar uma jornada sensorial e imersiva, com acesso a um universo completo de produtos e serviços exclusivos”.

A plataforma irá oferecer entregas gratuitas para todo o país, pré-lançamentos e produtos exclusivos, bem como benefícios para membros do Beauty Club de YSL, programa de fidelidade do canal oficial online da marca.

Mirando a expansão no Brasil

A novidade é parte da estratégia que, desde setembro de 2023, conta com ações voltadas para a expansão do alcance da marca no país.

Dentro das suas diretrizes, a empresa também realizou a abertura de sete pontos de venda em lojas físicas parceiras, sendo:

Dois em São Paulo (Shopping Jardins e Pátio Paulista);

Um no Rio de Janeiro (Shopping Rio Sul);

Um em Porto Alegre (Iguatemi POA);

Um em Campinas (Iguatemi Campinas);

Um em Salvador (Salvador Shopping);

Um em Brasília (Iguatemi Brasília).

O que os consumidores leais podem esperar?

Para quem já conhece a marca, será possível encontrar produtos como:

Máscaras Lash Clash ;

As linhas de pele All Hours e Touche Éclat ;

Os batons R ouge Volupté Shine , e Rouge Pur Couture The Slim .

“Nosso objetivo é oferecer aos nossos consumidores a melhor experiência de compra online possível, com produtos de alta qualidade, serviços e benefícios inovadores e um atendimento personalizado”, conclui Tamyres

