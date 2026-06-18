Sola fina e perfil baixo: os tênis slim que dominam em 2026

VEJA GT no colorway Amarante Butter, combinação de bordô em nolyn com camurça marrom e detalhes em off-white (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 18 de junho de 2026 às 15h52.
Por quase dois anos, o Adidas Samba foi o tênis que aparecia em todo lugar: nas semanas de moda, nos feeds de quem entende de sneakers e nas vitrines. Apesar disso, a saturação de sua popularidade chegou, e o mercado começou a procurar outra coisa com a mesma lógica de silhueta, mas novas referências.
O perfil que domina 2026 é o tênis slim: sola baixa, cabedal próximo ao pé, sem excesso de volume. Dries Van Noten, Celine, Toteme e Prada apresentaram suas versões nas passarelas de primavera-verão 2026. No street style dos mesmos eventos, o Onitsuka Tiger Mexico 66 aparecia com frequência nos looks de quem ainda não queria abrir mão do shape esportivo retrô, mas desejava algo fora do radar do Samba.
A VEJA entrou nessa conversa com o GT, lançado globalmente neste mês por R$ 680. A marca franco-brasileira, fundada em 2004 por Sébastien Kopp e François-Ghislain Morillion, construiu sua reputação em torno de uma produção transparente com matérias-primas do Brasil, e o GT segue essa lógica com couro rastreado por satélite, borracha amazônica e EVA de origem biológica.
O design, porém, veio de outro lugar: o automobilismo. A sola com travas hexagonais remete ao controle de pista. A ponta levemente elevada simula a sensação de movimento constante. As linhas ao redor dos cadarços reinterpretam o "V" das laterais do tênis. O resultado é um modelo slim com vocabulário esportivo que não remete ao futebol nem à corrida convencional.
O GT não chega sozinho ao mercado. A temporada de tênis em 2026 é eclética: o Onitsuka Tiger Mexico 66 continua crescendo como alternativa ao Samba, especialmente em colorways mais neutros. O Dries Van Noten de couro e camurça esgota com regularidade. No segmento de animal print, o Adidas Samba Leopard OG e o Reebok Classic AZ ocupam espaço que antes pertencia aos modelos lisos. As acabamentos em camurça, que dominaram os últimos dois anos, ganharam concorrência do pelo-pônei, mais tátil e direcional, como nas versões da Alohas e da COS para esta temporada.
Há também o movimento oposto: modelos de tela branca e lona voltando com força, ancorados no revival do estilo preppy que apareceu na Celine e na Toteme. A Superga 2750 e o Moonstar Gym Classic White são referências do segmento mais acessível. No topo, a Jacquemus Les Tennis Canvas Sneakers chegou a US$ 845 (cerca de R$ 4.800) e esgotou em loja.
O que esses modelos têm em comum é o oposto do que definiu o sneaker nos anos anteriores: nada de solado espesso, nada de volume excessivo, nada do perfil chunky que a Balenciaga popularizou e a New Balance manteve por anos. O momento é de contenção. O tênis que funciona em 2026 cabe bem na cena sem precisar dominar ela.
O GT da VEJA, com numeração do 33 ao 45 e cartela que vai do bordô ao all-black, está disponível no e-commerce da marca e em lojas selecionadas a partir de 11 de junho.