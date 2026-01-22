‘O Agente Secreto’ é indicado ao Oscar de Melhor Filme

É do Brasil? 'O Agente Secreto' concorre ao maior prêmio do Oscar em 2026 (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10h48.
Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 11h20.
O Brasil está oficialmente entre os favoritos ao Oscar de 2026. O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu uma indicação na categoria de Melhor Filme — a mais prestigiada da premiação.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, votante e realizadora do Oscar. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 15 de março.
Além dessa indicação, o longa pernambucano recebeu outras três: Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A combinação de indicações é histórica para o Brasil.
Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
A trajetória rumo a estatueta mais cobiçada do cinema começou em maio do ano passado. O título arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.
No começo deste ano, a produção fez história em algumas das principais premiações do cinema hollywoodianas. Levou a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa tanto no Critics Choice Awards quanto no Globo de Ouro — cerimônia que também coroou Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama.
No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro de 2025. Dados das Ancine mostram que O Agente Secreto já passou dos R$ 28 milhões de bilheteria. No total, mais de 1,5 milhões de pessoas assistiram ao longa nos cinemas — e o filme continua em cartaz.
Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Roteiro Original (Kleber Mendonça Filho).
Desde o início do ano, O Agente Secreto vem conquistando prêmios importantes de Hollywood. As vitórias no Critics Choice Awards e no Globo de Ouro podem aumentar as chances do título levar uma nova estatueta para o Brasil.
O filme está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Ainda não há previsão de quando o filme chega ao streaming.
O Oscar de 2026 acontece no dia 15 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.
A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.
A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.
O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).