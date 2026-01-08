Netflix terá 'Bridgerton', spinoff de 'Stranger Things' e mais em 2026; veja lista

O ano de 2026 pode até estar forte quando o assunto é estreias dos cinemas. Mas o streaming não está atrás em nada — e as estreias da Netflix para os próximos 12 meses são prova disso.
Na última quarta-feira, 7, a plataforma divulgou os lançamentos do ano. Entre as séries de sucesso, estão novas temporadas de produções como Lupin, Emily em Paris e Bridgerton. Também estreia Homem em Chamas, adaptação agora para TV do filme de mesmo nome.
Para os anúncios de estreias nacionais, estão em vista séries como Emergência Radioativa, inspirada no acidente com o Césio-137 em Goiânia; a minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri, que recria a campanha do tricampeonato de futebol; Fúria, que mergulha no universo do MMA; e o drama jurídico Habeas Corpus.
A Netflix também apresenta para 2026 uma nova parceria com Kondzilla e LB Entertainment para a estreia Rauls.
Veja a lista completa das séries da Netflix em 2026:
Você confere a lista com filmes e documentários aqui.
Primeiro semestre
- Meu Namorado Coreano - Parte 2 | 8 de janeiro de 2026
- Dele & Dela | 8 de janeiro de 2026
- Família Upshaw - Temporada 7 | 15 de janeiro de 2026
- O Amor Pode Ser Traduzido? | 16 de janeiro de 2026
- Star Search | 20 de janeiro de 2026
- WWE: Surreal - Temporada 2 | 20 de janeiro de 2026
- Queer Eye - Temporada 10 | 21 de janeiro de 2026
- Patinando no Amor | 22 de janeiro de 2026
- Free Bert | 22 de janeiro de 2026
- Skyscraper Live | 23 de janeiro de 2026
- Mike Epps: Sem Noção | 27 de janeiro de 2026
- Bridgerton - Temporada 4: Parte 1 | 29 de janeiro de 2026
- Isso É um Bolo? Especial Romântico | 4 de fevereiro de 2026
- O Poder e a Lei - Temporada 4 | 5 de fevereiro de 2026
- Casamento às Cegas - Temporada 10 | 11 de fevereiro de 2026
- O Agente Noturno - Temporada 3 | 19 de fevereiro de 2026
- Strip Law | 20 de fevereiro de 2026
- Bridgerton - Temporada 4: Parte 2 | 26 de fevereiro de 2026
- Prêmio dos Atores Apresentado pelo SAG-AFTRA | 1 de março de 2026
- One Piece: A Série - Temporada 2 | 10 de março de 2026
- Virgin River - Temporada 7 | 12 de março de 2026
- Beauty in Black de Tyler Perry - Temporada 2 (Parte 2) | 19 de março de 2026
- Detective Hole | 26 de março de 2026
- Dias de Golfe - Temporada 4 | Abril de 2026
- Treta - Temporada 2 | 16 de abril de 2026
- Devil May Cry - Temporada 2 | 12 de maio de 2026
- Doces Magnólias - Temporada 5 | 11 de junho de 2026
- Six Kings Slam | Outubro de 2026
- NFL Christmas Gameday | 25 de dezembro de 2026
- O Namorado | Janeiro de 2026
- Fórmula 1: Dirigir para Viver - Temporada 8 | Fevereiro de 2026
- Beastars - O Lobo Bom - Temporada Final (Parte 2) | Março de 2026
- Lupin - Temporada 4 | Primavera de 2026
- Win The Mall | Primavera de 2026
Em breve
- A Diplomata - Temporada 4
- A Imperatriz - Temporada 3 (Final)
- Algo Horrível Vai Acontecer
- Alley Cats
- Amor no Espectro - Temporada 4
- Ao Norte do Norte - Temporada 2
- As Cheerleaders do Dallas Cowboys - Temporada 3
- As Quatro Estações do Ano - Temporada 2
- Avatar: O Último Mestre do Ar - Temporada 2
- Baki-Dou: O Samurai Invencível
- Being Gordon Ramsey
- Black Doves - Temporada 2
- Boyfriend On Demand
- Brasil 70 - A Saga do Tri [Brasil]
- Calabasas Confidential
- Cem Anos de Solidão - Parte 2
- Com Carinho, Kitty - Temporada 3
- East of Eden
- Emergência Radioativa [Brasil]
- Erros Épicos
- Eu Vou Te Encontrar
- Habeas Corpus [Brasil]
- Homem em Chamas
- Human Vapor
- Ilha da Tentação - Temporada 2
- Let’s Marry Harry
- Little House on the Prairie
- Long Story Short - Temporada 2
- Lovesick
- Magnatas do Crime - Temporada 2
- Match Perfeito - Temporada 4
- Mating Season
- Minha Vida com a Família Walter - Temporada 3
- Mis Muertos Tristes
- Monstros: A História de Lizzie Borden
- Nemesis
- Ninguém Quer - Temporada 3
- O Homem das Castanhas: Hide and Seek - Temporada 2
- O Problema dos 3 Corpos - Temporada 2
- O Rei dos Pneus - Temporada 3
- O Segredo de um Milhão de Dólares - Temporada 2
- Operation Safed Saagar
- Orgulho e Preconceito
- Outer Banks - Temporada 5 (Final)
- Paixão sem Idade
- Rafa
- Rauls [Brasil]
- Ronaldinho Gaúcho [Brasil]
- Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo
- Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 3
- Stranger Things: Histórias de 85
- Sua Mãe Te Conhece? [Brasil]
- Série de Competição sem Título com Kevin Hart
- The Body
- The Boroughs
- The East Palace
- The Golden Ticket
- The Witcher - Temporada 5 (Final)
- The Wonderfools
- Unaccustomed Earth
- Untitled Newfoundland
- Untold