Nem tudo foi flop: relembre as maiores polêmicas do BBB 22

Era 17 de janeiro de 2022 e Tadeu Schmidt deixava o povo brasileiro esperançoso. As expectativas eram altas para a nova edição do BBB 22, e o carisma do novo apresentador fez o público acreditar que os próximos três meses iam ser tão interessantes quanto as duas últimas temporadas do programa, que foram marcados por figuras como Felipe Prior, Babu Santana, Manu Gavassi, Gil do Vigor, Juliette e Karol Conká.

Um mês depois, a sensação já não era mais a mesma. A audiência crescia no streaming Globoplay, mas, na TV aberta, tinha cerca de um milhão de domicílios a menos em comparação com o mesmo período do BBB 21. “Está difícil torcer para alguém nessa edição… só gente chata”, comentou um usuário no Twitter na época. Alguns até chegaram a sugerir que o prêmio deveria ir para o próprio Schmidt.

A edição não conseguiu chacoalhar a má fama. Enquanto o BBB 21 foi repleto de intensidades, como diria Lumena, a deste ano ficou conhecida como morna – mesmo com uma série de momentos marcantes e artimanhas planejadas por Boninho: Casa de Vidro, Paredão Falso, muitos casais, desistência e até desclassificação por agressão. No final, houve história, mas faltou enredo.

O BBB 22 talvez não tenha conseguido preencher o espaço das edições anteriores, mas teve uma série de memes e jogadas que vão ficar na cabeça (e no coração) do Brasil. Por isso, antes da final, relembre os momentos mais marcantes do BBB 22:

Luana Piovani diz: “Oi?”

A primeira risada que o público teve com BBB foi bem antes do programa começar. A atriz Luana Piovani, que é ex-esposa e mãe dos filhos de Pedro Scooby, foi às redes sociais quando o nome do surfista apareceu entre os cotados para entrar na edição e virou meme

“O Leo Dias me ligou perguntando o que eu acho do Pedro estar no Big Brother. Oi? Eu não recebi essa notícia não”, disse. “Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças no Big Brother? Elas têm aula, elas não podem ir…”.

“Eslovênia” viraliza

No dia em que os participantes foram anunciados, muita da atenção ficou no nome de uma das participantes do Pipoca, Eslovênia. O pai da pernambucana de criação teve inspiração nos conflitos que levaram à divisão da Iugoslávia durante os anos 90.

Vyni alcança 2 milhões

Um dos participantes do Pipoca, Vyni, bateu o recorde da vencedora do BBB21, Juliette, antes mesmo de entrar no programa.

O cearense alcançou 2 milhões de seguidores no Instagram cinco dias antes da edição começar, mas seu favoritismo não durou por muito tempo. Vyni foi o nono eliminado do programa, com 55,87% dos votos.

Tadeu Schmidt

Sim, precisamos falar sobre Tadeu Schmidt de novo. Após Pedro Bial e Tiago Leifert, o BBB apostou no apresentador do Fantástico, conhecido por seus “cavalinhos”, e teve um dos maiores acertos da temporada.

eu era 100% tadeu schmidt agora eu sou 300% tadeu schmidt pic.twitter.com/leRuYzJBJ4 — Isa Nascimento 🧜🏾‍♀️🧬 (@isinha_n) March 19, 2022

Outra escolha certeira para a edição foi o comediante Paulo Vieira Real, também muito elogiado pelo público do BBB. O quadro “Big Terapia” após a eliminação dos eliminados nas quartas-feiras foi quase um antídoto ao cancelamento dos participantes, que no dia seguinte à sua saída já brincavam com o apresentador sobre os erros cometidos na casa mais vigiada do Brasil.

Os maiores acertos da Globo esse ano pro BBB: Paulo Vieira e Tadeu Schmidt pic.twitter.com/9sz5Cd5Qen — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 2, 2022

“Quero ser muito famoso”

O primeiro eliminado do BBB 22, Luciano, ficou marcado por falar repetidamente sobre seu sonho de se tornar uma celebridade “nível Beyoncé” e virou meme.

em conversa com outros participantes, luciano fala mais uma vez sobre suas ambições “eu quero ser rico, tipo, mano, carro de milhões, apartamento na beira da praia, eu quero ser famoso, nível beyoncé” #bbb22 pic.twitter.com/nRqJLwSX2c — @paiva #bbb22 (@paiva) January 18, 2022

Hábitos alimentares

O BBB sempre foi um programa que gerou debates sobre temas sérios, e essa edição não foi diferente. Os perigos do jejum e dos transtornos alimentares viraram assunto por conta de falas e atitudes de participantes como Jade Picon e Bárbara Heck.

Heck acabou causando preocupação até entre os participantes da casa, que viam que ela se alimentava majoritariamente de salada, ovo e frutas. Na época, a EXAME conversou com uma especialista da área para entender os riscos em manter um comportamento alimentar como os das sisters.

