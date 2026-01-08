Netflix terá 'Bridgerton', spinoff de 'Stranger Things' e mais em 2026; veja lista

O ano de 2026 pode até estar forte quando o assunto é estreias dos cinemas. Mas o streaming não está atrás em nada — e as estreias da Netflix para os próximos 12 meses são prova disso.

Na última quarta-feira, 7, a plataforma divulgou os lançamentos do ano. Entre as séries de sucesso, estão novas temporadas de produções como Lupin, Emily em Paris e Bridgerton. Também estreia Homem em Chamas, adaptação agora para TV do filme de mesmo nome.

Para os anúncios de estreias nacionais, estão em vista séries como Emergência Radioativa, inspirada no acidente com o Césio-137 em Goiânia; a minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri, que recria a campanha do tricampeonato de futebol; Fúria, que mergulha no universo do MMA; e o drama jurídico Habeas Corpus.

A Netflix também apresenta para 2026 uma nova parceria com Kondzilla e LB Entertainment para a estreia Rauls.

Veja a lista completa das séries da Netflix em 2026:

Você confere a lista com filmes e documentários aqui.

Primeiro semestre

Meu Namorado Coreano - Parte 2 | 8 de janeiro de 2026

Dele & Dela | 8 de janeiro de 2026

Família Upshaw - Temporada 7 | 15 de janeiro de 2026

O Amor Pode Ser Traduzido? | 16 de janeiro de 2026

Star Search | 20 de janeiro de 2026

WWE: Surreal - Temporada 2 | 20 de janeiro de 2026

Queer Eye - Temporada 10 | 21 de janeiro de 2026

Patinando no Amor | 22 de janeiro de 2026

Free Bert | 22 de janeiro de 2026

Skyscraper Live | 23 de janeiro de 2026

Mike Epps: Sem Noção | 27 de janeiro de 2026

Bridgerton - Temporada 4: Parte 1 | 29 de janeiro de 2026

Isso É um Bolo? Especial Romântico | 4 de fevereiro de 2026

O Poder e a Lei - Temporada 4 | 5 de fevereiro de 2026

Casamento às Cegas - Temporada 10 | 11 de fevereiro de 2026

O Agente Noturno - Temporada 3 | 19 de fevereiro de 2026

Strip Law | 20 de fevereiro de 2026

Bridgerton - Temporada 4: Parte 2 | 26 de fevereiro de 2026

Prêmio dos Atores Apresentado pelo SAG-AFTRA | 1 de março de 2026

One Piece: A Série - Temporada 2 | 10 de março de 2026

Virgin River - Temporada 7 | 12 de março de 2026

Beauty in Black de Tyler Perry - Temporada 2 (Parte 2) | 19 de março de 2026

Detective Hole | 26 de março de 2026

Dias de Golfe - Temporada 4 | Abril de 2026

Treta - Temporada 2 | 16 de abril de 2026

Devil May Cry - Temporada 2 | 12 de maio de 2026

Doces Magnólias - Temporada 5 | 11 de junho de 2026

Six Kings Slam | Outubro de 2026

NFL Christmas Gameday | 25 de dezembro de 2026

O Namorado | Janeiro de 2026

Fórmula 1: Dirigir para Viver - Temporada 8 | Fevereiro de 2026

Beastars - O Lobo Bom - Temporada Final (Parte 2) | Março de 2026

Lupin - Temporada 4 | Primavera de 2026

Win The Mall | Primavera de 2026

Em breve