Brasil ganhou 11 novos bilionários em 2020; veja lista

A lista da revista Forbes de brasileiros com uma fortuna acima de 1 bilhão de dólares ganhou 11 novos nomes em 2021, apesar da pandemia. Agora, são 30 pessoas que podem ser chamadas de bilionárias no Brasil.

No mundo, a lista também cresceu e ganhou 660 personalidades, puxada principalmente da China. O empresário Jorge Paulo Lemann se mantém como o homem mais rico do país, com uma fortuna avaliada em 16,9 bilhões.

Entre os 11 bilionários, destaca-se o casal Ilson Mateus e Maria Pinheiro, fundador do grupo Mateus, que abriu o capital na bolsa de valores em 2020. Outros nomes que também entraram são: os irmãos Safra, que herdaram a fortuna do pai, Joseph Safra.

Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, também é um nome que entrou na lista. Apesar de ser colombiano, outro nome do mercado financeiro a entrar foi David Vélez, fundador e CEO global do Nubank.

Permanecem na lista Wesley e Joesley Batista, Jorge Moll Filho e Luiza Helena Trajano, entre outros.

Veja a lista dos novos bilionários