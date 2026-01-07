Netflix: 'Lupin', 'Peaky Blinders' e mais; veja os filmes e séries em 2026

Tuduum. Ouviu o barulhinho por aí? A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 7, os principais filmes e séries que chegam à plataforma de streaming em 2026 — e a lista vem cheia de novos títulos.

Entre as principais estreias de produções internacionais estão novas temporadas de séries como Lupin, Emily em Paris, Bridgerton e Homem em Chamas, adaptação agora para TV do filme de mesmo nome.

Já para os filmes, destaques para Enola Holmes 3, o aguardado longa Peaky Blinders: o Homem Imortal, com o vencedor do Oscar Cillian Murphy, e Here Comes the Flood, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e estrelado por Denzel Washington e Robert Pattinson.

Feito no Brasil

Nos anúncios de estreias nacionais, estão em vista séries como Emergência Radioativa, inspirada no acidente com o Césio-137 em Goiânia; a minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri, que recria a campanha do tricampeonato de futebol; Fúria, que mergulha no universo do MMA; e o drama jurídico Habeas Corpus.

A Netflix também apresenta para 2026 uma nova parceria com Kondzilla e LB Entertainment para a estreia Rauls.

Entre os filmes, chegam a plataforma neste ano Elize: Sombras de Uma Mulher, ficção inspirada no crime cometido por Elize Matsunaga; além dos spin-offs de duas séries de sucesso: Salve Geral: Irmandade e Sintonia.

Veja a lista completa dos lançamentos da Netflix em 2026:

SÉRIES E REALITIES

Primeiro semestre

Meu Namorado Coreano - Parte 2 | 8 de janeiro de 2026

Dele & Dela | 8 de janeiro de 2026

Família Upshaw - Temporada 7 | 15 de janeiro de 2026

O Amor Pode Ser Traduzido? | 16 de janeiro de 2026

Star Search | 20 de janeiro de 2026

WWE: Surreal - Temporada 2 | 20 de janeiro de 2026

Queer Eye - Temporada 10 | 21 de janeiro de 2026

Patinando no Amor | 22 de janeiro de 2026

Free Bert | 22 de janeiro de 2026

Skyscraper Live | 23 de janeiro de 2026

Mike Epps: Sem Noção | 27 de janeiro de 2026

Bridgerton - Temporada 4: Parte 1 | 29 de janeiro de 2026

Isso É um Bolo? Especial Romântico | 4 de fevereiro de 2026

O Poder e a Lei - Temporada 4 | 5 de fevereiro de 2026

Casamento às Cegas - Temporada 10 | 11 de fevereiro de 2026

O Agente Noturno - Temporada 3 | 19 de fevereiro de 2026

Strip Law | 20 de fevereiro de 2026

Bridgerton - Temporada 4: Parte 2 | 26 de fevereiro de 2026

Prêmio dos Atores Apresentado pelo SAG-AFTRA | 1 de março de 2026

One Piece: A Série - Temporada 2 | 10 de março de 2026

Virgin River - Temporada 7 | 12 de março de 2026

Beauty in Black de Tyler Perry - Temporada 2 (Parte 2) | 19 de março de 2026

Detective Hole | 26 de março de 2026

Dias de Golfe - Temporada 4 | Abril de 2026

Treta - Temporada 2 | 16 de abril de 2026

Devil May Cry - Temporada 2 | 12 de maio de 2026

Doces Magnólias - Temporada 5 | 11 de junho de 2026

Six Kings Slam | Outubro de 2026

NFL Christmas Gameday | 25 de dezembro de 2026

O Namorado | Janeiro de 2026

Fórmula 1: Dirigir para Viver - Temporada 8 | Fevereiro de 2026

Beastars - O Lobo Bom - Temporada Final (Parte 2) | Março de 2026

Lupin - Temporada 4 | Primavera de 2026

Win The Mall | Primavera de 2026

Em breve

A Diplomata - Temporada 4

A Imperatriz - Temporada 3 (Final)

Algo Horrível Vai Acontecer

Alley Cats

Amor no Espectro - Temporada 4

Ao Norte do Norte - Temporada 2

As Cheerleaders do Dallas Cowboys - Temporada 3

As Quatro Estações do Ano - Temporada 2

Avatar: O Último Mestre do Ar - Temporada 2

Baki-Dou: O Samurai Invencível

Being Gordon Ramsey

Black Doves - Temporada 2

Boyfriend On Demand

Brasil 70 - A Saga do Tri [Brasil]

Calabasas Confidential

Cem Anos de Solidão - Parte 2

Com Carinho, Kitty - Temporada 3

East of Eden

Emergência Radioativa [Brasil]

Erros Épicos

Eu Vou Te Encontrar

Habeas Corpus [Brasil]

Homem em Chamas

Human Vapor

Ilha da Tentação - Temporada 2

Let’s Marry Harry

Little House on the Prairie

Long Story Short - Temporada 2

Lovesick

Magnatas do Crime - Temporada 2

Match Perfeito - Temporada 4

Mating Season

Minha Vida com a Família Walter - Temporada 3

Mis Muertos Tristes

Monstros: A História de Lizzie Borden

Nemesis

Ninguém Quer - Temporada 3

O Homem das Castanhas: Hide and Seek - Temporada 2

O Problema dos 3 Corpos - Temporada 2

O Rei dos Pneus - Temporada 3

O Segredo de um Milhão de Dólares - Temporada 2

Operation Safed Saagar

Orgulho e Preconceito

Outer Banks - Temporada 5 (Final)

Paixão sem Idade

Rafa

Rauls [Brasil]

Ronaldinho Gaúcho [Brasil]

Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo

Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 3

Stranger Things: Histórias de 85

Sua Mãe Te Conhece? [Brasil]

Série de Competição sem Título com Kevin Hart

The Body

The Boroughs

The East Palace

The Golden Ticket

The Witcher - Temporada 5 (Final)

The Wonderfools

Unaccustomed Earth

Untitled Newfoundland

Untold

FILMES

De Férias com Você | 9 de janeiro de 2026

A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5 | 12 de janeiro de 2026

Dinheiro Suspeito | 16 de janeiro de 2026

Sequestro: Elizabeth Smart | 21 de janeiro de 2026

Kaguya: A Princesa Espacial | 22 de janeiro de 2026

A Rainha do Xadrez | 6 de fevereiro de 2026

War Machine | 6 de março de 2026

Peaky Blinders: O Homem Imortal | 20 de março de 2026

A Gorilla Story: Told by David Attenborough | 17 de abril de 2026

O Jogo do Predador | 24 de abril de 2026

Ladies First | maio de 2026

Remarkably Bright Creatures | 8 de maio de 2026

Quasimodo | Primavera de 2026

72 Hours | Inverno de 2026

Enola Holmes 3 | Inverno de 2026

The Whisper Man | Inverno de 2026

Narnia | Dezembro de 2026

Em breve