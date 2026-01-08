Como um episódio falso de Stranger Things pode ter 'derrubado' a Netflix

A Netflix registrou instabilidades na noite de quarta-feira, 7, após a circulação de um rumor conhecido como Conformity Gate, que apontava a existência de um episódio secreto de "Stranger Things".

A teoria levou a um aumento repentino de acessos à plataforma no horário em que o suposto capítulo da temporada final deveria ser liberado.

Sem qualquer confirmação oficial da Netflix, milhares de usuários tentaram acessar o serviço simultaneamente, enfrentando dificuldades para carregar títulos, iniciar episódios ou navegar pelo catálogo.

A Netflix caiu por causa do Conformity Gate?

Por volta das 22h (horário de Brasília), usuários começaram a relatar nas redes sociais falhas no funcionamento da Netflix. O site Downdetector, que monitora serviços digitais, registrou um pico de notificações de instabilidade no mesmo período.

Vale destacar que a Netflix não confirmou a existência de nenhum episódio extra ou oculto de "Stranger Things". Até o momento, a plataforma também não se pronunciou oficialmente sobre a relação entre o aumento de acessos e as falhas registradas no serviço naquela noite.

A coincidência entre o horário do suposto lançamento do episódio secreto e o aumento no tráfego levou usuários a associarem o problema ao Conformity Gate.

O que é o Conformity Gate em 'Stranger Things'?

O Conformity Gate é um rumor criado por fãs que sugeria a existência de um nono episódio oculto da quinta e última temporada de "Stranger Things". Segundo a teoria, o capítulo exibido como final da série seria falso, e o verdadeiro encerramento seria revelado em um capítulo secreto.

A especulação se espalhou principalmente em redes sociais como X (antigo Twitter), TikTok, Reddit e servidores no Discord, onde usuários compartilhavam interpretações visuais, paralelos narrativos e supostas pistas deixadas ao longo da série.

Stranger Things terá mais episódios além da temporada final?

Não. "Stranger Things" foi encerrada com sua quinta temporada, conforme anunciado anteriormente pela Netflix e pelos irmãos Duffer, criadores da série.

Não há previsão de novos episódios da história principal, embora a Netflix já tenha indicado o desenvolvimento de spin-offs e projetos documentais ligados ao universo da série.