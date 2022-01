Os patrocinadores do BBB22 com maior engajamento nas redes sociais

Curtidas, comentários e compartilhamentos. No jogo das publis, vence a marca que tiver maior atenção nas redes sociais. E para os patrocinadores do Big Brother Brasil, não são só os produtos que importam: acompanhar o que acontece na casa é essencial para gerar engajamento em plataformas como Twitter, Instagram e Facebook.

Dados da Comscore, empresa líder em medição de audiências digitais, divulgados com exclusividade para a EXAME, mostram que as marcas Avon e C&A foram as que mais tiveram sucesso na primeira semana do programa no ar. Foram 165.897 mil e 98.078 mil interações (curtidas, comentários e compartilhamentos), respectivamente, entre 17 e 25 de janeiro.

O engajamento que a Avon e a C&A receberam representa 40% do total, em comparação com as publicações de outras 20 marcas que patrocinam o BBB. Vale ressaltar que elas também foram as que mais soltaram conteúdo, com 173 e 116 postagens cada.

O McDonald's ficou em terceiro lugar, com aproximadamente 80 mil interações nas redes sociais para 30 posts.

A 99 e a Pantene ficaram em quarto e quinto lugar em interações, mas tiveram as duas publicações de maior sucesso na primeira semana do reality.

As duas marcas aproveitaram o que estava acontecendo dentro da casa: a 99 patrocinava o Almoço do Anjo para o vencedor da semana, Rodrigo, que acabou confundindo e falando para os colegas do reality "pegarem um Uber" em volta da decoração amarela da empresa concorrente.

A empresa por trás do aplicativo de transporte usufruiu do momento para fazer uma brincadeira em seu Twitter: “Quando você chega junto, leva o boy pra almoçar e ele te chama pelo nome da outra”, escreveu, acumulando 47 mil likes.

Já a Pantene publicou um vídeo em que um dos participantes da casa, Vyni, que já ultrapassou 4 milhões de seguidores no Instagram (e 2 milhões antes mesmo da estreia), usa uma peruca e faz propaganda dos produtos para cabelo. O Banco Santander teve o terceiro melhor post da semana, mas com conteúdo com a participação de Gil do Vigor, que estava na última edição do BBB.

Outras marcas como Pic Pay, Lojas Americanas e Coca-Cola já apareceram em momentos do programa, mas não representam 20% do total de interações analisadas pela Comscore. Cada uma recebeu entre 16 e 32 mil likes, comentários e compartilhamentos em todas as redes sociais na primeira semana do BBB.

O Magazine Luiza, por exemplo, não é patrocinador, mas aproveitou memes sobre um dos membros da casa, Pedro Scooby, e a mãe de seus filhos, Luana Piovani, para convidá-la para uma ação. Ao todo, ela conseguiu 1,4 milhão de visualizações totais em menos de 24 horas.