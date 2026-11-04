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Lançamentos da Netflix em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

Da franquia 'Transformers' aos clássicos de fim de ano, veja a lista completa com todas as séries e filmes que chegam à Netflix em novembro

Netflix: o que chega ao streaming em novembro de 2025?

Netflix: o que chega ao streaming em novembro de 2025?

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h07.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 11h13.

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O mês de novembro começa com novidades no streaming e a Netflix apresenta um catálogo diversificado para marcar a reta final do ano. Entram na plataforma novas temporadas de séries consagradas, produções originais brasileiras e o início da temporada de filmes de Natal para toda a família.

Entre os destaques das séries, estão a 3ª temporada de A Imperatriz, a 2ª temporada do thriller britânico Black Doves e o retorno de O Jogo do Diabo. Nas transmissões ao vivo, a plataforma exibe o duelo da NFL entre Packers vs Rams.

Já para os filmes, estreia no catálogo o vencedor do Oscar O Brutalista, além da maratona da franquia Transformers e o nacional Meu Sangue Ferve Por Você. Títulos temáticos como O Grinch, O Expresso Polar e Um Duende em Nova York iniciam o clima festivo na plataforma.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro de 2026:

Séries que entram na Netflix em novembro

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  • Black Doves: Temporada 2 | 05/11/2026
  • O Jogo do Diabo: Temporada 3 | 10/11/2026
  • O Corpo | 11/11/2026
  • 8 em Istambul: Temporada 2 | 12/11/2026
  • A Imperatriz: Temporada 3 | 12/11/2026
  • Milagres da Sala de Emergência | 12/11/2026
  • Os 12 Signos de Valentina | 18/11/2026
  • Os Altruístas | 19/11/2026
  • Fool Night | 26/11/2026
  • Casadas e Caçadoras: Temporada 2 | 26/11/2026

Filmes que entram na Netflix em novembro

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  • Os Suspeitos | 01/11/2026
  • Premonição 6: Laços de Sangue | 01/11/2026
  • Minha Melhor Amiga | 02/11/2026
  • O Natal Perfeito de um Cachorro | 04/11/2026
  • Transformers | 05/11/2026
  • Transformers – A Vingança do Lado dos Derrotados | 05/11/2026
  • Transformers – O Lado Oculto da Lua | 05/11/2026
  • Transformers – A Era da Extinção | 05/11/2026
  • Transformers: O Último Cavaleiro | 05/11/2026
  • Natal no Palácio | 05/11/2026
  • Sobrevivendo ao Natal | 05/11/2026
  • Amor Possível | 06/11/2026
  • Missão Impossível – Nação Secreta | 06/11/2026
  • Premonição | 06/11/2026
  • Natal no Riacho | 06/11/2026
  • Meu Sangue Ferve Por Você | 08/11/2026
  • Um Bom Advogado | 09/11/2026
  • O Grinch | 10/11/2026
  • Gospel de Natal | 11/11/2026
  • Allen | 12/11/2026
  • Lara Croft – Tomb Raider | 12/11/2026
  • Ne Zha 2 – O Renascer da Alma | 12/11/2026
  • Transformação de Natal | 12/11/2026
  • No Coração de Nashville | 13/11/2026
  • O Expresso Polar | 13/11/2026
  • Um Natal Brilhante | 13/11/2026
  • Oblivion | 17/11/2026
  • Protegendo Estrelas | 18/11/2026
  • O Brutalista | 20/11/2026
  • Tipo Irmãs | 20/11/2026
  • Um Duende em Nova York | 20/11/2026
  • Vicentina Pede Desculpas | 20/11/2026
  • Natal Sangrento | 22/11/2026
  • The Mosquito Bowl | 25/11/2026
  • Quasímodo: A Alma de Paris | 27/11/2026
  • O Natal dos Amigos Indiscretos | 28/11/2026

Eventos Ao Vivo

  • NFL na Netflix: Packers vs Rams | 25/11/2026

Conteúdo infantil e família

  • Sing – Quem Canta Seus Males Espanta | 01/11/2026
  • Barbie e o Quebra-Nozes (2026) | 01/11/2026
  • O Grinch (animação) | 15/11/2026
  • Miraculous: As Aventuras de Ladybug (Temporadas 1 a 3) | 15/11/2026
  • Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo (Volume 4) | 23/11/2026
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