Largura dos veículos elétricos leva consumidores chineses a reconsiderar carros a combustão

O aumento da largura dos carros de nova energia (NEVs) na China tem gerado desafios para motoristas, fazendo com que uma parte da classe média comece a reconsiderar os veículos a combustão.

Com a largura padrão das vagas de estacionamento estabelecida em 2,4 metros desde 1998, muitos modelos de veículos elétricos recentes já se aproximam desse limite, dificultando a mobilidade nas cidades.

Modelos como o Zeekr 001 e o Li Auto L9, que ultrapassam os 2 metros de largura, estão se tornando comuns no mercado chinês. Esses carros, apesar de oferecerem maior conforto e autonomia, deixam poucos centímetros de cada lado das vagas de estacionamento, complicando a abertura das portas e o acesso ao veículo.

O aumento da largura é impulsionado principalmente pela necessidade de grandes baterias para garantir maior autonomia e pela adoção de motores nas rodas e suspensões complexas.

Desafios para motoristas e infraestrutura urbana

Os consumidores enfrentam dificuldades ao tentar estacionar em vagas padrão, que frequentemente se tornam inutilizáveis, uma vez que as portas não abrem completamente.

Além disso, em áreas com grande circulação de veículos, como escolas e hospitais, os carros mais largos intensificam congestionamentos e aumentam o risco de colisões.

Plataformas automáticas, comuns em grandes cidades, também não comportam veículos que ultrapassam 1,9 metro de largura, limitando as opções para os motoristas urbanos.

Diante desses desafios, o mercado começa a ver um aumento no interesse por carros mais estreitos, com largura em torno de 1.850 mm, que oferecem um equilíbrio entre conforto e praticidade nas cidades. Nesse cenário, marcas tradicionais, como BMW, Mercedes-Benz e Audi, continuam a manter sua relevância ao oferecer carros a combustão que são mais adequados ao uso urbano, mantendo a preferência de parte da classe média e alta.

Perspectivas para o mercado de carros elétricos na China

Com o crescimento dos veículos elétricos e o aumento contínuo das suas dimensões, os especialistas preveem que o governo chinês poderá ser pressionado a adotar políticas que restrinjam o tamanho dos veículos para facilitar a mobilidade nas cidades.

Para os fabricantes de carros, a oportunidade está em lançar modelos premium que conciliem praticidade e dimensões mais adequadas, atraindo consumidores que, diante das dificuldades de estacionamento e manobra, passaram a reconsiderar os carros a combustão.