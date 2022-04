O que Arthur Aguiar vai fazer após a final do BBB 22?

Arthur Aguiar entrou no BBB 22 como odiado, mas hoje, na final do programa, deve sair como vencedor do prêmio de 1 milhão e meio de reais. O ator tinha a imagem de cancelado por ter casos extraconjugais revelados pela sua esposa, Maíra Cardi, alguns anos antes, mas conseguiu conquistar uma legião de fãs.

Com uma trajetória de injustiçado e jogador, Aguiar adquiriu um público tão grande que muitos favoritos da edição foram eliminados por serem possíveis ameaças ao primeiro lugar do ator – Linn da Quebrada e Pedro Scooby, por exemplo, também eram cotados como possíveis finalistas, mas saíram em paredões contra Eliezer, que não era forte no jogo, mas era colega de Aguiar.

Independente de vencer ou não, Aguiar estará fora da casa mais vigiada no Brasil nesta quarta-feira, 27. O cantor, ator e marido da coach fitness Maíra Cardi já tem diversos planos para sua carreira. Veja alguns:

1 milhão e meio na conta?

Segundo o estudo Tracking produzido pelo Instituto IMO Insights, no início do programa, Arthur foi um dos participantes menos queridos pelo público, com 20% das pessoas opinando que ele nem deveria ter entrado no programa, e com 48% dizendo que votariam contra o ator.

De acordo com o estudo do Tracking, agora, 61% dos participantes da pesquisa acreditam que ele deve vencer a edição. Aguiar é a maior aposta para o vencedor do BBB 22, que será anunciado nesta terça-feira, 26, e pode sair da casa mais vigiada do Brasil com 1 milhão e meio de reais.

Arthur Aguiar de volta nas telas

Popular por ser um dos astros da novela "Rebelde" (2011), da TV Record, Arthur Aguiar pode voltar a atuar após o BBB. Será o primeiro papel do ator desde a série “Segunda Chamada” em 2019, quando contracenou com Linn da Quebrada, outra participante do reality.

A informação é do jornalista Leo Dias do Metrópoles, que afirma que o ator estará no elenco de uma comédia chamada “Rico’s”. Dirigida por Fred Mayrink, a produção terá Aguiar como protagonista ao lado do ator Lucas Veloso, além de participações de César Menotti & Fabiano, Mano Walter e mais.

Presença no sertanejo

Arthur Aguiar era pouco conhecido por sua carreira como cantor, apesar de já ter se aventurado no gênero do pop rock. Agora, a aposta é no sertanejo – Aguiar lançou uma música durante o confinamento com a dupla Matheus e Kauan, chamada “Casa Revirada”. O hit já ultrapassou 5 milhões de views no YouTube e fez o perfil no Spotify do cantor saltar para 1 milhão de ouvintes mensais.

Aguiar também lançou “Fora da Casinha” com Matheus Fernandes, ainda dentro da casa do BBB 22. De acordo com Pedro Mota, empresário de Aguiar, em entrevista ao Splash Uol, outras duas músicas inéditas devem ser gravadas pelo cantor após o fim do programa.

Curso para reality show

A boa oratória de Aguiar chamou a atenção do público do BBB, além de sua estratégia de “isolado” e “jogador solitário”, e Maíra Cardi quer transformar os pontos fortes do participante em um curso de treinamento para pessoas interessadas em participar de reality shows. A informação é do Metrópoles.

Cardi abriu uma empresa especializada e já afirmou que o curso de formação — com aulas de oratória, gestão de crise e estratégias de marketing — será dado por Aguiar. A coach fitness já informou que tem uma metodologia pronta e que vai reaproveitar toda a equipe de administradores do ator.

Emagrecimento em 30 dias

Maíra Cardi também afirmou via stories do Instagram que vai “mostrar tudo” do processo de emagrecimento de Aguiar após o final do programa.

Desde a primeira semana do BBB no ar, Cardi fazia stories protestando contra os pães que o marido estava comendo no programa, fugindo da dieta feita pela coach fitness. A esposa de Aguiar viralizou diversas vezes ao longo do BBB 22 por afirmações preocupantes sobre saúde, como um jejum de sete dias para emagrecer ou que teria como preparar a genética dos filhos.

arthur nem vai precisar do dinheiro do prêmio já que a estratégia do casal deu super certo, né? arthur virou meme por comer demais e agora vai explodir as vendas dos cursos de emagrecimento da esposa pic.twitter.com/P7EttIb13e — cris dias (@crisayonara) April 25, 2022

