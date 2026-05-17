Conheça o lip balm desenvolvido no espaço

A Exist, marca londrina de beleza fundada pela designer e química Lauren Bowker, lançou o Spacelip, seu primeiro produto: um lip balm que contém um bioativo cultivado a bordo da Estação Espacial Internacional. É o primeiro produto de beleza a usar esse tipo de ingrediente.

O componente em questão é o Lysate, um extremófilo, ingrediente capaz de sobreviver em ambientes extremos, como o espaço sideral ou o interior de vulcões. O Lysate foi cultivado do lado de fora da estação espacial por 18 meses antes de ser trazido de volta à Terra. Quando a Nasa analisou o material, identificou propriedades de hidratação, cicatrização e redução de linhas.

Segundo a marca, o ingrediente entrega 300 vezes mais poder de hidratação do que o ácido hialurônico convencional. Em dez minutos de uso, os lábios ficam visivelmente mais hidratados. Em três dias de uso contínuo, a marca promete suavidade e firmeza comparáveis às obtidas com preenchimento.

As embalagens do Spacelip, completamente livres de plástico, levaram quase um ano para serem desenvolvidas e remetem às naves espaciais do filme Arrival, de Denis Villeneuve (Divulgação)

O Spacelip chega em duas versões: Origin 001, uma formulação mais rica com fragrância codesenvolvida com a Givaudan, e Void 000, sem perfume e de textura mais leve. As embalagens, completamente livres de plástico, levaram quase um ano para serem desenvolvidas. A inspiração veio de dentes de animais e antigos batom dos anos 1930, misturados com referências às naves espaciais do filme "Arrival", de Denis Villeneuve. O resultado visual remete a cápsulas futuristas. Os preços são £34 para a versão Capsule e £58 para a versão Vessel.

Bowker foi a fundadora da The Unseen, marca de beleza conhecida por produtos como tinta de cabelo que muda de cor e sombra com aparência diferente na tela do celular e ao vivo. Depois do encerramento da marca, dois anos atrás, ela passou a trabalhar com a Nasa no desenvolvimento de tecidos inteligentes para ambientes futuros. A Exist nasceu da intersecção desse trabalho com a visão que sempre teve para uma marca de beleza: química limpa, materiais circulares e embalagens com design editorial.

O Spacelip está disponível para pré-venda no site da marca e começa a ser enviado em 28 de maio.