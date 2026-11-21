Do tamanho de um saquinho de chá, cinza e sem bateria, o Brick costuma passar o dia grudado por um ímã na porta da geladeira. O usuário encosta o celular na peça, os aplicativos escolhidos travam, e só voltam a abrir quando o aparelho toca o mesmo ponto outra vez, o que obriga quem está no sofá ou na cama a se levantar para rolar o feed. O dispositivo custa US$ 59 (cerca de R$ 325) e começou a ser vendido no fim de 2023 por dois recém-formados em ciência da computação de Wisconsin, Zach Nasgowitz e TJ Driver.

Nos primeiros meses, a dupla vendeu cerca de 2 mil unidades, todas impressas em 3D dentro de casa. Hoje o Brick tem usuários em 180 países, segundo a revista Entrepreneur, e seu público principal está na faixa de 20 a 35 anos. Nasgowitz descreveu esse comprador ao Business Insider como alguém que já frequenta a academia e trata o bloqueio do celular como mais um item da rotina de autocuidado, ao lado do treino e do sono.

A leitura do fundador coincide com o momento do mercado de bem-estar, que movimenta US$ 5,6 trilhões por ano (R$ 30,9 trilhões), de acordo com o Global Wellness Institute, e passou a incluir a desconexão entre seus produtos. Um levantamento da Rocapine, desenvolvedora de apps de saúde colocou a redução do tempo de tela à frente de parar de fumar e beber menos entre as metas dos americanos.

Metade tenta, um quarto consegue

O Pew Research Center ouviu 9.750 adultos nos Estados Unidos entre maio e junho e constatou que 53% deles acham que passam tempo demais no smartphone, parcela que chega a 70% entre os menores de 30 anos. Nos 12 meses anteriores, 45% tentaram diminuir o uso. Desse grupo, apenas 25% classificaram o resultado como muito bem-sucedido, e 23% disseram ter tido pouco ou nenhum sucesso.

No Brasil, o espaço para esse tipo de produto é ainda maior. Dados do DataReportal apontam 9 horas e 13 minutos diários de conexão à internet no país, contra uma média global de 6 horas e 38 minutos, o que deixa os brasileiros atrás apenas dos sul-africanos.

A distância entre intenção e resultado aparece também nas pesquisas sobre saúde em geral. No estudo anual da McKinsey sobre o setor, 84% dos consumidores dizem tratar o bem-estar como prioridade, e só 13% afirmam alcançar as metas que traçam. É nesse intervalo que se instalam os serviços pagos de detox digital, cujo tamanho ainda divide as consultorias, com estimativas para 2026 que vão de US$ 95 milhões (R$ 524 milhões) a US$ 1,22 bilhão (R$ 6,7 bilhões).

Passos, placares e assinaturas

Cada empresa escolheu um atrito diferente para cobrar. O Steppin, criado por Paul English, cofundador do buscador de viagens Kayak, libera um minuto de rede social a cada 100 passos. O PhoneLess expõe o tempo de tela do usuário a um grupo de amigos e custa US$ 76,99 por ano (R$ 424). Líder da categoria, o Opal cobra US$ 99,99 anuais (R$ 551) e fatura cerca de US$ 400 mil por mês (R$ 2,2 milhões), segundo estimativa da plataforma Adapty. Na ponta mais radical está o Light Phone, celular sem redes sociais vendido a US$ 699 (R$ 3.851).

A adesão ainda é restrita. Levantamento do YouGov indica que 17% dos americanos já usaram um aplicativo para monitorar ou limitar o tempo de tela, fatia que sobe para 37% entre os adultos com menos de 30 anos. Entre quem testou, 52% consideram a ferramenta eficaz.

Do aplicativo à sauna

Offline Wellness Club, em Calgary: clube canadense abriu em 2025 sede com sauna e água gelada para quem quer se afastar das telas (Reprodução/Offline Wellness Club)

A promessa de ficar longe do telefone migrou para espaços físicos. Em Calgary, no Canadá, o Offline Wellness Club nasceu como grupo de corrida e abriu em maio de 2025 uma sede com sauna para mais de 30 pessoas e tanques de água gelada, voltada a quem quer sair da frente das telas. O formato segue o dos clubes de bem-estar social como o Othership, que opera em Toronto e Nova York com sessões a partir de US$ 64 (R$ 353).

A ciência oferece algum respaldo ao apelo comercial. Um estudo publicado em novembro de 2025 na revista JAMA Network Open acompanhou 295 jovens de 18 a 24 anos que reduziram o uso de redes sociais de quase duas horas para cerca de 30 minutos por dia durante uma semana. Os sintomas de depressão caíram 24,8%, os de ansiedade, 16,1%, e os de insônia, 14,5%. A sensação de solidão não mudou, e os autores ressaltam que a pesquisa não teve grupo de controle e não mediu a duração dos efeitos.