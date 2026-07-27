Huda Beauty desembarca no Brasil com venda exclusiva na Sephora

A Huda Beauty, fundada pela maquiadora e influenciadora estadunidense Huda Kattan, chega ao Brasil a partir de agosto, em parceria de distribuição exclusiva com a rede Sephora.

A operação atende a uma demanda antiga do público brasileiro, que até então dependia de importação direta ou viagens ao exterior para adquirir os itens da marca. O portfólio da empresa ganhou escala global por meio de fórmulas focadas em alta cobertura, fixação e pigmentação.

Entre os produtos confirmados para o catálogo nacional estão o pó solto Easy Bake, o corretivo de acabamento matte Faux Filter e a paleta de sombras Icy Nude.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da Sephora Brasil, Huda Kattan comemorou a expansão da marca para a América do Sul: "eu amo muito a cultura brasileira, tenho vários amigos brasileiros, amo a comida brasileira, todo mundo lá é muito fofo, e a maquiagem é incrível. Para mim, essa é uma novidade muito empolgante."

Da linha de cílios postiços ao império em Dubai

A Huda Beauty nasceu em 2013, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, idealizada por Huda Kattan em sociedade com suas irmãs, Mona e Alya Kattan. O projeto inicial surgiu da busca da fundadora por produtos com métricas específicas de desempenho que não encontrava no mercado tradicional.

O primeiro lançamento da empresa consistiu em uma linha artesanal de cílios postiços. O produto ganhou projeção internacional após a adesão de personalidades da cultura pop e de integrantes da família Kardashian. O crescimento das vendas impulsionou a expansão do catálogo para linhas completas de maquiagem para pele, olhos e lábios.

A chegada dos produtos ao mercado brasileiro ocorre de forma escalonada entre os canais digitais e físicos da Sephora:

31 de julho: Início das vendas exclusivas pelo aplicativo da Sephora Brasil.

Início das vendas exclusivas pelo aplicativo da Sephora Brasil. 1º de agosto: Abertura das vendas no e-commerce oficial da rede.

Abertura das vendas no e-commerce oficial da rede. 4 de agosto: Chegada dos produtos às prateleiras das lojas físicas em todo o país.

A Sephora Brasil e a Huda Beauty ainda não divulgaram a tabela oficial de preços para o mercado nacional. No mercado norte-americano, os produtos da marca variam entre US$ 25 e US$ 69 (R$ 128 e R$ 355).