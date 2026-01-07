Casual

Netflix: 'Lupin', 'Peaky Blinders' e mais; veja os filmes e séries em 2026

Plataforma de streanming divulga novos títulos, datas de estreia, imagens inéditas e line-up completo

(Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15h48.

Tudo sobreFilmes
Tuduum. Ouviu o barulhinho por aí? A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 7, os principais filmes e séries que chegam à plataforma de streaming em 2026 — e a lista vem cheia de novos títulos.

Entre as principais estreias de produções internacionais estão novas temporadas de séries como Lupin, Emily em Paris, Bridgerton e Homem em Chamas, adaptação agora para TV do filme de mesmo nome.

Já para os filmes, destaques para Enola Holmes 3o aguardado longa Peaky Blinders: o Homem Imortal, com o vencedor do Oscar Cillian Murphy, e Here Comes the Flood, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e estrelado por Denzel Washington e Robert Pattinson.

Feito no Brasil

Nos anúncios de estreias nacionais, estão em vista séries como Emergência Radioativa, inspirada no acidente com o Césio-137 em Goiânia; a minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri, que recria a campanha do tricampeonato de futebol; Fúria, que mergulha no universo do MMA; e o drama jurídico Habeas Corpus.

A Netflix também apresenta para 2026 uma nova parceria com Kondzilla e LB Entertainment para a estreia Rauls.

Entre os filmes, chegam a plataforma neste ano Elize: Sombras de Uma Mulher, ficção inspirada no crime cometido por Elize Matsunaga; além dos spin-offs de duas séries de sucesso: Salve Geral: Irmandade e Sintonia.

Veja a lista completa dos lançamentos da Netflix em 2026:

SÉRIES E REALITIES

Primeiro semestre

yt thumbnail
  • Meu Namorado Coreano - Parte 2 | 8 de janeiro de 2026
  • Dele & Dela | 8 de janeiro de 2026
  • Família Upshaw - Temporada 7 | 15 de janeiro de 2026
  • O Amor Pode Ser Traduzido? | 16 de janeiro de 2026
  • Star Search | 20 de janeiro de 2026
  • WWE: Surreal - Temporada 2 | 20 de janeiro de 2026
  • Queer Eye - Temporada 10 | 21 de janeiro de 2026
  • Patinando no Amor | 22 de janeiro de 2026
  • Free Bert | 22 de janeiro de 2026
  • Skyscraper Live | 23 de janeiro de 2026
  • Mike Epps: Sem Noção | 27 de janeiro de 2026
  • Bridgerton - Temporada 4: Parte 1 | 29 de janeiro de 2026
  • Isso É um Bolo? Especial Romântico | 4 de fevereiro de 2026
  • O Poder e a Lei - Temporada 4 | 5 de fevereiro de 2026
  • Casamento às Cegas - Temporada 10 | 11 de fevereiro de 2026
  • O Agente Noturno - Temporada 3 | 19 de fevereiro de 2026
  • Strip Law | 20 de fevereiro de 2026
  • Bridgerton - Temporada 4: Parte 2 | 26 de fevereiro de 2026
  • Prêmio dos Atores Apresentado pelo SAG-AFTRA | 1 de março de 2026
yt thumbnail
  • One Piece: A Série - Temporada 2 | 10 de março de 2026
  • Virgin River - Temporada 7 | 12 de março de 2026
  • Beauty in Black de Tyler Perry - Temporada 2 (Parte 2) | 19 de março de 2026
  • Detective Hole | 26 de março de 2026
  • Dias de Golfe - Temporada 4 | Abril de 2026
  • Treta - Temporada 2 | 16 de abril de 2026
  • Devil May Cry - Temporada 2 | 12 de maio de 2026
  • Doces Magnólias - Temporada 5 | 11 de junho de 2026
  • Six Kings Slam | Outubro de 2026
  • NFL Christmas Gameday | 25 de dezembro de 2026
  • O Namorado | Janeiro de 2026
  • Fórmula 1: Dirigir para Viver - Temporada 8 | Fevereiro de 2026
  • Beastars - O Lobo Bom - Temporada Final (Parte 2) | Março de 2026
  • Lupin - Temporada 4 | Primavera de 2026
  • Win The Mall | Primavera de 2026

