Quem matou o sedã não contava com os chineses

Existe uma imagem que ficou nas lembranças de quem cresceu nos anos 1990 e 2000 no Brasil: o pai ou a mãe chegando em casa num Tempra, Vectra, ou Santana , substituídos depois por Corolla ou Civic. Aquela carroceria de três volumes, porta-malas atrás, silhueta baixa. Era o carro de quem tinha chegado lá, símbolo de ascensão social e de estabilidade.

Hoje, o cenário é diferente. Dados da Fenabrave mostram que em 2015 os sedãs respondiam por 29% das vendas de carros zero quilômetro no Brasil. Dez anos depois essa fatia caiu para 12%. Ao mesmo tempo, os SUVs saltaram de 14% para quase 55% do mercado. O que era foco do mercado virou quase um nicho em uma década.

Chevrolet Cruze, Renault Renault Logan, Toyota Yaris Sedan, entre outros modelos, foram sendo aos poucos descontinuados e o sedã compacto, aquele da família brasileira de classe média, virou cada vez mais raridade nas concessionárias. Quando olhamos além do mercado brasileiro para o mercado global e, especificamente, para o segmento de sedãs de luxo, segundo uma pesquisa da JATO Dynamics, as vendas de sedãs premium caíram de 16% em 2024.

A principal razão desse movimento é que o SUV virou o que o sedã era: sinônimo de conforto e espaço, agora em um outro formato, que transmite mais segurança subjetiva, mais presença na rua e mais capacidade de enfrentar os buracos das ruas brasileiras.

Sedã nas conversas

Mas foi nos últimos dois anos que a história dos sedãs no Brasil se tornou mais interessante e, para as marcas que forem capazes de captar esses sinais, passará a ser promissora.

O estudo de 2026 de inteligência automotiva desenvolvido pela Timelens e pela FutureBrand, analisou mais de 110 milhões de menções sobre automóveis nas redes sociais, fóruns e plataformas de notícias do Brasil entre 2021 e 2025. É o tipo de dado que revela não o que as pessoas dizem que querem quando respondem a uma pesquisa, mas o que elas efetivamente falam quando estão conversando sobre carro.

E o que os dados mostram sobre sedãs no Brasil é muito peculiar: ao mesmo tempo em que a categoria cai nas vendas, ela dispara nas conversas ligadas a marcas chinesas e eletrificação. Os sedãs compactos e médios aparecem como a segunda categoria mais mencionada nas discussões sobre montadoras chinesas no Brasil, com 26.901 menções e crescimento de 939% no período. Os sedãs de luxo ficam em terceiro lugar, com 24.379 menções e um crescimento de 2.051%. Isso representa uma explosão de interesse concentrada justamente na categoria que todo mundo estava decretando destinada a morrer.

O estudo identifica explicitamente que um dos principais efeitos disso foi o que chama de "efeito BYD Seal": um único modelo, de uma montadora chinesa, foi capaz de puxar uma boa parte da conversa sobre sedãs de luxo para cima e, de uma certa forma, da categoria como um todo.

O carro elétrico da BYD entrou ambiciosamente no segmento onde estão modelos prestigiosos como o BMW Série 3, o Mercedes Classe C e o Audi A5. O resultado foi que as pessoas começaram a falar sobre a categoria trazendo novos atributos aliados à paixão que o brasileiro reserva às conversas ligadas ao setor automotivo. "Escolhi um sedã de luxo de origem chinesa porque para mim não há opção melhor no Brasil. Nunca tive sonho de ter carro, mas se esse modelo existisse quando eu era mais novo, com certeza seria o que eu desejaria", aparece como um dos comentários capturados pelo estudo.

E agora o dado que é mais interessante: quando a gente cruza a queda dos sedãs com a ascensão da eletrificação, não encontra uma categoria morta, mas sim, uma categoria com potencial inibido. A oportunidade que os chineses captaram é que o sedã carrega uma carga simbólica que o SUV ainda não conseguiu capturar completamente. O sedã é silencioso, é elegante, é baixo, é o carro de quem dirige e não só de quem aparece, e para a eletrificação, especialmente para o elétrico puro (BEV), esse perfil é perfeito.

E o movimento é ainda mais amplo nos sedãs compactos e médios, categoria hoje pouco populada onde atuam modelos como o Toyota Corolla e mais um BYD, o King. O estudo registra consumidores comparando economia de combustível com entusiasmo: "economizei 13 mil reais em 17 mil quilômetros só de combustível em comparação ao meu outro carro a combustão", associando explicitamente o sedã eletrificado de origem chinesa a uma nova experiência de mobilidade urbana.A percepção antes era de um formato defasado, caro de manter, sem apelo visual. Agora está sendo recodificado como moderno, eficiente, tecnológico.

Eletrificação virou padrão nos sedãs de luxo

Isso nos ensina que quando uma categoria começa a perder mercado, a reação instintiva das marcas costuma ser reduzir investimento, o que pode criar um ciclo vicioso: a categoria perde relevância porque as marcas param de investir, e as marcas param de investir porque a categoria perde relevância.

O que aconteceu com o sedã no segmento de luxo é o inverso. Uma marca nova, sem nenhum legado de prestígio no Brasil, entrou numa categoria trazendo um ar vanguardista que, de uma certa forma, redefiniu o que os sedãs poderão significar de agora para frente. O estudo da Timelens aponta que, no contexto dos sedãs de luxo, "a eletrificação já virou padrão". Os consumidores de alta renda que compram nesse segmento não estão mais perguntando se o carro é eletrificado. Estão perguntando qual é a arquitetura elétrica.

O que isso diz sobre marcas é simples e nos faz refletir: as categorias automotivas não morrem por causa da irrelevância espontânea, ao contrário podem ser revitalizadas por quem tiver a coragem de entrar quando todo mundo está saindo.