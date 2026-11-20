O fim de semana no streaming tem uma estreia brasileira de peso: Vicentina Pede Desculpas, novo filme de Gabriel Martins, diretor de Marte Um, chega à Netflix depois de passar pelos festivais de Toronto e San Sebastián.

A lista inclui ainda o retorno de uma das maiores sagas juvenis da literatura, o fim de temporada de um derivado de Outlander e dois títulos da MUBI, um deles a série que juntou Emma Stone e Nathan Fielder.

Entre as séries, o Disney+ estreia a terceira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que adapta A Maldição do Titã, de Rick Riordan, e exibe o final da segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood, prelúdio que conta a história dos pais de Jamie e Claire. Na MUBI, entra The Curse, sátira sobre reality shows e gentrificação criada por Nathan Fielder e Benny Safdie.

Nos filmes, além de Vicentina Pede Desculpas na Netflix, a HBO Max recebe o drama espírita nacional O Advogado de Deus, com Nicolas Prattes, e a MUBI exibe Ramen Shop, do cingapuriano Eric Khoo, uma história de família contada pela culinária.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Percy Jackson e os Olimpianos — temporada 3 (Disney+)

A terceira temporada da série adapta A Maldição do Titã, terceiro livro da saga de Rick Riordan. Na trama, Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) partem em uma missão para encontrar a deusa Ártemis, que desaparece enquanto segue o rastro de uma nova ameaça. A temporada apresenta os irmãos semideuses Nico e Bianca di Angelo (Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie) e traz Dafne Keen como Ártemis e Kate McKinnon como Afrodite. Os novos episódios chegam menos de um ano depois do fim da segunda temporada.

Vicentina Pede Desculpas (Netflix)

Escrito e dirigido por Gabriel Martins (Marte Um), o drama mineiro acompanha Vicentina (Rejane Faria), professora aposentada de 75 anos cujo filho, motorista de ônibus, morre quando o veículo cai de um viaduto em Belo Horizonte e mata quase todos os passageiros. Diante das suspeitas de que o acidente foi intencional, ela decide procurar as famílias das vítimas para pedir desculpas. O filme estreou no Festival de Toronto, disputou a Concha de Ouro em San Sebastián e foi escolhido para representar o Brasil no Goya. Grace Passô, Karine Teles e Flávio Bauraqui completam o elenco.

Outlander: Blood of My Blood — temporada 2 (Disney+)

A segunda temporada do prelúdio de Outlander chega ao fim nesta semana. A série acompanha dois casais em épocas diferentes: Brian Fraser (Jamie Roy) e Ellen MacKenzie (Harriet Slater), pais de Jamie, na Escócia do século 18, e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) e Julia Moriston (Hermione Corfield), pais de Claire, separados pelas viagens no tempo. A nova leva de episódios retomou a trama após o desfecho em suspense do primeiro ano e é a primeira lançada depois do fim da série original, encerrada em maio de 2026.

O Advogado de Deus (HBO Max)

Dirigido e roteirizado por Wagner de Assis (Nosso Lar), o longa é baseado em romance de Zíbia Gasparetto. Nicolas Prattes vive Daniel, advogado recém-formado e idealista que entra em conflito com o pai, o deputado federal Antonio, por discordar dos negócios da família. Quando seu caminho volta a cruzar o de Alberto (Danilo Mesquita) e Lídia (Lorena Comparato), ele precisa lidar não só com as leis humanas, mas também com as divinas. O filme estreou nos cinemas em abril.

The Curse (MUBI)

Criada por Nathan Fielder (The Rehearsal) e Benny Safdie (Joias Brutas), a minissérie de dez episódios acompanha Whitney (Emma Stone) e Asher Siegel (Fielder), recém-casados que constroem casas ecológicas em Española, no Novo México, e gravam um programa de TV sobre o projeto. Acusados de gentrificação e às voltas com um produtor manipulador (Safdie), o casal vê o casamento ruir depois que uma menina lança uma suposta maldição sobre Asher. Dirigida por Fielder e pelos irmãos David e Nathan Zellner, a série mistura comédia constrangedora, drama e terror.

Ramen Shop (MUBI)

Dirigido pelo cingapuriano Eric Khoo, o filme acompanha Masato (Takumi Saitoh), jovem cozinheiro de ramen em Takasaki, no Japão, que viaja a Singapura após a morte do pai para descobrir a história da mãe, morta quando ele ainda era criança. Na cidade, ele tenta reencontrar a família materna e entender as feridas deixadas pela ocupação japonesa durante a Segunda Guerra. Coprodução entre Japão e Singapura, o longa, de 2018, usa a culinária, do ramen ao bak kut teh, como ponte entre as duas culturas. Seiko Matsuda e Jeanette Aw completam o elenco.