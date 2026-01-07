Netflix: 'Lupin', 'Peaky Blinders' e mais; veja os filmes e séries em 2026

Tuduum. Ouviu o barulhinho por aí? A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 7, os principais filmes e séries que chegam à plataforma de streaming em 2026 — e a lista vem cheia de novos títulos.
Entre as principais estreias de produções internacionais estão novas temporadas de séries como Lupin, Emily em Paris, Bridgerton e Homem em Chamas, adaptação agora para TV do filme de mesmo nome.
Já para os filmes, destaques para Enola Holmes 3, o aguardado longa Peaky Blinders: o Homem Imortal, com o vencedor do Oscar Cillian Murphy, e Here Comes the Flood, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e estrelado por Denzel Washington e Robert Pattinson.
Feito no Brasil
Nos anúncios de estreias nacionais, estão em vista séries como Emergência Radioativa, inspirada no acidente com o Césio-137 em Goiânia; a minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri, que recria a campanha do tricampeonato de futebol; Fúria, que mergulha no universo do MMA; e o drama jurídico Habeas Corpus.
A Netflix também apresenta para 2026 uma nova parceria com Kondzilla e LB Entertainment para a estreia Rauls.
Entre os filmes, chegam a plataforma neste ano Elize: Sombras de Uma Mulher, ficção inspirada no crime cometido por Elize Matsunaga; além dos spin-offs de duas séries de sucesso: Salve Geral: Irmandade e Sintonia.
Veja a lista completa dos lançamentos da Netflix em 2026:
SÉRIES E REALITIES
Primeiro semestre
- Meu Namorado Coreano - Parte 2 | 8 de janeiro de 2026
- Dele & Dela | 8 de janeiro de 2026
- Família Upshaw - Temporada 7 | 15 de janeiro de 2026
- O Amor Pode Ser Traduzido? | 16 de janeiro de 2026
- Star Search | 20 de janeiro de 2026
- WWE: Surreal - Temporada 2 | 20 de janeiro de 2026
- Queer Eye - Temporada 10 | 21 de janeiro de 2026
- Patinando no Amor | 22 de janeiro de 2026
- Free Bert | 22 de janeiro de 2026
- Skyscraper Live | 23 de janeiro de 2026
- Mike Epps: Sem Noção | 27 de janeiro de 2026
- Bridgerton - Temporada 4: Parte 1 | 29 de janeiro de 2026
- Isso É um Bolo? Especial Romântico | 4 de fevereiro de 2026
- O Poder e a Lei - Temporada 4 | 5 de fevereiro de 2026
- Casamento às Cegas - Temporada 10 | 11 de fevereiro de 2026
- O Agente Noturno - Temporada 3 | 19 de fevereiro de 2026
- Strip Law | 20 de fevereiro de 2026
- Bridgerton - Temporada 4: Parte 2 | 26 de fevereiro de 2026
- Prêmio dos Atores Apresentado pelo SAG-AFTRA | 1 de março de 2026
- One Piece: A Série - Temporada 2 | 10 de março de 2026
- Virgin River - Temporada 7 | 12 de março de 2026
- Beauty in Black de Tyler Perry - Temporada 2 (Parte 2) | 19 de março de 2026
- Detective Hole | 26 de março de 2026
- Dias de Golfe - Temporada 4 | Abril de 2026
- Treta - Temporada 2 | 16 de abril de 2026
- Devil May Cry - Temporada 2 | 12 de maio de 2026
- Doces Magnólias - Temporada 5 | 11 de junho de 2026
- Six Kings Slam | Outubro de 2026
- NFL Christmas Gameday | 25 de dezembro de 2026
- O Namorado | Janeiro de 2026
- Fórmula 1: Dirigir para Viver - Temporada 8 | Fevereiro de 2026
- Beastars - O Lobo Bom - Temporada Final (Parte 2) | Março de 2026
