Após 'Enola Holmes 3', Millie Bobby Brown rejeita projeto solo de Sherlock Holmes

"Enola Holmes 3" chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 1º de julho, e Millie Bobby Brown afirmou que um derivado centrado em Sherlock Holmes, personagem de Henry Cavill, não faz parte dos planos que ela considera mais interessantes para esse universo.

Enola segue como prioridade

Em entrevista ao ComicBook, Brown foi questionada sobre a possibilidade de Henry Cavill estrelar uma produção própria como Sherlock Holmes. A resposta foi direta. "Acho que precisamos de mais mulheres nas telas. Já passamos por isso muitas vezes. Os homens já tiveram seu tempo e, para mim, faria mais sentido termos mais Enola e colocar mais mulheres na tela", declarou a atriz.

A fala reforça a proposta que acompanha a franquia desde o primeiro filme: apresentar uma nova perspectiva sobre o universo criado por Sherlock Holmes, colocando sua irmã mais nova no centro das investigações.

Sherlock continua importante na história

Mesmo descartando um derivado, Brown mantém uma ótima relação profissional com Henry Cavill. Em entrevista ao Omelete, ela elogiou o colega de elenco e contou que a parceria entre os dois acontece de forma natural, graças à confiança construída ao longo da franquia.

“O Henry e eu realmente não temos que trabalhar muito juntos, o nosso relacionamento em si já parece muito com o de Enola e Sherlock. Nós apenas confiamos um no outro, temos ótimas brincadeiras. E, de muitas formas, o Henry é como o Sherlock no sentido de que, quando ele diz algo, quando ele te elogia, você realmente leva a sério, porque são raros e distantes entre si, porque ele é muito impecável com as palavras dele. É isso que eu amo nele", elogiou a atriz.

Em "Enola Holmes 3", Sherlock segue com papel relevante na trama. O desaparecimento do famoso detetive impulsiona a nova investigação de Enola, que viaja até Malta para desvendar o maior caso de sua carreira.

O elenco também reúne o retorno de Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster. O filme marca o encerramento da trilogia iniciada em 2020 e já pode ser assistido na Netflix.