Bárbara: hoje já comi banana, então não preciso mais comer. Quarta eu vou deixar pra comer só na festa. Naiara: nossa, amiga, você tem muito controle. A produção não tá vendo isso? #bbb22 — Lola Ferreira (@lolaferreira) January 29, 2022

Pãozinho do Arthur

O ator Arthur Aguiar entrou com muito receio das críticas que poderia receber pelo seu passado dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas acabou virando meme por comer muito pão. Sua esposa, Mayra Cardi, é coach fitness e, de acordo com ela, mantia o marido em uma dieta restrita. Ela aproveitou o momento para postar alguns vídeos irritada pelo comportamento de Aguiar nas redes sociais, o que só aumentou a simpatia pelo participante.

Apesar de não se estressar com 16+ traições de Arthur Aguiar, Maíra Cardi se estressa ao ver BBB comer pão. #BBB22 pic.twitter.com/QDU7gdmLtV — PAN (@forumpandlr) January 23, 2022

VEJA TAMBÉM

Sete dias sem comer: o que a ciência diz sobre o jejum de Mayra Cardi?

É possível 'preparar a genética' dos filhos como afirma Mayra Cardi?

Piovani e Cardi em comercial do Santander

Em um intervalo do BBB 22, quem assiste foi surpreendido pelas aparições de Patricia Abravanel, Luana Piovani, Maíra Cardi e Leandro Firmino em comerciais do banco Santander. Cada um recebeu entre 200 e 300 mil reais pela participação, segundo informações do UOL.

Os quatros foram protagonistas da propaganda para promover o novo serviço de parcelamento de Pix em até 24x do Santander e ainda fizeram piada sobre sua relação com os confinados.

Santander obrigada por trazer vários memes de Luana Piovani . pic.twitter.com/bK9RKO2dZg — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

A MAIRA CARDI FAZENDO COMERCIAL PRA SANTANDER 🗣🗣 #BBB22 pic.twitter.com/kIi04u1Uvn — 𝕾𝖗.𝕵𝖍𝖔𝖜 ៹ 🧬🎲🏁🐺🐷💸🐍🐆🧜🏽‍♀️ 🩲🧸💡🍋 (@jhonvixtor) March 5, 2022

Os "anti-jogo"

Pedro Scooby, DG, Paulo André e Tiago Abravanel ficaram conhecidos por atitudes como, por exemplo, não levar as dinâmicas a sério, não brigar por nada e ficar tranquilo em estar no Paredão, o que irritou o público.

Abravanel, por exemplo, acreditava fielmente que o público queria uma casa repleta de paz e amor entre os brothers e recebeu o apelido de “inimigo do entretenimento”.

Como pode pessoas agir assim dentro de um jogo? Pra que aceitou participar então? Eu fico puto com essas coisas.

😡#BBB22 https://t.co/GprzJ6bSKC — Olliver (@Evandro_Olliver) January 29, 2022

Suspeita de covid-19 na casa

No início de fevereiro, os rumores sobre os participantes estarem contaminados com covid-19 dentro da casa começaram após Vyni tossir durante um ao vivo e falar que estava parecendo um "escapamento de um carro velho".

Além disso, o cearense estava se queixando de dores no corpo, outro sintoma do coronavírus. Ele e o restante da casa foram testados e a Globo anunciou que todos tiveram o teste negativo.

Jade Picon vs Arthur Aguiar

O maior duelo da temporada foi entre dois favoritos do público. Após Aguiar não comemorar o fato que a influencer era a mais nova Líder da semana, Picon não conseguiu chacoalhar o sentimento de que não poderia confiar no “pãozinho”.

Porém, a jovem acabou sempre batendo de frente com Aguiar e, enquanto seu favoritismo caía, o dele subia.

A dinâmica entre os dois cativou o público, mas não durou muito tempo. Jade Picon foi a sétima eliminada com 84,93% dos votos. Considerada a rainha do quarto Lollipop, seu tempo curto na casa rendeu muitos memes – e sua atitude de jogadora garantiu um público ainda maior do que o que ela tinha antes de entrar na casa.

☎ Jade Picon atendeu o Big Fone, foi emparedada e puxou Arthur Aguiar para o Paredão#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/rBk1cl5XoH — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2022

Naiara socando o pão

Porque todo mundo precisava ver isso ao menos mais uma vez.

Casa de Vidro e as mentiras de Larissa

Após a saída de Naiara Azevedo, uma Casa de Vidro apareceu no lugar da academia do BBB 22. O público conheceu Gustavo e Larissa, mas o que chamou atenção mesmo foram as invenções da pernambucana, que afirmava para os participantes que Eslovênia e Scooby eram os favoritos do público, entre outras mentiras.

Só após sua saída, ela revelou (e o público entendeu) que a jogada era proposital.

A ascensão e queda do Lollipop

O quarto que começou com o maior número de participantes dentro da casa e tentou fazer uma série de jogadas para manter a maioria, logo viu que, no Paredão, nenhum conseguia se salvar.

