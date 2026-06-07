Visitamos o primeiro restaurante assinado pela Porsche no Brasil

Encapsulado numa redoma de vidro, um raro Porsche 911 Carrera RS está rodeado de quitutes automotivos, como livros, miniaturas, capacetes e até uma parede com tijolos no formato das famosas rodas Fuchs. No entanto, não estamos numa oficina ou garagem – mas sim num restaurante.

Inaugurado na última quinta-feira (4), o Tempo By Porsche traz para as Américas o conceito de hub cultural e gastronômico assinado pela marca alemã. Com 500 metros (e capacidade para 140 pessoas sentadas e até 250 convidados em eventos fechados), o projeto foi idealizado pelo artista plástico Adonis Alcici em conjunto com a Porsche Brasil e está localizado no bairro do Jardim Paulistano, sob os 12 andares do edifício Pátio Rebouças.

“Sempre tive o desejo de criar um espaço que fosse meu ateliê, mas também um espaço de encontro. Um lugar onde arte, carros, música e gastronomia coexistem com propósito. Quando a Porsche me convidou para criar esse projeto, encontrei a oportunidade perfeita de concretizar esse sonho. Naquele momento, ficou claro que não era somente sobre o carro em si, mas sobre tudo o que envolve a experiência de viver o universo dessa marca”, contextualiza Alcici.

"Estamos orgulhosos de participar da concepção deste novo ponto de encontro em São Paulo. Uma nova casa para receber nossos amigos, fãs e clientes, oferecendo o que há de melhor em gastronomia, arte contemporânea, música e experiências exclusivas. Nosso objetivo é claro: aproximar ainda mais a marca Porsche de seus clientes e fãs de carros esportivos”, complementa Peter Vogel, CEO da Porsche Brasil.

O Carrera RS foi o carro da inauguração, mas em algum momento será substituído por outro exemplar da marca, seja o clássico de um colecionador ou um lançamento, como os recentes Cayenne Electric, 911 GT3 S/C ou Macan GTS, por exemplo.

“Podemos eventualmente ter um objeto emprestado de algum frequentador que seja apaixonado pela marca e que queira ter seu item de coleção exposto”, acrescenta Alcici, que não pretende ficar apenas em São Paulo. “Depois de nos consolidarmos aqui, a ideia é expandir para outras capitais”, revela.

Comunidade e membros exclusivos

O Tempo By Porsche oferecerá também um programa de membros com acesso a benefícios e eventos exclusivos, como encontros e “talks com parceiros estratégicos, pilotos, patrocinadores e executivos C-Level de grandes marcas globais”.

Donos de Porsche terão a oportunidade de se tornar membros fundadores, com privilégios especiais. Valores dos planos ainda não foram divulgados.