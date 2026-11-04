Lançamentos da Netflix em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro começa com novidades no streaming e a Netflix apresenta um catálogo diversificado para marcar a reta final do ano. Entram na plataforma novas temporadas de séries consagradas, produções originais brasileiras e o início da temporada de filmes de Natal para toda a família.
Entre os destaques das séries, estão a 3ª temporada de A Imperatriz, a 2ª temporada do thriller britânico Black Doves e o retorno de O Jogo do Diabo. Nas transmissões ao vivo, a plataforma exibe o duelo da NFL entre Packers vs Rams.
Já para os filmes, estreia no catálogo o vencedor do Oscar O Brutalista, além da maratona da franquia Transformers e o nacional Meu Sangue Ferve Por Você. Títulos temáticos como O Grinch, O Expresso Polar e Um Duende em Nova York iniciam o clima festivo na plataforma.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro de 2026:
Séries que entram na Netflix em novembro
- Black Doves: Temporada 2 | 05/11/2026
- O Jogo do Diabo: Temporada 3 | 10/11/2026
- O Corpo | 11/11/2026
- 8 em Istambul: Temporada 2 | 12/11/2026
- A Imperatriz: Temporada 3 | 12/11/2026
- Milagres da Sala de Emergência | 12/11/2026
- Os 12 Signos de Valentina | 18/11/2026
- Os Altruístas | 19/11/2026
- Fool Night | 26/11/2026
- Casadas e Caçadoras: Temporada 2 | 26/11/2026
Filmes que entram na Netflix em novembro
- Os Suspeitos | 01/11/2026
- Premonição 6: Laços de Sangue | 01/11/2026
- Minha Melhor Amiga | 02/11/2026
- O Natal Perfeito de um Cachorro | 04/11/2026
- Transformers | 05/11/2026
- Transformers – A Vingança do Lado dos Derrotados | 05/11/2026
- Transformers – O Lado Oculto da Lua | 05/11/2026
- Transformers – A Era da Extinção | 05/11/2026
- Transformers: O Último Cavaleiro | 05/11/2026
- Natal no Palácio | 05/11/2026
- Sobrevivendo ao Natal | 05/11/2026
- Amor Possível | 06/11/2026
- Missão Impossível – Nação Secreta | 06/11/2026
- Premonição | 06/11/2026
- Natal no Riacho | 06/11/2026
- Meu Sangue Ferve Por Você | 08/11/2026
- Um Bom Advogado | 09/11/2026
- O Grinch | 10/11/2026
- Gospel de Natal | 11/11/2026
- Allen | 12/11/2026
- Lara Croft – Tomb Raider | 12/11/2026
- Ne Zha 2 – O Renascer da Alma | 12/11/2026
- Transformação de Natal | 12/11/2026
- No Coração de Nashville | 13/11/2026
- O Expresso Polar | 13/11/2026
- Um Natal Brilhante | 13/11/2026
- Oblivion | 17/11/2026
- Protegendo Estrelas | 18/11/2026
- O Brutalista | 20/11/2026
- Tipo Irmãs | 20/11/2026
- Um Duende em Nova York | 20/11/2026
- Vicentina Pede Desculpas | 20/11/2026
- Natal Sangrento | 22/11/2026
- The Mosquito Bowl | 25/11/2026
- Quasímodo: A Alma de Paris | 27/11/2026
- O Natal dos Amigos Indiscretos | 28/11/2026
Eventos Ao Vivo
- NFL na Netflix: Packers vs Rams | 25/11/2026
Conteúdo infantil e família
- Sing – Quem Canta Seus Males Espanta | 01/11/2026
- Barbie e o Quebra-Nozes (2026) | 01/11/2026
- O Grinch (animação) | 15/11/2026
- Miraculous: As Aventuras de Ladybug (Temporadas 1 a 3) | 15/11/2026
- Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo (Volume 4) | 23/11/2026