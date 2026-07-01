O mês de julho chegou e, com o início das férias, as principais plataformas de streaming trazem alguns dos principais filmes e séries do ano.
Entre os grandes destaques nas séries, os espectadores poderão acompanhar a continuação da épica guerra em House of the Dragon, o retorno da ficção científica Silo e a aguardada segunda temporada da animação X-Men ’97. Também chegam aos streamings Elle: Legalmente Loira, a segunda temporada de Entrevista com Vampiro e a estreia do spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Não Consegue Salvar o Universo.
Já no cardápio de filmes, os holofotes se voltam para sequências muito aguardadas, como O Diabo Veste Prada 2 e Enola Holmes 3, Heartstopper Forever e a franquia completa de Velozes e Furiosos. Também são destaques a elogiada animação Robô Selvagem, e os sucessos O Drama, Hamnet - A Vida Antes de Hamlet e A Voz de Hind Rajab.
A Casual EXAME separou uma lista dos principais lançamentos de julho para ficar de olho nos streamings. Prepare a pipoca e monte seu calendário de maratonas para o mês:
Confira a lista completa de lançamentos do streaming em julho de 2026:
Séries que estreiam ou ganham novos episódios em julho
- House of the Dragon - Temporada 3 | HBO Max | Aos domingos de julho
- Elle: Legalmente Loira - Temporada 1 | Prime Video | 01/07/2026
- X-Men ’97 - Temporada 2 | Disney+ | 01/07/2026
- Doce Vingança | HBO Max | 03/07/2026
- Silo - Temporada 3 | Apple TV+ | 03/07/2026
- Solteiros Nunca Mais - Temporada 2 | Netflix | 07/07/2026
- The Ghost in the Shell - Temporada 1 | Prime Video | 07/07/2026
- Entrevista com o Vampiro - Temporada 2 | Netflix | 14/07/2026
- Jujutsu Kaisen - Temporada 3 | HBO Max | 14/07/2026
- Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos - Temporada 2 | HBO Max | 15/07/2026
- Irmãos à Obra: Sob Pressão | HBO Max | 15/07/2026
- Lucky - Temporada 1 | Apple TV+ | 15/07/2026
- Heartstopper Para Sempre | Netflix | 17/07/2026
- Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston | Disney+ | 23/07/2026
- Ransom Canyon - Temporada 2 | Netflix | 23/07/2026
- Stuart Não Consegue Salvar o Universo - Temporada 1 | HBO Max | 23/07/2026
- Cabo do Medo - Final da Minissérie | Apple TV+ | 31/07/2026
Filmes, Documentários e Especiais que entram no catálogo em julho
- Anjos da Noite – Underworld | Netflix | 01/07/2026
- Enola Holmes 3 | Netflix | 01/07/2026
- Jovens, Loucos e Rebeldes | MUBI | 01/07/2026
- Magnatas do Crime | Netflix | 01/07/2026
- O Olho do Mal | HBO Max | 01/07/2026
- Sempre ao seu Lado | Netflix | 01/07/2026
- Um Amor para Recordar | Netflix | 01/07/2026
- Maldição da Múmia | HBO Max | 03/07/2026
- Franquia Completa Velozes e Furiosos (todos) | Netflix | 03/07/2026
- Eu Vi o Brilho da TV | Prime Video | 04/07/2026
- Robô Selvagem | Netflix | 04/07/2026
- O Drama | Prime Video | 10/07/2026
- Terror em Silent Hill | Netflix | 10/07/2026
- A Voz de Hind Rajab | Netflix | 12/07/2026
- Meu Nome Não É Johnny | HBO Max | 15/07/2026
- O Paciente: O Caso Tancredo Neves | Netflix | 15/07/2026
- Acompanhante Perfeita | Netflix | 19/07/2026
- O Palhaço | MUBI | 23/07/2026
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Prime Video | 24/07/2026
- The Dink - A Última Chance | Apple TV+ | 24/07/2026
- LYNCH (one) | MUBI | 27/07/2026
- O Diabo Veste Prada 2 | Disney+ | 29/07/2026
- Song Sung Blue: Um Sonho a Dois | Prime Video | 31/07/2026
Loja Prime Video (Aluguel e Compra)
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)