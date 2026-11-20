Reunir amigos, celebrar uma ocasião especial ou realizar um encontro profissional em um restaurante pode ganhar outro formato quando há um espaço reservado para receber os convidados. As salas privativas oferecem mais conforto e liberdade para aproveitar a ocasião, seja em um almoço, jantar ou confraternização.

Em São Paulo, diferentes restaurantes disponibilizam ambientes exclusivos para grupos, com opções que variam de espaços menores a salões para eventos. Alguns também oferecem serviços personalizados, como menus especiais e atendimento dedicado. Confira uma seleção de casas que contam com essa estrutura na cidade:

Aizomê

Salão do Aizomê, restaurante japonês da chef Telma Shimizu nos Jardins (Divulgação/Divulgação)

Comandado pela chef Telma Shimizu, o Aizomê aproxima a tradição da culinária japonesa dos ingredientes e sabores brasileiros. Para encontros e confraternizações em grupos menores, a unidade dos Jardins conta com duas salas privativas: uma com capacidade para até quatro pessoas e outra para até oito convidados. Nos espaços, é possível optar pelo menu à la carte ou pelo omakase, em que a seleção dos pratos fica a cargo da chef. A casa também oferece a possibilidade de elaborar um menu personalizado para a ocasião. Para acompanhar, a carta de bebidas reúne drinques autorais e saquês.

Alameda Fernão Cardim, 39 – Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: almoço de segunda a domingo, das 11h30 às 14h30; jantar de segunda a sábado, das 18h às 22h | Reservas: (11) 2222-1176 ou WhatsApp (11) 94247-9315 | @aizomerestaurante

Margaux (São Paulo)

Voltado à cozinha francesa contemporânea, o restaurante funciona no rooftop gastronômico do MorumbiShopping, com acesso independente e serviço de valet. O projeto segue a estética de uma brasserie parisiense e reúne salão principal (90 lugares), bar (12 lugares) e uma sala privativa para até 20 pessoas, equipada com mesa única e área de estar com sofás. Para grupos, a casa trabalha com três opções de menu fechado — compostos por aperitivo, entradas para compartilhar, prato principal escolhido individualmente à mesa (como boeuf bourguignon ou salmão em crosta de ervas) e sobremesa.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 (MorumbiShopping, rooftop gastronômico) – São Paulo

Assador

Mesa posta em sala privativa do Assador, no Itaim Bibi (Fernanda Brito/Divulgação)

O Assador – restaurante que nasceu no Rio de Janeiro, em um ponto icônico na baía de Guanabara – conquistou o público com sua leitura sofisticada e contemporânea do tradicional churrasco gaúcho. O carro-chefe da casa é o rodízio completo, que contempla mais de vinte cortes nobres (R$ 272 por pessoa). O restaurante possui dois salões que podem ser reservados juntos ou separadamente. O Salão Teatro oferece 80 lugares, um espaço perfeito para grandes almoços e jantares, bem como a celebração de eventos sociais. Já o Salão Faria Lima tem 40 lugares, seja para uma reunião com clientes, uma rodada de investimentos ou pequenas confraternizações. Mais informações e reservas no WhatsApp (11) 91171-7817.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h | @assadorbr

Baleia Rooftop

Salão do Baleia Rooftop, no edifício B32, na Faria Lima (Divulgação/Divulgação)

Localizado no edifício B32, onde está a icônica escultura de baleia metálica na Faria Lima, o restaurante aposta em uma cozinha de acento mediterrâneo e se destaca pela arquitetura contemporânea. O ambiente, de 680 metros quadrados, tem diferentes espaços, como mesas internas, lounge e área externa com vista privilegiada para a avenida. A casa conta ainda com uma sala privativa, e para utilizá-la é necessário fazer reserva com antecedência e confirmar mediante pagamento. São três menus completos disponíveis: Happy Hour (R$ 460), Saint-Tropez (R$ 390) ou Mykonos (R$ 520), voltados para diferentes momentos do dia.

Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Reservas no fone: (11) 99821-6836 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h30 | @baleiarooftop

Casarìa

Sala Piano, espaço para eventos do Casarìa, no Jardim Paulista (Agência Coxiia/Divulgação)

Inaugurado em dezembro de 2020, o Casarìa é um restaurante all day no Jardim Paulista, com funcionamento contínuo do café da manhã ao jantar. A casa conta com dois espaços privativos no piso superior: a Sala Vista, com capacidade para até 25 pessoas, e a Sala Piano, que acomoda até 35 convidados. Os ambientes recebem eventos sociais e corporativos, com opções que vão de cafés da manhã, coffee breaks e almoços a jantares, happy hours e coquetéis. Também é possível solicitar menus personalizados ou optar pelo cardápio tradicional da casa. Os eventos têm formatos e valores definidos de acordo com as necessidades de cada grupo, com preços médios entre R$ 200 e R$ 500 por pessoa.