O único “Lollipoper” que conseguiu participar de mais de um paredão foi Eliezer, que está no Top 5 do programa.

Ela é a Lina

Por ser travesti, a artista Linn da Quebrada sofreu diversas vezes no programa com alguns colegas de casa continuamente errando seus pronomes, trocando o “ela” por “ele”.

eslovenia errando mais uma vez o pronome da linn

jura que vocês ainda acham que foi um “erro automático”? #bbb22 pic.twitter.com/EBRKSiIghs — vih 💋 (@farfromztony) January 23, 2022

No Raio-X, Linn Da Quebrada fala sobre o erro grotesco de Lucas com seu pronome: “Por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro?”. Lina merece respeito! 😢 #BBB22 pic.twitter.com/VfC8DhQGov — BCharts (@bchartsnet) February 24, 2022

Em um momento do ao vivo, Tadeu Schmidt pediu para que ela reforçasse a mensagem e falasse sobre sua tatuagem, a palavra “ela” tatuada na testa:

“Ficou na dúvida? Então lê [a tatuagem sobre a sobrancelha esquerda com o pronome ‘ELA’] e aí vcs lembram q eu quero ser tratada nos pronomes femininos”, diz @linndaquebrada. “Muito importante você ensinar isso, Lina, p/ q erros ñ sejam + cometidos”, completa @tadeuschmidt #BBB22 pic.twitter.com/82Z156pysl — Jeff Nascimento (@jnascim) January 24, 2022

Balde na Natália e a eliminação de Maria

Uma das favoritas na época, Natália escutou muitas críticas durante uma dinâmica no Jogo da Discórdia, que envolvia jogar um balde de “água suja” em outro participante.

Em um momento, Maria foi despejar a água em Natália e acabou fazendo muita força, atingindo a designer de unhas na cabeça.

O ato foi considerado como agressão pela equipe do BBB, que chamou Maria para o confessionário na tarde seguinte e a desclassificou da competição.

🚨 Reação da casa com a expulsão da Maria. #BBB22 pic.twitter.com/1AzERba3K2 — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) February 15, 2022

Temporada dos casais

Eslovênia e Lucas, Jade e Paulo André, Gustavo e Laís, Maria e Eli, Maria e Linn, Eli e Natália… o que não faltou nesta edição do BBB foram os casais. Seja por jogo, por amor ou só por um beijo mesmo.

Abravanel desiste

No Paredão pela primeira vez, o neto de Silvio Santos não aguentou a pressão do jogo e desistiu do programa horas antes do resultado ser anunciado. Tiago Abravanel apertou o botão da desistência, novidade da edição de 2022 que desclassifica o participante imediatamente (anteriormente, ele entrava no confessionário e conversava com a equipe do programa).

Momento em que Tiago aperta o botão para sair do BBB #BBB22 pic.twitter.com/xJY52BHA2i — Bic Müller  (@bicmuller) February 27, 2022

VEJA TAMBÉM

BBB 22: Tiago Abravanel é um cavalo de Tróia do SBT?

Ex-participantes voltam para dinâmica

Rendendo mais briga fora do que dentro, os eliminados do BBB 22 voltaram para uma dinâmica com Tadeu Schmidt, escolhendo alguém de dentro da casa para ir ao Paredão.

Por conta de como o jogo se desenvolveu, a maioria de quem já tinha saído era “Lollipoper”, com exceção de Naiara Azevedo e Luciano (Abravanel e Maria não participaram por terem sido desclassificados). A cantora de sertanejo acabou brigando com os participantes ao vivo, que a acusaram de ter pedido um camarim próprio.

"Todo mundo te adorava na casa, Naiara." (Rodrigo) A CARA NEM ARDE. #BBB22 pic.twitter.com/4BhIH0jrGV — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 18, 2022

Paredão falso

Chegando na reta final, o BBB 22 apostou em um Paredão Falso. O favorito da edição, Arthur Aguiar, foi o escolhido para ficar quase dois dias dentro do Quarto Secreto, atrapalhando quem estava dentro da casa e recebendo avisos quando falavam sobre ele.

Larissa dançando em escola

Um dos memes mais marcantes do BBB 22 aconteceu fora da casa. Mais de um mês após sua saída, a Larissa da Casa de Vidro foi visitar sua antiga escola em Limoeiro, Pernambuco, e decidiu dançar “Socadona” de Ludmilla para as crianças e adolescentes.

fico imaginando os estudantes daquela escola daqui a 50 anos contando pros netos que presenciaram ao vivo larissa tomásia de limoeiro dançando socadona no pátio

pic.twitter.com/GHmYUQcLGE — ℓιչ ت︎ 🔮 (@capitainromance) April 15, 2022

A final do BBB 22 irá acontecer na próxima terça-feira, 26 de abril. As inscrições para a próxima edição já estão abertas. A esperança para o ano que vem é que os participantes consigam achar um equilíbrio entre Karol Conká e Pedro Scooby – nem muito intenso, nem muito morno.