Os 10 bilionários que ficaram ainda mais ricos em 2021

Enquanto a crise causada pela pandemia do coronavírus continuou trazendo incertezas para o comércio e para economia em 2021, mesmo apesar do ritmo contínuo de imunização contra a doença e a reabertura de mercados e fronteiras, um grupo não está sentindo os efeitos negativos dela. São os 500 mais ricos dos EUA, que ficaram ainda mais ricos no último ano — com mais 1 trilhão de dólares, especificamente. É o que revela o índice anual de fortunas publicado pela agência Bloomberg.

Segundo a Bloomberg, esses 500 afortunados hoje têm, juntos, patrimônio acumulado de 8,4 trilhões de dólares, valor que supera o PIB de todos os países do globo, exceto China e Estados Unidos

No topo da lista dos bilionários que engordaram ainda mais suas fortunas está Elon Musk, fundador da SpaceX, que multiplicou seu patrimônio em mais de 70%, para algo em torno de 270 bilhões de dólares, 114 bilhões de dólares a mais do que em 2020. Musk é também um dos dez bilionários com patrimônios que superam os 100 billhões de dólares. Juntos, esses dez bilionários ficaram 386 bilhões de dólares mais ricos no último ano (o equivalente a 2,1 trilhão de reais).

Entre esses 10 supericos também está Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin. Em 2021, Bezos ficou 2 bilhões de dólares mais rico. A expansão da fortuna também acontece em um ano marcado pela ambição de Bezos em explorar o espaço. Em 2021, a empresa de exploração do bilionário realizou seu primeiro voo comercial ao espaço. Um assento na aventura fora de órbita foi leiloado por 28 milhões de dólares.

Depois de Bezos e em terceiro lugar na lista está Bernard Arnault, presidente do Grupo Louis Vitton. Arnault aumentou seu patrimônio líquido em 63,6 bilhões de dólares, totalizando 178 bilhões em 2021. Em seguida está Bill Gates, com uma fortuna de 138 bilhões, 6,4 bilhões a mais do que em 2020. Veja lista completa abaixo.

Os bilionários que ficaram ainda mais ricos em 2021