Como o BBB se tornou a maior audiência da TV brasileira em 2022

O BBB 22 termina nesta terça-feira, 26, e Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André vai levar o prêmio de 1 milhão e meio de reais ainda esta noite. Apesar de ter sido bastante criticada pelo público por ser uma edição mais "morna", dados divulgados pela Globo mostram que a emissora (e seus patrocinadores) não precisaram se preocupar muito.

Até o dia 21 de abril, o reality teve média de 22 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) e 47% de share. Foi o programa mais assistido da TV Globo e da televisão brasileira este ano, com mais de 155 milhões de pessoas tendo acompanhado o programa na TV Globo e no Multishow.

A média de audiência da penúltima semana do programa (de 11 a 17 de abril) foi de 24 pontos de audiência e 46% participação em São Paulo, em comparação com 27 pontos de audiência e 51% participação no Rio de Janeiro. Em ambas as praças, o programa teve a mesma média de sua semana de estreia.

Já o recorde semanal da temporada foi obtido na 12ª semana (de 4 a 10 de abril), que registrou a maior audiência e participação semanal em São Paulo, com 25 pontos de audiência e 48% de participação e, no Rio de Janeiro, igualou o recorde, com 28 pontos de audiência e 53% de participação.

BBB22 cresce 61% em contas logadas no Globoplay

No Globoplay, até o dia 19 de abril, o BBB 22 registrou crescimento de 61% no volume de contas logadas quando comparado com o mesmo período da edição passada.

Em seu primeiro mês no ar, o BBB 22 foi o programa mais assistido no serviço de streaming da Globo, com um crescimento de 46% em consumo de horas e de 187% no total de usuários logados que assistem o reality.

As redes sociais e o BBB22

Dados obtidos pelo Kantar KSTR mostram que o BBB 22 gerou bastante assunto nas redes sociais. Desde a sua estreia, em 17 de janeiro, 88% de todas as conversas sobre conteúdo (aberta, paga, streaming) no digital foram sobre o BBB.

Ao todo, desde a estreia, foram mais de 123,4 milhões de tweets sobre a temporada. Na rede social do passarinho, o novo apresentador, Tadeu Schmidt, conquistou o público e foi um dos principais termos entre os trending topics de todo o programa, ficando 184 horas nos Trending Topics Brasil e 143 horas nos Trending Topics Mundo.

Dados da Comscore obtidos com exclusividade pela EXAME mostram que, entre as redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, o BBB 22 alcançou uma audiência de 32 milhões de pessoas, que interagiram com os conteúdos mais de 201 milhões de vezes entre 17 de janeiro e 18 de abril.

BBB 22 tem vice-liderança em votos

Quase superando o paredão entre Manu Gavassi e Felipe Prior no BBB 20, que ultrapassou 1 bilhão de votos no total, o BBB 22 alcançou a vice-liderança no ranking de votos por minuto.

O feito foi atingido no paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane, no dia 08 de março, que teve 3,5 milhões de votos por minuto, a segunda maior marca da história do BBB. A disputa também garantiu a maior votação desta temporada, com 414 milhões de votos, no total.

BBB 22 teve Avon, C&A, Americanas e outros 8 patrocinadores

Na área comercial, os dados desta temporada também são bastante positivos. Considerando os números parciais, até a 12ª semana de programa, as ações comerciais no BBB 22 já superam as edições anteriores do reality.

Até o momento, houve a presença de mais de 30 marcas no programa e o número de ações de conteúdo, considerando apenas o programa na TV Globo, teve um aumento de mais de 35% em relação ao ano passado.

O BBB 22 teve 11 patrocinadores este ano, três a mais do que no ano passado, sendo o recorde histórico do reality. Além das ações que são parte do conteúdo do reality, a grande repercussão de quadros como ‘CAT BBB’ e ‘Big Terapia’ também elevaram consideravelmente a demanda pelo break comercial em todos os dias da semana.

Na TV Globo, houve aumento no inventário em 36% e a procura dos anunciantes acompanhou esse crescimento. O mesmo movimento ocorreu no Multishow.

Outro ponto de destaque foi o interesse maior por parte de anunciantes locais, marcando uma grande procura pelos intervalos comerciais também nas regionais e afiliadas da TV Globo, em diferentes pontos do país. A temporada chegou ao número de mais de 1.300 anunciantes locais novos, que não estavam no ‘BBB21’, aumentando a receita local em cerca de 67%.

