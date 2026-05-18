Gallo lança nova garrafa e aposta em consumo versátil de azeite no Brasil

A marca de azeites Gallo anunciou nesta segunda-feira, 18, na APAS Show 2026, o maior evento do varejo da América Latina, os lançamentos voltados à expansão do uso do azeite de oliva na culinária cotidiana, da preparação dos alimentos à finalização dos pratos.

Entre as novidades anunciadas está o Gallo Do Seu Jeito, versão do azeite extra virgem tradicional da marca em embalagem squeeze com bico dosador. O novo formato foi desenvolvido a partir de referências do uso profissional em cozinhas e busca oferecer mais precisão e praticidade no preparo das receitas. A companhia aposta na distribuição em larga escala do novo modelo de embalagem.

Outro movimento da marca envolve a ampliação da linha “Para Todos os Usos”, com a chegada do Gallo Extra Virgem Intenso. O lançamento integra a estratégia da empresa de orientar o consumidor sobre as diferenças de intensidade de sabor entre os azeites. O portfólio passa a reunir opções que variam do perfil suave ao intenso, com propostas para diferentes tipos de preparo e consumo.

“Nossa participação na APAS Show é fundamental para estreitarmos o relacionamento com nossos parceiros e apresentarmos como a inovação pode gerar valor real para a categoria de azeites”, afirma Pedro Gonçalves, diretor de marketing da Casa Gallo.

Gallo: marca de azeites lançou nova linha de produtos nesta segunda-feira (Divulgação)

“Temos um potencial enorme com essa categoria no Brasil, tanto em penetração quanto consumo médio, ainda mais pensando no seu alinhamento total com as tendências de saudabilidade, e enquanto marca líder estamos atentos em trazer inovações que respondam a esse potencial.”

A Gallo também apresentou a nova embalagem proprietária da principal marca do grupo. A atualização encerra o processo de modernização iniciado em 2024 e busca ampliar a visibilidade dos produtos nas gôndolas. A nova garrafa reúne rótulo com leitura simplificada e elementos voltados ao reforço da origem e da tradição da marca.

“A nova garrafa sempre esteve nos nossos planos, mas optamos em fazer o processo de modernização em duas etapas para garantir a conexão com nossos consumidores”, diz Gonçalves.

E acrescenta: “Essa evolução foi pensada com o intuito de modernizar a marca e reforçar atributos de sofisticação e sensorialidade, mas sem perder as raízes e a tradição construídas ao longo de uma trajetória de mais de 100 anos. Temos uma marca forte e consolidada, mas que precisa caminhar lado a lado com seus consumidores", complementa.

Quando os produtos chegarão aos mercados?

Os lançamentos da Gallo e as novas embalagens começam a chegar aos pontos de venda em todo o Brasil ao longo do segundo semestre deste ano.