- Lupin - Temporada 4 | Primavera de 2026
- Win The Mall | Primavera de 2026
Em breve
- A Diplomata - Temporada 4
- A Imperatriz - Temporada 3 (Final)
- Algo Horrível Vai Acontecer
- Alley Cats
- Amor no Espectro - Temporada 4
- Ao Norte do Norte - Temporada 2
- As Cheerleaders do Dallas Cowboys - Temporada 3
- As Quatro Estações do Ano - Temporada 2
- Avatar: O Último Mestre do Ar - Temporada 2
- Baki-Dou: O Samurai Invencível
- Being Gordon Ramsey
- Black Doves - Temporada 2
- Boyfriend On Demand
- Brasil 70 - A Saga do Tri [Brasil]
- Calabasas Confidential
- Cem Anos de Solidão - Parte 2
- Com Carinho, Kitty - Temporada 3
- East of Eden
- Emergência Radioativa [Brasil]
- Erros Épicos
- Eu Vou Te Encontrar
- Habeas Corpus [Brasil]
- Homem em Chamas
- Human Vapor
- Ilha da Tentação - Temporada 2
- Let’s Marry Harry
- Little House on the Prairie
- Long Story Short - Temporada 2
- Lovesick
- Magnatas do Crime - Temporada 2
- Match Perfeito - Temporada 4
- Mating Season
- Minha Vida com a Família Walter - Temporada 3
- Mis Muertos Tristes
- Monstros: A História de Lizzie Borden
- Nemesis
- Ninguém Quer - Temporada 3
- O Homem das Castanhas: Hide and Seek - Temporada 2
- O Problema dos 3 Corpos - Temporada 2
- O Rei dos Pneus - Temporada 3
- O Segredo de um Milhão de Dólares - Temporada 2
- Operation Safed Saagar
- Orgulho e Preconceito
- Outer Banks - Temporada 5 (Final)
- Paixão sem Idade
- Rafa
- Rauls [Brasil]
- Ronaldinho Gaúcho [Brasil]
- Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo
- Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 3
- Stranger Things: Histórias de 85
- Sua Mãe Te Conhece? [Brasil]
- Série de Competição sem Título com Kevin Hart
- The Body
- The Boroughs
- The East Palace
- The Golden Ticket
- The Witcher - Temporada 5 (Final)
- The Wonderfools
- Unaccustomed Earth
- Untitled Newfoundland
- Untold
FILMES
- De Férias com Você | 9 de janeiro de 2026
- A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5 | 12 de janeiro de 2026
- Dinheiro Suspeito | 16 de janeiro de 2026
- Sequestro: Elizabeth Smart | 21 de janeiro de 2026
- Kaguya: A Princesa Espacial | 22 de janeiro de 2026
- A Rainha do Xadrez | 6 de fevereiro de 2026
- War Machine | 6 de março de 2026
- Peaky Blinders: O Homem Imortal | 20 de março de 2026
- A Gorilla Story: Told by David Attenborough | 17 de abril de 2026
- O Jogo do Predador | 24 de abril de 2026
- Ladies First | maio de 2026
- Remarkably Bright Creatures | 8 de maio de 2026
- Quasimodo | Primavera de 2026
- 72 Hours | Inverno de 2026
- Enola Holmes 3 | Inverno de 2026
- The Whisper Man | Inverno de 2026
- Narnia | Dezembro de 2026
Em breve
- 11817
- A Dog’s Perfect Christmas
- Animals
- Best of the Best
- Como Mágica
- Don’t Say Good Luck
- Elize: Sombras de uma Mulher [Brasil]
- Good Sex
- Guarding Stars
- Heartstopper Forever
- Here Comes the Flood
- In a Holidaze
- Marcha das Onças [Brasil]
- México 86
- Miracle: The Boys of ‘80
- Office Romance
- Os 12 Signos de Valentina [Brasil]
- Possible Love
- Ray Gunn
- Roommates
- Salve Geral: Irmandade [Brasil]
- Saturn Return
- Sintonia, O Filme [Brasil]
- Steps
- The Mosquito Bowl
- ’Tis So Sweet
- Tyler Perry’s The Gospel of Christmas
- Unabom
- Voicemails for Isabelle