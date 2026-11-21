Durante quase duas décadas, o tênis substituiu o sapato social no aeroporto, no restaurante e no escritório. Uma análise do Bank of America divulgada em janeiro calcula que o calçado esportivo saiu de menos de um quarto das vendas mundiais de calçados para pelo menos metade nesse período, com pico durante a pandemia. Segundo os analistas, o ciclo perdeu força, e o setor, que cresceu cerca de 9% ao ano desde 2007, deve avançar entre 4% e 5% daqui para frente.

Os tênis respondem por cerca de 60% das vendas de calçados nos Estados Unidos e que a categoria cresceu 4% em 2025 até novembro, enquanto a de calçados de moda caiu 3%. Nesse cenário, marcas esportivas e grifes passaram a lançar modelos que juntam solados de tênis a cabedais de sapatos sociais, e o derby é a referência mais recente dessas misturas.

O mocassim abriu caminho

O 1906L, que mistura mocassim e tênis de corrida, foi o loafer mais negociado da plataforma de revenda StockX em 2025 (Reprodução/Instagram)

O formato ganhou escala com o New Balance 1906L, um mocassim montado sobre a sola de um tênis de corrida que estreou no desfile de Junya Watanabe em 2024. Ele foi o loafer mais negociado da plataforma de revenda StockX em 2025, e logo depois Hoka e Nike lançaram suas próprias versões. A New Balance repetiu a ideia com o 1890A, apresentado em Paris em junho de 2025. O modelo coloca um cabedal no estilo do Clarks Wallabee sobre a base do tênis 1890 e custa US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil).

O derby segue a mesma lógica, partindo de um sapato de construção mais simples. As abas com os ilhoses são costuradas por cima da gáspea, o que deixa a amarração aberta e mais folgada no peito do pé. No oxford, a amarração é fechada. Na newsletter Shopper, da Highsnobiety, o editor Maximilian Migowski já chama os híbridos de "snerbies".

Couro em cima, trilha embaixo

O Crossderby, da Salomon com a MM6 Maison Margiela, junta o cabedal de um sapato social à sola de trilha e custa cerca de R$ 3,5 mil (Reprodução/Salomon)

O exemplo mais direto é o Crossderby, lançado em outubro pela Salomon em parceria com a MM6, linha de difusão da Maison Margiela. O cabedal de couro preto liso segue o desenho do sapato social, e o cadarço de ajuste rápido e a sola Mud Contagrip, com cravos, vêm dos calçados de corrida em montanha. O par custa US$ 635 (cerca de R$ 3,5 mil). As duas marcas trabalham juntas desde o desfile de outono-inverno 2022 da MM6.

A Crocs seguiu o mesmo caminho com o Vaals, criado com o designer búlgaro Kiko Kostadinov e apresentado no desfile masculino de inverno 2026 dele, em Paris. O modelo tem cabedal de couro texturizado, palmilha LiteRide e solado de borracha. Chegou às lojas em 20 de outubro, em três cores, por US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil).

Os modelos de origem

Lançado em 1961, o Dr. Martens 1461 tem três ilhoses e é um dos derbies mais conhecidos do mundo. Hoje custa cerca de R$ 890 (Reprodução/Instagram)

Os sapatos que inspiram essas versões estão em produção há décadas. O Michael, da francesa Paraboot, completou 80 anos em 2025. Lançado logo depois da Segunda Guerra, ele é fabricado em Saint-Jean-de-Moirans, aos pés dos Alpes, com costura norueguesa. Essa costura deixa duas linhas de pesponto à vista, ajuda a vedar a entrada de água e permite trocar a sola. Neste inverno europeu, a Paraboot voltou a se unir à Barbour, sete anos depois da primeira parceria, em um derby de nobuck marrom com lona encerada verde-oliva e forro xadrez, vendido por US$ 760 (cerca de R$ 4,2 mil).

Na Inglaterra, o Dr. Martens 1461 saiu da fábrica em 1º de abril de 1961, com três pares de ilhoses, e foi parar nos pés de estudantes, operários e aposentados. O par em couro liso preto custa US$ 160 (cerca de R$ 890).

Versão de bailarina

Na moda feminina, o derby voltou mais macio e com sola fina. Na sua estreia como diretor criativo da Celine, em julho de 2025, Michael Rider apresentou um sapato baixo de amarrar inspirado nos calçados de jazz, como o Zizi, da Repetto, que Serge Gainsbourg usava nos anos 1970. O Ballet Lace-up ficou em quarto lugar entre os produtos mais desejados do Lyst Index no primeiro trimestre de 2026, com alta de 300% nas buscas. O modelo custa US$ 970 (cerca de R$ 5,4 mil) e foi usado por Maggie Gyllenhaal no Festival de Veneza deste ano.