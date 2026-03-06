Casual

‘O Agente Secreto’ chega a Netflix neste sábado

Filme de Kleber Mendonça Filho chega ao streaming após alcançar mais de R$ 50 milhões em bilheteria nos cinemas

'O Agente Secreto': o filme concorre a quatro estatuetas na 98ª edição do Oscar (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 6 de março de 2026 às 10h37.

Última atualização em 6 de março de 2026 às 11h04.

Após 17 semanas em cartaz e concorrendo a quatro estatuetas na 98ª edição do Oscar, marcada para o dia 15 de março, "O Agente Secreto" encerra a temporada no cinema e chega à Netflix neste sábado, 7.

Além do reconhecimento no Oscar, o longa venceu quatro prêmios no Festival de Cannes, dois Globos de Ouro e recebeu duas indicações ao BAFTA.

A Netflix está entre os coprodutores do filme, tendo investido no projeto desde sua etapa inicial. Também firmou um acordo para disponibilizá-lo aos assinantes do Brasil com exclusividade.

A produção geral é da CinemaScópio, em coprodução com a França (MK2), Alemanha (One Two Films), Holanda (Lemming) e Netflix Brasil. 

“Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas outras pessoas que se sentiram sensibilizadas”, diz o diretor Kleber Mendonça Filho. “É como se O Agente Secreto ganhasse nova vida ao ocupar novas telas, com uma qualidade de som e imagem extraordinária para ver em casa.”

