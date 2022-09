Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil; veja lista de bilionários da Forbes

Jorge Paulo Lemann, cofundador do grupo 3G Capital, é o homem mais rico do Brasil. De acordo com a lista de bilionários da Forbes, o investidor tem patrimônio de 13,7 bilhões de dólares – e fica com a 133ª posição no ranking de pessoas mais ricas do mundo. Em seguida, está Marcel Herrmann Telles, também sócio na 3G Capital; e Eduardo Saverin, do Facebook, que liderava a lista em 2021.

De acordo com a publicação, o patrimônio de bilionários brasileiros sofreu forte impacto pela queda das ações, que atingiu a maior parte das empresas com capital aberto na Bolsa de Valores. Cerca de 75% das fortunas tiveram perdas durante o fechamento do ranking, em maio deste ano, mas a falta de IPOs também pesou frente ao último ano, que teve recorde com 46 aberturas de capital.

Com 290 personalidades, a lista dos bilionários da Forbes perdeu 26 nomes em 2022 – e, de acordo com a publicação, devido à queda de valor do mercado. Outros três deixaram a liga dos bilionários “solo” para se juntarem às famílias, enquanto o número de novos bilionários foi o menor da história, com apenas sete novos membros no ranking brasileiro.

No mundo, há 2.668 bilionários, com fortuna conjunta de 12 trilhões de dólares. E o sul-africano Elon Musk, dono de Tesla e SpaceX, está no topo da lista e tem patrimônio de 219 bilhões de dólares.

Quem são os bilionários brasileiros na lista da Forbes Brasil em 2022*

Jorge Paulo Lemann e família - US$ 13,7 bilhões Marcel Herrmann Telles - US$ 9,5 bilhões Eduardo Saverin - US$ 9,4 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família - US$ 7,8 bilhões Irmãos Safra - US$7,6 bilhões Lucia Maggi e família - US$ 6,8 bilhões Jorge Moll Filho e família - US$ 6 bilhões André Esteves - US$ 5,7 bilhões Alexandre Behring - US$ 5,2 bilhões Luciano Hang - US$ 4,7 bilhões

*Ranking atualizado em 1º de setembro de 2022

