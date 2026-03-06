Quando estreia a 2ª temporada de 'One Piece' na Netflix?

A segunda temporada da versão live action de "One Piece" chega na Netflix em breve. A adaptação do anime clássico, que foi sucesso de público na sua primeira temporada, em 2023, tem retorno marcado para o dia 10 de março.

O último trailer oficial para o lançamento foi divulgado pela Netflix nesta segunda-feira, 2. Confira:

O que acontece na segunda temporada?

De acordo com a Netflix, a nova temporada, Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar) partem em direção à Grand Line, uma lendária faixa de mar onde perigo e maravilha aguardam a cada curva.

Por lá, o grupo vai se deparar com ilhas bizarras, recrutar novos aliados e enfrentar inimigos cada vez mais poderosos na busca pelo maior tesouro do mundo.

O criador do mangá, Eiichiro Oda, confirmou ao site Tudum da Netflix que a temporada vai cobrir os arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Island e Drum Island.

O co-showrunner Matt Owens adiantou, também ao Tudum, que a personagem Dra. Kureha — a médica idosa que trabalha na Ilha Drum, interpretada por Katey Sagal — terá papel central na trama, assim como Tony Tony Chopper, que faz sua estreia na série.

O elenco também se expande com quase duas dezenas de novos nomes, segundo a Netflix.

Entre as adições estão Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper, Rigo Sanchez como Dragon, Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek e Katey Sagal como Dra. Kureha.

Os próprios atores prometem uma temporada mais intensa. "Agora na segunda temporada, eles estão prontos para entrar na Grand Line em busca do tesouro definitivo, o One Piece", disse Godoy ao Tudum.

Mackenyu descreveu a temporada como "mais intensa" e completou: "Vai mostrar o que a tripulação do Chapéu de Palha realmente é capaz de fazer."

O sucesso da primeira temporada

A primeira temporada estreou em agosto de 2023 e rapidamente se tornou um fenômeno. A série acumulou 37,8 milhões de visualizações em menos de duas semanas, liderando o ranking de séries em inglês da Netflix na semana de 4 a 10 de setembro daquele ano, com 19,3 milhões de visualizações apenas nesse período, segundo o Deadline.

A campanha de lançamento gerou mais de 4 bilhões de impressões de busca para a hashtag #onepiecenetflix no TikTok.

Para celebrar a estreia da segunda temporada, a Netflix organizou sessões especiais em mais de 200 cinemas nos Estados Unidos, Canadá e Japão no próprio dia 10 de março, com os dois primeiros episódios sendo exibidos nas telonas antes de chegarem ao streaming.

E quem já está de olho no futuro pode respirar aliviado: a Netflix confirmou durante o evento One Piece Day, em Tóquio, que uma terceira temporada está a caminho, segundo a People.

As gravações começaram em novembro de 2025, na Cidade do Cabo, na África do Sul, com Ian Stokes se juntando a Joe Tracz como co-showrunner. Data de estreia ainda não foi divulgada.