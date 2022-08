Os dez homens mais ricos do mundo em 2022

Desde 1987 a Forbes divulga, ano a ano, uma lista que ranqueia os homens mais ricos do mundo.

Na publicação divulgada em 2022, havia 2.668 pessoas com um patrimônio superior a US$ 1 bilhão. A soma das riquezas de todos eles ultrapassa a casa dos US$ 12 trilhões.

No top 10 da lista, oito são empresários americanos, apenas um europeu e um asiático. Confira abaixo a lista dos homens mais ricos do mundo em 2022:

1. Elon Musk

Segundo a Forbes, Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 219 bilhões.

O sul-africano de nascimento, que cresceu no Canadá, fez sua fortuna nos Estados Unidos por meio de investimentos bastante diversificados.

Musk é CEO e cofundador da Tesla, além de liderar a SpaceX, Hyperloop, Neuralink, Startlink, The Boring Company, SolarCity e, anteriormente, o PayPal.

2. Jeff Bezos

Em segundo lugar do ranking está Jeff Bezos, da Amazon. Com uma fortuna avaliada em US$ 171 bilhões, Bezos lidera uma lista que conta com outros bilionários da tecnologia e do setor de serviços.

O bilionário fundou a Amazon em 1994 como um site de venda de livros e posteriormente expandiu o negócio para produtos eletrônicos, vestuário e outros itens.

Atualmente a Amazon investe em tecnologias inovadoras como inteligência artificial e robótica. Além disso, a empresa está cada vez mais envolvida no setor de streaming de vídeo e música com seu serviço Prime Video.

A riqueza de Bezos vem principalmente das suas ações da Amazon. Mas o bilionário detém ainda investimentos em outras empresas como Uber, Airbnb e Twitter.

3. Bernard Arnault

Bernard Arnault é o bilionário da indústria da moda. Ele é o presidente e CEO da LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, uma empresa de luxo francesa.

Arnault tem uma fortuna estimada em US$ 158 bilhões, tornando-o a terceira pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes.

O rápido avanço do patrimônio de Arnault veio após um dos maiores joalheria Tiffany por mais de US$ 15 bilhões, em um processo que teve desentendimentos públicos até chegar a um desfecho.

O negócio ajudou a consolidar o império do luxo construído por Bernard Arnault ao longo de mais de três décadas, com mais de 75 marcas, dentre elas Luis Vuitton, Marc Jacobs, Bvlgari, Sephora e a própria Tiffany

4. Bill Gates

Bill Gates é o bilionário fundador da Microsoft e co-chair da Bill & Melinda Gates Foundation. Nascido em Seattle, Washington, Gates graduou-se na Universidade Harvard com um bacharel em ciências da computação e química.

Ele cofundou a Microsoft com seu amigo de infância Paul Allen em 1975 e algumas décadas depois a empresa se tornou a maior produtora de software do mundo.

Há alguns anos Gates deixou a Microsoft para se concentrar na Fundação Bill & Melinda Gates.

Desde então, ele tem trabalhado para melhorar o acesso à educação, saúde e tecnologia para as pessoas mais pobres do mundo.

5. Warren Buffett

Warren Buffett é o quinto homem mais rico do mundo e o bilionário mais famoso do planeta. Sua fortuna é estimada em US$ 118 bilhões.

Ele é o CEO da Berkshire Hathaway, uma conglomerada que possui mais de 30 empresas, incluindo a Geico, a BNSF Railway e a Dairy Queen.

Ele também é dono de posições acionárias em empresas brasileiras, como é o caso do Nubank, fintech na qual sua empresa investiu US$ 1 bilhão.

6. Larry Page

Larry Page é um dos cofundadores do Google e possui uma fortuna estimada em US$ 111 bilhões.

Page também atuou como CEO da Alphabet, controladora do Google, até dezembro de 2019. Apesar de deixar o cargo, o bilionário continua sendo membro do conselho e acionista controlador.

Com o tempo o Google se transformou num gigante da tecnologia e hoje é considerado uma das empresas mais valiosas do mundo.

7. Sergey Brin

Sergey Brin é um empresário e engenheiro americano, cofundador do Google e ex-presidente da Alphabet Inc. A Forbes estimou a fortuna de Brin em US$ 107 bilhões, o que o colocou na sétima posição na lista dos homens mais ricos do mundo.

Brin nasceu em Moscou, Rússia, mas cresceu em Maryland e foi para a Universidade de Stanford para estudar física computacional e ciências da computação.

Durante sua graduação ele conheceu Larry Page, seu futuro cofundador do Google. Juntos, eles desenvolveram um algoritmo chamado "PageRank", que foi a base do Google.

8. Larry Ellison

Larry Ellison é o bilionário fundador da Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ellison possui uma fortuna pessoal estimada em US$ 106 bilhões.

O bilionário é conhecido por sua paixão por carros e iates, bem como por sua filantropia. Ele também é um piloto de avião experiente e possui um grande número de companhias aéreas.

A Oracle Corporation foi fundada em 1977 e hoje é avaliada em mais de US$ 180 bilhões. Em 2018, Ellison ingressou no conselho da Tesla, depois de comprar 3 milhões de ações da empresa.

9. Steve Ballmer

Steve Ballmer é o único estreante entre os dez homens mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 91,4 bilhões.

Entre 2000 e 2014, Ballmer atuou como CEO da Microsoft. Desde então o bilionário vem aumentando sua filantropia com foco em tirar os americanos da pobreza.

Em 2018, o bilionário investiu US$ 59 milhões na Social Solutions, que fabrica software para organizações sem fins lucrativos e agências governamentais.

10. Mukesh Ambani

Mukesh Ambani é o bilionário indiano que se encontra na posição número dez da lista dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes.

Sua fortuna é estimada em US$ 90,7 bilhões. Ambani é o chairman e managing director da Reliance Industries, uma das principais conglomeradas da Índia.

A companhia atua nos setores de refino de petróleo e petroquímica

Mukesh Ambani também atua no segmento de telecomunicações por meio da Reliance Jio, que agora é a maior operadora móvel em número de assinantes. A empresa também desenvolveu recentemente um smartphone em parceria com o Google.

