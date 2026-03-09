De consumidor a colaborador: a história de Thom Browne com a Asics

Antes de se tornar um dos estilistas mais influentes da moda masculina contemporânea, Thom Browne tinha uma rotina bem diferente: a de atleta. Enquanto cursava Administração na Universidade de Notre Dame, ele praticava natação e se arriscava na corrida.

O histórico ajuda a explicar a mais recente colaboração do designer com a Asics. A coleção marca a estreia da grife Thom Browne no universo do sportswear e reinterpreta o modelo Gel-Kayano 14, um dos tênis mais conhecidos da japonesa.

Em entrevista ao The Kicks You Wear, apresentado por Mike D. Sykes, Browne contou que a parceria foi influenciada por sua ligação pessoal com o esporte — algo que, segundo ele, sempre esteve presente em seu trabalho criativo.

"Eu não costumo fazer muitas colaborações. Só aceito quando é algo que realmente me representa", disse. "Foi fácil decidir participar por causa da minha conexão pessoal com a marca. Eu corro com tênis da Asics. Sempre gostei da marca e admiro muito as empresas japonesas e a forma como trabalham", afirmou.

Para o estilista, o Gel-Kayano 14 foi escolhido justamente por representar a identidade da empresa. "Em boas colaborações, vemos o melhor de cada marca. Para mim, o Kayano é um dos sapatos icônicos da Asics", explicou.

Modelo do Gel-Kayano 14 assinado por Thom Browne (Reprodução/Asics)

A colaboração traz três novas versões do modelo — nas cores branca, preta e cinza, esta última considerada a assinatura estética de Browne. Além disso, coloca o Kayano em tecidos mais aprimorados, com camurça e acabamentos inspirados na alfaiataria.

"Os materiais e o acabamento lembram muito o que utilizo nas minhas coleções", afirmou. "Há muitos detalhes desse tipo, além da etiqueta vermelha, branca e azul na parte de trás".

O tênis foi apresentado em fevereiro, durante uma ação promocional da GQ no período do Super Bowl, e chegou às lojas no início de março. Os modelos preto e cinza foram lançados globalmente em 2 de março, enquanto a versão branca foi vendida com exclusividade na loja The Corner Shop da Selfridges, em Londres.

Cada par custa US$ 450 — valor que chamou atenção nas redes sociais, já que é mais alto do que o de versões tradicionais do Kayano 14. Browne defende, no entanto, que o preço reflete a natureza da colaboração. "Considerando o trabalho envolvido, os materiais e o fato de ser uma edição limitada, acho que está dentro do universo das colaborações", disse.

Quando a moda encontra o esporte

Na entrevista, Browne também comentou a aproximação recente entre moda e esporte. "Acho ótimo quando é real, mas quando é apenas marketing para parecer mais moderno, isso simplesmente não me interessa".

O estilista também destacou o impacto cultural de atletas e equipes profissionais, que influenciam diretamente a forma como jovens consomem moda e constroem identidade.

"Eles têm uma influência enorme sobre como as crianças percebem a cultura", afirmou. "Muitas pessoas veem apenas os desfiles conceituais e não percebem que há muito mais por trás, mas o esporte e os atletas são uma das minhas maiores inspirações".

Por enquanto, Browne afirma que não tem planos para novas colaborações. Ainda assim, diz que continuará de olho no universo esportivo como fonte de inspiração e que segue aberto para "o que vier no futuro".