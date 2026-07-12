Conheça o Jazzy Sushi House, restaurante de comida japonesa no Campo Belo

A culinária japonesa tem uma morada interessante na capital paulista. São mais de 600 restaurantes com gastronomia asiática na cidade, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, distribuídos em inúmeros bairros. No Campo Belo, o destaque é o Jazzy Sushi House.

O funcionamento do restaurante tem como base o sistema de omakase, termo que deriva do verbo japonês makaseru (任せる) e significa confiar. O termo é traduzido no contexto da gastronomia como "entrego ao chef" ou "deixo por sua conta". A operação da cozinha é dividida entre o chef Claudio Rodrigues, encarregado dos pratos quentes, e o chef Marcelo Almeida, responsável pelo balcão de pratos frios.

Nesse formato de menu degustação, comercializado a R$ 398, os clientes não fazem pedidos individuais; a sequência de pratos é determinada na noite pelos chefs com base nos insumos e peixes mais frescos do dia. O serviço possui 14 etapas executadas no balcão diante do público, e engloba duas entradas, um prato principal, dez sushis e uma sobremesa.

Para além do menu fechado, a casa trabalha com um cardápio à la carte expandido, que utiliza matérias-primas como atum bluefin, yellow tail, enguia, ouriço, água-viva e centolla. Entre as opções disponíveis estão o Ussuzukuri de Polvo Espanhol (R$ 138), composto por lâminas de polvo com azeite trufado, raspas de limão e flor de sal, e o Tempurá de Ebi (R$ 78), que traz dois camarões-rosa fritos em massa japonesa com molho tonkatsu.

Há também o Combinado do Chef (R$ 185), com 17 unidades de sushis e sashimis variados, e o Cabochan Ebi (R$ 128), uma mini moranga recheada com creme de abóbora, camarões grelhados e risoto de gohan ao pesto.

De Omakase para Jazzy Sushi House

Antes, sob o nome de Omakase Nihon, o estabelecimento passou por uma reformulação de marca liderada pelo empresário Leandro Dias. O objetivo da mudança é integrar a casa oriental aos outros dois estabelecimentos do mesmo grupo, que operam vizinhos na Rua Antônio de Macedo Soares: o restaurante espanhol La Paella e o Miles Wine Bar. A proximidade física faz com que as apresentações musicais de jazz do bar ecoem pelos salões do restaurante japonês.

A casa abriga até 45 clientes simultaneamente. É dividido em três áreas principais: o Balcão do Omakase, equipado com nove assentos voltados para o atendimento direto dos sushimen; a Sala Samurai, localizada no pavimento térreo com 18 lugares dispostos em sofás; e a Sala do Dragão, situada no piso superior, que comporta 25 pessoas e apresenta uma escultura de dragão de 8 metros feita por um artista plástico.

A seção de doces apresenta o Cheesecake de tofu com calda de frutas vermelhas e raspas de limão-siciliano (R$ 35) e o Trio Choux Cream (R$ 29), com massa choux recheada nos sabores baunilha, chocolate com caramelo de missô e matchá. A carta de bebidas inclui coquetéis autorais, 40 rótulos de vinhos e 12 variedades de sakes importados do Japão.