Arthur Aguiar vai ganhar o BBB 22? Entenda por que o ator é o favorito

O Big Brother Brasil 22 entrou em sua reta final. E às duas últimas decisões do público parecem aumentar o favoritismo do ator Arthur Aguiar. Caso a vitória seja confirmada, o ator será o primeiro participante do camarote a vencer o prêmio e irá seguir sua jornada de redenção por entrar no programa com o selo de "cancelado".

Popular por ser um dos astros da novela "Rebelde" (2011), da TV Record, o ator entrou no programa com 8 milhões de seguidores no Instagram. Apesar do alto número de seguidores, o participante do Camarote entrou no Big Brother com a imagem arranhada por ter casos extraconjugais revelados pela sua esposa, Maíra Cardi.

Segundo o estudo Tracking produzido pelo Instituto IMO Insights, no início do programa, Arthur foi um dos participantes menos queridos pelo público, com 20% das pessoas opinando que ele nem deveria ter entrado no programa e com 48% dizendo que votariam contra o ator.

Com uma trajetória de injustiçado e de jogador, Arthur Aguiar mudou sua imagem e conquistou o público. Hoje, 61% do público que participou do estudo Tracking acreditam que ele deve vencer a edição. Arthur também é o participante que ainda está no BBB com mais seguidores no Instagram, mais de 13 milhões.

Com uma torcida extremamente engajada, o ator consegue até mesmo influenciar em paredões que nem está presente, como indica a saída da Linn, e vencer uma votação direcionada.

Na terça-feira, 10, uma das favoritas do público para vencer o reality, a cantora Linn da Quebrada, foi eliminada com 77,6% dos votos em um paredão contra Eliezer e Gustavo. A participante, na teoria, não seria eliminada em um paredão com Eliezer, brother com dias contados da casa por fazer parte do grupo lollipop, rejeitado pelo público em consecutivos paredões. Na semana anterior, Arthur Aguiar venceu o paredão falso com 82% dos votos e passou algumas horas no Quatro Secreto com poderes para ouvir os brothers na casa.

Em sites de apostas como Sporting Bet e BetWay, o ator parece como o grande favorito em vencer o Big Brother Brasil 2022. Sua vitória paga um múltiplo de 1,4 vezes o valor apostado. Na sequência estão Paulo André (3,2 vezes), Pedro Scooby (12 vezes) e Jessilaine (34 vezes). A lógica é quanto maior o favoritismo, menor o valor pago, dado que o risco de errar é menor; por outro lado, quanto mais improvável o título, maior o valor pago.

O que pode explicar o favoritismo de Arthur Aguiar?

Muito se especulava que como Arthur entrou na casa "cancelado", ele não iria permanecer muito tempo no jogo. Os colegas de confinamento, conhecendo o seu histórico de infidelidade, acreditavam que o ator poderia ser um algo fácil de eliminação. Antes aliada, Jade Picon indicou Arthur duas vezes para o paredão e iniciou uma rivalidade.

Esses fatores favoreceram para que Arthur construísse uma narrativa isolamento e injustiçado, semelhante ao que aconteceu com Juliette na edição anterior.

O estilo estrategista de Arthur em uma edição sem grandes jogadores, fez com que a audiência concordasse com a sua vontade de movimentar a casa. Após a saída de Rodrigo, ele foi um dos poucos participantes que comentava sobre a divisão dos grupos e estudava possibilidades para escapar do paredão.

Com um poder de argumentação elogiado pelo público, o marido de Maíra Cardi chamou atenção em discursos durante programas ao vivo e em jogos da discórdia. Acusado de ser manipulador e arrogante pelos colegas de confinamento, Arthur se destaca ao citar fatos e contextos para se defender e sair como "vencedor" da discussão.

O amor em comer pão, o que o ator indicou ser privado de comer em sua vida fora do BBB, também ajudou a aumentar a empatia do público a cada semana.

Segundo os dados de imagem da IMO Insights sobre Arthur, a sua força e favoritismo foi uma combinação de acertos de estratégias da sua equipe do lado de fora e erros de estratégia de jogo de seus colegas de confinamento. Ativa nas redes, Maíra Cardi sempre defendeu o marido de qualquer crítica.

A imagem do ator está tão positiva que após o confinamento que irá lhe render dinheiro mesmo se não ganhar o prêmio. Sua esposa Maíra Cardi abriu uma empresa especializada no treinamento de pessoas interessadas em participar de reality shows. O curso de formação — com aulas de oratória, gestão de crise e estratégias de marketing — será dado por Arthur Aguiar.

A informação sobre o curso de formação para BBBs foi divulgada pelo portal Metrópoles. De acordo com a publicação, Maíra informou que já tem uma metodologia pronta. E acrescentou que a empresa vai reaproveitar toda a equipe de administradores de Aguiar.