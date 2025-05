Netflix confirma quarta temporada de Lupin com Omar Sy

A Netflix confirmou oficialmente a produção da quarta temporada de Lupin na última segunda-feira, 12.

O ator Omar Sy retorna ao papel principal de Assane Diop, o astuto ladrão inspirado nas histórias de Arsène Lupin, criado por Maurice Leblanc.

As filmagens da nova temporada já começaram em Paris, e a produção contará com oito episódios.

Equipe e elenco da nova temporada

Além de protagonizar a série, Omar Sy também atuará como produtor executivo e showrunner, liderando a equipe criativa.

A direção ficará a cargo de Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gelin. O elenco principal contará com o retorno de Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella, além das novidades Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

A história de Lupin

A série Lupin acompanha a história de Assane Diop, interpretado por Omar Sy, um homem que se inspira nas aventuras do famoso ladrão fictício Arsène Lupin, criado pelo escritor Maurice Leblanc no início do século XX.

Assane é descendente de senegaleses e sua vida muda drasticamente após seu pai ser injustamente acusado de roubar um valioso colar de diamantes pertencente à poderosa família Pellegrin. Após a prisão e o suicídio do pai, Assane decide usar suas habilidades de mestre do disfarce e sua inteligência para buscar justiça e vingança contra os responsáveis pela desgraça de sua família.

Ao longo das temporadas, ele realiza elaborados roubos e golpes para expor os crimes da família Pellegrini, enquanto tenta proteger sua própria família, especialmente seu filho Raoul.