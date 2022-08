Palácio Tangará: como é o luxuoso brunch que custa R$ 420 por pessoa

O Palácio Tangará já acumula boas recomendações: da piscina em destaque – e já citada por Casual Exame – ao premiado restaurante assinado pelo francês Jean-Georges Vongerichte, considerado na lista de 100 Melhores do Brasil. Mas quem disse que são as únicas atrações do hotel cinco estrelas? Para quem busca experiências diferentes em São Paulo, uma opção é o Sunday Brunch.

Esse misto de café da manhã e almoço, elaborado pelo chef Filipe Rizzato, é oferecido aos domingos (das 13h às 16h) com três “momentos”. E fazem parte do cardápio receitas queridinhas, como o filé Wellington ao molho roti trufado, só que todas as opções mudam semanalmente. Também há chás, cafés, espumante, vinho tinto e até mesmo seleção de coquetéis incluídos na "degustação".

Quase como capítulo à parte, além de dez receitas servidas como entradas e principais, o brunch do Palácio Tangará tem cinco opções de sobremesa: pavlova de frutas vermelhas; mousse de chocolate 70%, crocante de caramelo e sorbet de menta; banoffee; frutas amarelas, creme inglês de hortelã e sorbet de açaí; assim como mil folhas de pistache com creme feito de chocolate branco.

Tradicionalmente servido no restaurante Pateo – que, como o próprio nome já indica, está no pátio do Palácio Tangará –, o famoso brunch permite que os clientes sentem ao ar livre, próximos à Mata Atlântica do Parque Burle Marx. E, além dos domingos, há algumas (raras) exceções na agenda para feriados, como a abertura no Dia da Independência do Brasil, celebrada 7 de setembro.

Para quem está interessado ou curioso para conhecer a proposta, o Sunday Brunch custa 420 reais e pode ser comprado pelo próprio site do empreendimento, que oferece opção de presentear. Mas a experiência é válida por apenas três meses após a compra e, de acordo com o próprio hotel, é ideal que seja feito agendamento antecipado, já que aumentou a demanda após a pandemia.

