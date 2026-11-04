Lançamentos da Netflix em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro começa com novidades no streaming e a Netflix apresenta um catálogo diversificado para marcar a reta final do ano. Entram na plataforma novas temporadas de séries consagradas, produções originais brasileiras e o início da temporada de filmes de Natal para toda a família.

Entre os destaques das séries, estão a 3ª temporada de A Imperatriz, a 2ª temporada do thriller britânico Black Doves e o retorno de O Jogo do Diabo. Nas transmissões ao vivo, a plataforma exibe o duelo da NFL entre Packers vs Rams.

Já para os filmes, estreia no catálogo o vencedor do Oscar O Brutalista, além da maratona da franquia Transformers e o nacional Meu Sangue Ferve Por Você. Títulos temáticos como O Grinch, O Expresso Polar e Um Duende em Nova York iniciam o clima festivo na plataforma.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro de 2026:

Séries que entram na Netflix em novembro

Black Doves: Temporada 2 | 05/11/2026

O Jogo do Diabo: Temporada 3 | 10/11/2026

O Corpo | 11/11/2026

8 em Istambul: Temporada 2 | 12/11/2026

A Imperatriz: Temporada 3 | 12/11/2026

Milagres da Sala de Emergência | 12/11/2026

Os 12 Signos de Valentina | 18/11/2026

Os Altruístas | 19/11/2026

Fool Night | 26/11/2026

Casadas e Caçadoras: Temporada 2 | 26/11/2026

Filmes que entram na Netflix em novembro

Os Suspeitos | 01/11/2026

Premonição 6: Laços de Sangue | 01/11/2026

Minha Melhor Amiga | 02/11/2026

O Natal Perfeito de um Cachorro | 04/11/2026

Transformers | 05/11/2026

Transformers – A Vingança do Lado dos Derrotados | 05/11/2026

Transformers – O Lado Oculto da Lua | 05/11/2026

Transformers – A Era da Extinção | 05/11/2026

Transformers: O Último Cavaleiro | 05/11/2026

Natal no Palácio | 05/11/2026

Sobrevivendo ao Natal | 05/11/2026

Amor Possível | 06/11/2026

Missão Impossível – Nação Secreta | 06/11/2026

Premonição | 06/11/2026

Natal no Riacho | 06/11/2026

Meu Sangue Ferve Por Você | 08/11/2026

Um Bom Advogado | 09/11/2026

O Grinch | 10/11/2026

Gospel de Natal | 11/11/2026

Allen | 12/11/2026

Lara Croft – Tomb Raider | 12/11/2026

Ne Zha 2 – O Renascer da Alma | 12/11/2026

Transformação de Natal | 12/11/2026

No Coração de Nashville | 13/11/2026

O Expresso Polar | 13/11/2026

Um Natal Brilhante | 13/11/2026

Oblivion | 17/11/2026

Protegendo Estrelas | 18/11/2026

O Brutalista | 20/11/2026

Tipo Irmãs | 20/11/2026

Um Duende em Nova York | 20/11/2026

Vicentina Pede Desculpas | 20/11/2026

Natal Sangrento | 22/11/2026

The Mosquito Bowl | 25/11/2026

Quasímodo: A Alma de Paris | 27/11/2026

O Natal dos Amigos Indiscretos | 28/11/2026

Eventos Ao Vivo

NFL na Netflix: Packers vs Rams | 25/11/2026

Conteúdo infantil e família