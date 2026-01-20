Honda Fit 2026 ganha novo visual com 'design chinês'

A quarta geração do Honda Fit chega ao mercado com um design diferente dos anteriores. Inspirado no design de modelos chineses, o lançamento será produzido em escala limitada, com três mil unidades.

Em 2021, o veículo saiu de linha no Brasil, mas ainda é comercializado em outros países. Ao longo do seu tempo de produção, foram 9 milhões de unidades vendidas.

O lançamento de 2026 será vendido pelo valor de 66.800 yuans ou R$ 51.462.

Como é o novo Honda Fit?

Novo modelo com linhas geométricas é inspirado nos carros chineses (Reprodução/Honda)

No lançamento de 2026, o Honda Fit cresceu. Em comparação com o último modelo comercializado no Brasil, esta versão é sete centímetros maior.

O automóvel possui 4,17 metros de comprimento, 1,69 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,53 metros de entre-eixos.

No mercado nacional, as medidas eram iguais, exceto do comprimento, de 4,10 metros.

Após a reestilização, o Fit também ganhou detalhes geométricos, como os faróis conectados por uma barra horizontal, luzes principais separadas e entradas de ar maiores.

Design interior

Na parte interna, o layout teve poucas mudanças. O modelo conta com uma tela de 7 polegadas para o quadro de instrumentos, outra de 10 polegadas para a parte de multimídia e sistema de som com dois alto-falantes.

A Honda não confirmou se os exclusivos 'magic seats', que permitem reorganização dos bancos traseiros, estarão disponíveis no modelo.

Capacidade do motor

Equipado com rodas aro 15 e pneus 185/60, o veículo é composto por motor 1.5 de quatro cilindros com 123 cavalos-vapor (cv) de potência e 14,8 quilograma-força-metro (kgfm) de torque.

O Honda Fit também possui câmbio automático e capacidade de 700 quilômetros por tanque de gasolina.

Design pode ser exclusivo do mercado chinês

Por enquanto, a Honda não confirmou se as mudanças do Fit são definitivas ou exclusivas para o mercado chinês. No site da concessionária no Japão, o modelo permanece inalterado.

Caso sejam replicadas, as novas características devem ser implantadas no Fit japonês e no Jazz, como é conhecido na Europa, no futuro.