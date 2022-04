Douglas Silva: quais filmes e programas de TV o finalista do BBB já fez?

Muito antes de passar pela porta de entrada do BBB 22, Douglas Silva era conhecido entre o público brasileiro por alguns papeis marcantes, especialmente como Dadinho e Acerola no filme "Cidade de Deus" e a série "Cidade dos Homens".

Um dos finalistas da 22ª edição do Big Brother Brasil, Silva nasceu em 1988 no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira como ator em 2001, quando ainda tinha 13 anos. Ele foi o primeiro ator brasileiro a ser indicado a um Emmy, premiação norte-americana voltada para programas de televisão, em 2005, pelo seu papel como Acerola em "Cidade dos Homens".

Veja as principais novelas, séries e filmes que Douglas Silva já participou:

Amor de Mãe (2019)

Na novela da Globo "Amor de Mãe", Douglas Silva fez o papel de Marconi, criminoso e amigo de longa data de Sandro (Humberto Carrão).

Um fato curioso é que Silva tem uma relação de longa data com Regina Casé, protagonista da novela. Em entrevista ao Extra em 2019, o ator disse: "Ela é a minha mãe. Eu a chamo de mãe, ela me chama de filho. Regina me conheceu quando eu tinha 11 anos. Fui praticamente criado com a filha dela, éramos praticamente vizinhos lá do Leblon".

Onde assistir: Globoplay.

Samantha! (2018-2019)

Silva já esteve na Netflix, protagonizando ao lado de Emanuelle Araújo na primeira série brasileira de comédia feita pelo serviço de streaming.

"Samantha!" teve duas temporadas e conta a história de uma estrela mirim já na fase adulta. Cerca de vinte anos após seu sucesso no grupo musical Turminha Plim Plom, Samantha tenta alcançar a fama novamente, mas acaba se metendo em diversas confusões e situações hilárias.

Na série, Silva interpreta Dodói, ex-jogador de futebol e pai dos filhos de Samantha. O personagem volta a morar com a ex-esposa e as crianças após ter passado 10 anos na prisão, e lentamente se apaixona novamente pela principal.

Onde assistir: Netflix.

Caminho das Índias (2009)

Na novela "Caminho das Índias", Silva participou de 43 episódios no papel de Juliano, um dos amigos do grupo de Zeca (Duda Nagle).

Onde assistir: Globoplay.

Cidade dos Homens (2002-2018)

Inicialmente lançado em 2002, a série "Cidade dos Homens" foi idealizada por Fernando Meirelles, mente por trás de "Cidade de Deus".

O programa de TV conta a história de dois amigos, Laranjinha e Acerola, e suas vidas em uma comunidade no Rio de Janeiro. Foi no papel de Acerola que Silva se tornou o primeiro brasileiro a receber uma indicação ao Emmy.

Onde assistir: Globoplay.

Em 2017, a Globo anunciou uma minissérie da trama, mostrando Laranjinha e Acerola doze anos depois. A história também foca nos filhos de cada um, Davi (Luan Pessoa) e Clayton (Carlos Eduardo Jay).

Cidade de Deus (2002)

Um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, "Cidade de Deus" foi o primeiro filme de Douglas Silva. A história teve sucesso internacional e foi indicado aos Oscars de "Melhor Diretor", "Melhor Roteiro" Adaptado", "Melhor Fotografia" e "Melhor Edicão".

O filme conta a história do menino Buscapé e sua comunidade no Rio de Janeiro. Na trama, Douglas Silva é Dadinho, garoto que participava dos assaltos na região e posteriormente se torna Zé Pequeno, "dono" da boca de tráfico.

No BBB 22, o emoji usado pelos fãs do Douglas Silva é um dado, referência ao personagem Dadinho.

Onde assistir: Globoplay ou Telecine Play.