Em breve

yt thumbnail
  • A Diplomata - Temporada 4
  • A Imperatriz - Temporada 3 (Final)
  • Algo Horrível Vai Acontecer
  • Alley Cats
  • Amor no Espectro - Temporada 4
  • Ao Norte do Norte - Temporada 2
  • As Cheerleaders do Dallas Cowboys - Temporada 3
  • As Quatro Estações do Ano - Temporada 2
  • Avatar: O Último Mestre do Ar - Temporada 2
  • Baki-Dou: O Samurai Invencível
  • Being Gordon Ramsey
  • Black Doves - Temporada 2
  • Boyfriend On Demand
  • Brasil 70 - A Saga do Tri [Brasil]
  • Calabasas Confidential
  • Cem Anos de Solidão - Parte 2
  • Com Carinho, Kitty - Temporada 3
  • East of Eden
  • Emergência Radioativa [Brasil]
  • Erros Épicos
  • Eu Vou Te Encontrar
  • Habeas Corpus [Brasil]
  • Homem em Chamas
  • Human Vapor
  • Ilha da Tentação - Temporada 2
  • Let’s Marry Harry
  • Little House on the Prairie
  • Long Story Short - Temporada 2
  • Lovesick
  • Magnatas do Crime - Temporada 2
  • Match Perfeito - Temporada 4
  • Mating Season
  • Minha Vida com a Família Walter - Temporada 3
  • Mis Muertos Tristes
  • Monstros: A História de Lizzie Borden
  • Nemesis
  • Ninguém Quer - Temporada 3
  • O Homem das Castanhas: Hide and Seek - Temporada 2
  • O Problema dos 3 Corpos - Temporada 2
  • O Rei dos Pneus - Temporada 3
  • O Segredo de um Milhão de Dólares - Temporada 2
  • Operation Safed Saagar
  • Orgulho e Preconceito
  • Outer Banks - Temporada 5 (Final)
  • Paixão sem Idade
  • Rafa
  • Rauls [Brasil]
  • Ronaldinho Gaúcho [Brasil]
  • Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo
  • Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 3
  • Stranger Things: Histórias de 85
  • Sua Mãe Te Conhece? [Brasil]
  • Série de Competição sem Título com Kevin Hart
  • The Body
  • The Boroughs
  • The East Palace
  • The Golden Ticket
  • The Witcher - Temporada 5 (Final)
  • The Wonderfools
  • Unaccustomed Earth
  • Untitled Newfoundland
  • Untold

FILMES

yt thumbnail
  • De Férias com Você | 9 de janeiro de 2026
  • A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5 | 12 de janeiro de 2026
  • Dinheiro Suspeito | 16 de janeiro de 2026
  • Sequestro: Elizabeth Smart | 21 de janeiro de 2026
  • Kaguya: A Princesa Espacial | 22 de janeiro de 2026
  • A Rainha do Xadrez | 6 de fevereiro de 2026
  • War Machine | 6 de março de 2026
  • Peaky Blinders: O Homem Imortal | 20 de março de 2026
  • A Gorilla Story: Told by David Attenborough | 17 de abril de 2026
  • O Jogo do Predador | 24 de abril de 2026
  • Ladies First | maio de 2026
  • Remarkably Bright Creatures | 8 de maio de 2026
  • Quasimodo | Primavera de 2026
  • 72 Hours | Inverno de 2026
  • Enola Holmes 3 | Inverno de 2026
  • The Whisper Man | Inverno de 2026
  • Narnia | Dezembro de 2026

Em breve

  • 11817
  • A Dog’s Perfect Christmas
  • Animals
  • Best of the Best
  • Como Mágica
  • Don’t Say Good Luck
  • Elize: Sombras de uma Mulher [Brasil]
  • Good Sex
  • Guarding Stars
  • Heartstopper Forever
  • Here Comes the Flood
  • In a Holidaze
  • Marcha das Onças [Brasil]
  • México 86
  • Miracle: The Boys of ‘80
  • Office Romance
  • Os 12 Signos de Valentina [Brasil]
  • Possible Love
  • Ray Gunn
  • Roommates
  • Salve Geral: Irmandade [Brasil]
  • Saturn Return
  • Sintonia, O Filme [Brasil]
  • Steps
  • The Mosquito Bowl
  • ’Tis So Sweet
  • Tyler Perry’s The Gospel of Christmas
  • Unabom
  • Voicemails for Isabelle
