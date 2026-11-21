Aos poucos, o X5 vai grifando seu nome cada vez mais forte na história da BMW. Além de ser o primeiro SUV da marca alemã, o utilitário foi também quem levou a tração integral e o motor sobrealimentado para a divisão de esportivos M. Agora, torna-se o primeiro modelo totalmente elétrico da BMW a ser montado nos Estados Unidos.

Inaugurada em setembro de 1994, a planta de Spartanburg, na Carolina do Sul (EUA), produz o SUV desde 1999 e agora, em sua quinta geração, o X5 sairá de lá em versões híbridas, elétricas ou exclusivamente movidas a combustão.

No caso do elétrico iX5, a BMW acaba de inaugurar uma fábrica de baterias em Woodruff, a cerca de 25 quilômetros de Spartanburg, para abastecer a demanda pelo modelo – e futuros elétricos que a instalação eventualmente absorver.

“A eletromobilidade é a nossa área de crescimento mais importante. É por isso que estamos eletrificando sistematicamente o nosso portfólio, com os EUA desempenhando um papel fundamental: até 2030, estaremos montando pelo menos seis modelos totalmente elétricos na fábrica de Spartanburg”, afirma Raymond Wittmann, membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pela Produção.

Como é a bateria

Depois de Debrecen (Hungria), Irlbach-Straßkirchen (Alemanha), Shenyang (China) e San Luis Potosí (México), a dupla Woodruff / Spartanburg é a quinta operação que consiste em uma fábrica de baterias criada exclusivamente para abastecer uma fábrica de veículos.

As novas baterias de alta tensão da BMW são células cilíndricas integradas diretamente à bateria de alta tensão, seguindo o princípio “cell-to-pack” (da célula ao pacote). Todas as etapas de produção são monitoradas continuamente ao longo da linha e documentadas de forma abrangente em tempo real, segundo a montadora.

Inteligência artificial na linha de produção

Assistentes e agentes de inteligência artificial, desenvolvidos internamente, analisam esses dados e — em conjunto com mais de 300 colaboradores e 250 robôs na fábrica de Woodruff — ajudam a garantir uma produção de baterias com zero defeitos.

Para se ter uma ideia da modernidade da nova instalação, “o uso extensivo de inteligência artificial aprimora a Eficiência Global dos Equipamentos (OEE) na produção”, explica a BMW. E mais: “Muito antes da entrada em operação, gêmeos digitais da produção e aplicações de realidade virtual auxiliam no planejamento e no treinamento dos colaboradores”.

Outro símbolo da modernidade de Woodruff está no fato de toda a equipe de produção da unidade concluir um programa de treinamento em realidade aumentada: em uma fábrica virtual, os colaboradores podem praticar operações de manufatura reais sob condições realistas, com linhas de produção replicadas com detalhes minuciosos.

Segundo a empresa, o treinamento ajuda os funcionários a compreender os processos pertinentes e a ganhar confiança na operação dos equipamentos, antes de utilizá-los pela primeira vez na produção real.

Baterias com menos emissões

Ainda de acordo com as descrições técnicas da BMW, “as células de bateria de sexta geração (Gen6) do BMW iX5 contêm uma alta proporção de materiais secundários em sua composição de cobalto, lítio e níquel. Energia renovável também é utilizada na produção dos materiais de ânodo e cátodo, bem como na fabricação das células”.

Em comparação com a célula Gen5 utilizada no iX, as emissões de CO2e foram reduzidas em cerca de 28% por watt-hora.

Mas há um recado desanimador de Wittmann para o Brasil: "Com a inauguração da nossa fábrica em Woodruff, expandimos a nossa rede global Gen6: a montagem de baterias de alta tensão agora está presente na Europa, na Ásia e na América do Norte. Isso estabelece um pré-requisito fundamental para a produção de veículos totalmente elétricos da linha 'Neue Klasse' em três continentes".