Rua Haddock Lobo, 1.077 – Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: diariamente, das 7h à 0h | Reservas e informações: (11) 3068-0778 | @casariasp

Corrientes 348

Salão do Corrientes 348, restaurante de inspiração argentina (Divulgação/Divulgação)

Inspirado nos sabores autênticos da Argentina, o Corrientes 348 une sofisticação, ambiente acolhedor e cortes de carne de altíssima qualidade. Todas as unidades contam com salas privativas, que devem ser agendadas com antecedência e confirmadas mediante pagamento. Ao reservar uma dessas salas, é necessário escolher um dos menus exclusivos oferecidos pela casa, como o de café da manhã, a partir de R$ 90 por pessoa, e de happy hour, cujos valores começam em R$ 350 por pessoa.

Duas unidades. Endereço da unidade Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 348 - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Reservas no fone: (11) 98882-3668 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Donna

Sala privativa do Donna, restaurante do chef André Mifano (Rodolfo Regini/Divulgação)

No segundo andar do Donna, restaurante comandado pelo chef André Mifano, uma sala privativa oferece uma experiência reservada para grupos de oito a catorze pessoas. Completamente isolado do salão principal, o espaço foi pensado para pequenas celebrações, encontros corporativos e ocasiões especiais, com a privacidade de um ambiente dedicado exclusivamente aos convidados. O acesso faz parte da experiência: para chegar à sala, os comensais passam por dentro da cozinha de Mifano, aproximando-se do lugar onde os pratos são preparados. Os clientes podem reservar a sala privativa do Donna para jantares exclusivos. Uma das experiências disponíveis, realizada em parceria com a Woodford Reserve, combina um menu autoral de André Mifano com coquetéis clássicos e uma degustação guiada de uísques, incluindo rótulos da Woodford Reserve e da linha Jack Daniel’s Bonded. A experiência custa R$ 970 por pessoa, com água, refrigerante e café inclusos. Por mais R$ 170, é possível degustar o Maker’s Mark Cellar Aged 2024. As reservas exigem pagamento antecipado de 50% do valor total, com pelo menos 72 horas de antecedência.

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Ráscal

Salão do Ráscal na unidade do Conjunto Nacional, em Cerqueira César (Divulgação/Divulgação)

Com mais de 30 anos de história, o Ráscal é conhecido pelos bufês variados, pelas ilhas de massas e pelo preparo de receitas frescas. A rede conta com salas reservadas em diferentes unidades, voltadas a confraternizações, encontros corporativos e eventos particulares. Os espaços dispõem de projetores e televisores e podem receber tanto o bufê tradicional da casa quanto as pizzas do cardápio, servidos no almoço ou no jantar, mediante reserva. Na unidade do Conjunto Nacional, em Cerqueira César, a sala tem capacidade para até 80 pessoas.

Dez unidades. Endereço da unidade Conjunto Nacional: Alameda Santos, 2.152 – Cerqueira César, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: almoço de segunda a sexta, das 11h45 às 15h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 17h; jantar diariamente, das 19h às 22h | Contato para eventos: promo.rascal.com.br/eventos | @rascal

Rancho Português

Espaço para eventos do Rancho Português, na Vila Olímpia (Divulgação/Divulgação)

Referência em gastronomia lusitana, o Rancho Português reúne restaurante, snackbar, empório e adega, que conta com cerca de 800 rótulos de vinhos portugueses de diferentes regiões do país. Com decoração inspirada na arquitetura ibérica, marcada por azulejos e vitrais, a casa também oferece espaços reservados para eventos sociais e corporativos. Entre as opções está o Espaço Lisboa, com 136m² e capacidade para até 70 pessoas, que dispõe de banheiros exclusivos, elevador com acessibilidade e estacionamento. Há ainda um salão maior, preparado para reuniões, casamentos e grandes celebrações, com capacidade para até 170 convidados.

Avenida dos Bandeirantes, 1.051 – Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: salão, de segunda a sábado, das 11h30 às 22h30, e domingo, das 11h30 às 17h30; empório e delivery, de segunda a sábado, das 9h às 22h30, e domingo, das 9h às 17h30 | Reservas: (11) 2639-2077 | @ranchoportuguessp

SU

Sala privativa do SU, no MorumbiShopping (Divulgação/Divulgação)

Localizado no MorumbiShopping, o SU aposta na culinária japonesa e conta com um espaço exclusivo para eventos corporativos e celebrações intimistas. A área é dividida em duas salas de 31m² cada, com capacidade para até 12 pessoas por ambiente. Separadas por uma porta retrátil, elas podem ser integradas, ampliando a capacidade para até 26 convidados e permitindo diferentes configurações de mesas. Os espaços possuem isolamento acústico e visual e são acessíveis. O restaurante também oferece a possibilidade de locação de televisão para apresentações, mediante custo adicional.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo/SP (MorumbiShopping, piso térreo) | Horário de funcionamento: segunda e terça, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h; quarta a sexta, das 11h30 às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 22h | Reservas: (11) 95571-1399 | @restaurante.su

