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'O Diabo Veste Prada', 'O Drama' e mais: o que assistir em julho no streaming?

Entre os principais lançamentos da plataforma estão 'Enola Holmes 3', 'Hamnet', 'Silo', spin-off de 'The Big Bang Theory' e os novos episódios da terceira temporada de 'A Casa do Dragão'

Filmes e séries: o que assistir em julho de 2026 no streaming (Divulgação/A24)

Filmes e séries: o que assistir em julho de 2026 no streaming (Divulgação/A24)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 18h38.

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O mês de julho chegou e, com o início das férias, as principais plataformas de streaming trazem alguns dos principais filmes e séries do ano. 

Entre os grandes destaques nas séries, os espectadores poderão acompanhar a continuação da épica guerra em House of the Dragon, o retorno da ficção científica Silo e a aguardada segunda temporada da animação X-Men ’97. Também chegam aos streamings Elle: Legalmente Loira, a segunda temporada de Entrevista com Vampiro e a estreia do spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Não Consegue Salvar o Universo.

Já no cardápio de filmes, os holofotes se voltam para sequências muito aguardadas, como O Diabo Veste Prada 2 e Enola Holmes 3, Heartstopper Forever e a franquia completa de Velozes e Furiosos. Também são destaques a elogiada animação Robô Selvagem, e os sucessos O Drama, Hamnet - A Vida Antes de Hamlet A Voz de Hind Rajab. 

A Casual EXAME separou uma lista dos principais lançamentos de julho para ficar de olho nos streamings. Prepare a pipoca e monte seu calendário de maratonas para o mês:

Confira a lista completa de lançamentos do streaming em julho de 2026:

Séries que estreiam ou ganham novos episódios em julho

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  • House of the Dragon - Temporada 3 | HBO Max | Aos domingos de julho
  • Elle: Legalmente Loira - Temporada 1 | Prime Video | 01/07/2026
  • X-Men ’97 - Temporada 2 | Disney+ | 01/07/2026
  • Doce Vingança | HBO Max | 03/07/2026
  • Silo - Temporada 3 | Apple TV+ | 03/07/2026
  • Solteiros Nunca Mais - Temporada 2 | Netflix | 07/07/2026
  • The Ghost in the Shell - Temporada 1 | Prime Video | 07/07/2026
  • Entrevista com o Vampiro - Temporada 2 | Netflix | 14/07/2026
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  • Jujutsu Kaisen - Temporada 3 | HBO Max | 14/07/2026
  • Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos - Temporada 2 | HBO Max | 15/07/2026
  • Irmãos à Obra: Sob Pressão | HBO Max | 15/07/2026
  • Lucky - Temporada 1 | Apple TV+ | 15/07/2026
  • Heartstopper Para Sempre | Netflix | 17/07/2026
  • Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston | Disney+ | 23/07/2026
  • Ransom Canyon - Temporada 2 | Netflix | 23/07/2026
  • Stuart Não Consegue Salvar o Universo - Temporada 1 | HBO Max | 23/07/2026
  • Cabo do Medo - Final da Minissérie | Apple TV+ | 31/07/2026

Filmes, Documentários e Especiais que entram no catálogo em julho

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  • Anjos da Noite – Underworld | Netflix | 01/07/2026
  • Enola Holmes 3 | Netflix | 01/07/2026
  • Jovens, Loucos e Rebeldes | MUBI | 01/07/2026
  • Magnatas do Crime | Netflix | 01/07/2026
  • O Olho do Mal | HBO Max | 01/07/2026
  • Sempre ao seu Lado | Netflix | 01/07/2026
  • Um Amor para Recordar | Netflix | 01/07/2026
  • Maldição da Múmia | HBO Max | 03/07/2026
  • Franquia Completa Velozes e Furiosos (todos) | Netflix | 03/07/2026
  • Eu Vi o Brilho da TV | Prime Video | 04/07/2026
  • Robô Selvagem | Netflix | 04/07/2026
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  • O Drama | Prime Video | 10/07/2026
  • Terror em Silent Hill | Netflix | 10/07/2026
  • A Voz de Hind Rajab | Netflix | 12/07/2026
  • Meu Nome Não É Johnny | HBO Max | 15/07/2026
  • O Paciente: O Caso Tancredo Neves | Netflix | 15/07/2026
  • Acompanhante Perfeita | Netflix | 19/07/2026
  • O Palhaço | MUBI | 23/07/2026
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Prime Video | 24/07/2026
  • The Dink - A Última Chance | Apple TV+ | 24/07/2026
  • LYNCH (one) | MUBI | 27/07/2026
  • O Diabo Veste Prada 2 | Disney+ | 29/07/2026
  • Song Sung Blue: Um Sonho a Dois | Prime Video | 31/07/2026
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Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

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  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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