Taraz

Sala privativa do Taraz, no Rosewood São Paulo (Ruy Teixeira/Divulgação)

O fogo é o centro da culinária do Taraz. Sob a assinatura do chef Felipe Bronze e da equipe gastronômica do Rosewood São Paulo, as chamas ganham destaque para imprimir ao ambiente vibrante do restaurante os autênticos sabores da América do Sul. A casa possui duas salas privativas, a Leda e a Catunda, para reservas de até 20 pessoas. Há a possibilidade de escolher um menu especial para a ocasião e ainda incluir pacotes personalizados de bebidas. Mais informações no telefone (11) 3797-0500.

Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h (somente com reserva) e das 19h às 23h | @taraz.saopaulo

La Serena (São Paulo)

Com proposta inspirada na culinária da Costa Amalfitana e da Riviera Italiana, a casa fica instalada no Shopping JK Iguatemi. O espaço divide-se entre o salão principal, com 88 lugares, e o lobby, um ambiente mais reservado com capacidade para até 24 convidados. Os eventos contam com três opções de menu em etapas — duas delas incluem couvert e entradas servidas para compartilhar no centro da mesa, seguidas por prato principal à escolha de cada convidado e sobremesa.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 (Shopping JK Iguatemi) – São Paulo

Aima (São Paulo)

Instalado no piso térreo do Shopping Iguatemi São Paulo, o restaurante de culinária japonesa contemporânea traz referências ao kintsugi — técnica tradicional japonesa de restaurar cerâmicas com ouro — em um ambiente que comporta 98 lugares no salão e 12 no sushi bar. O formato para eventos contempla entradas servidas para compartilhar, seguidas por sobremesa e prato principal escolhido individualmente entre seleções de sushis e sashimis ou receitas quentes da cozinha.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232 (Shopping Iguatemi São Paulo, piso térreo) – São Paulo

Kitchin (São Paulo e Rio de Janeiro)

Com foco na gastronomia japonesa contemporânea, a marca recebe confraternizações em três endereços com cardápio desenhado para compartilhamento ao centro da mesa, reunindo entradas, sushis e sashimis:

Unidade Itaim Bibi (SP): É o endereço mais intimista da rede, marcado por iluminação baixa, mármore vermelho no bar e painéis artesanais de juta. Comporta 60 pessoas no salão e oito no sushi bar (Rua Iaiá, 83 – Itaim Bibi).

Unidade JK Iguatemi (SP): Com decoração em tons terrosos, texturas naturais e elementos em cordas, oferece capacidade mais ampla para eventos maiores, somando 120 lugares no salão (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, piso térreo).

Unidade Leblon (RJ): No Rio de Janeiro, o salão recebe luz natural e utiliza estruturas de cordas para setorizar os ambientes, acomodando 96 pessoas nas mesas e oito no sushi bar (Av. Afrânio de Melo Franco, 290, 1º piso – Shopping Leblon).

Curado

O Curado apresenta uma proposta que combina gastronomia e botecagem, unindo a informalidade característica dos botecos a uma cozinha que valoriza técnica, criatividade e diferentes referências. Sob o comando dos chefs Filipe Duarte e Beatriz Fernandes, a cozinha desenvolve pratos para compartilhar que traduzem essa mistura entre cozinha autoral e espírito de boteco. O Curado oferece uma sala privativa para eventos e reuniões, com estrutura para receber até 10 pessoas em um ambiente reservado e equipado com sistema de som e TV para apresentações. São dois formatos de menu: Meeting Lunch, a R$239 por pessoa, com entradas, principais e sobremesas, e Private Meal, a R$320 por pessoa, com uma seleção mais elaborada de pratos. A sala também pode ser locada por R$2.000 para almoço e R$3.000 para jantar, com contratação antecipada e menu definido de acordo com o perfil do evento. Mais informações e reservas no telefone (11) 94120-2280.

Rua Prof. Carlos de Carvalho, 113 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Tel: (11) 94120-2280 | Horário de Funcionamento: segunda das 11h30 às 15h30; terça das 11h30 às 23h; quarta e quinta às 11h30 à 00h; sexta das 11h30 à 01h; sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 18h | @curadosp

Lassù

O restaurante está localizado no 28º andar do icônico Edifício K1 em Santana. A casa oferece uma experiência memorável com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Em 2026, o restaurante foi indicado no Guia Michelin. Para os eventos de fim de ano, o restaurante oferece a sala privativa que pode ser adaptada conforme o evento contratado. Mais informações e reservas no WhatsApp (11) 93326-2828.

Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @lassu_ristorante