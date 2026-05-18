Gallo lança nova garrafa e aposta em consumo versátil de azeite no Brasil

Gallo: marca de azeites lançou nova linha de produtos nesta segunda-feira (Divulgação)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 19h11.
Última atualização em 18 de maio de 2026 às 19h16.
A marca de azeites Gallo anunciou nesta segunda-feira, 18, na APAS Show 2026, o maior evento do varejo da América Latina, os lançamentos voltados à expansão do uso do azeite de oliva na culinária cotidiana, da preparação dos alimentos à finalização dos pratos.
Entre as novidades anunciadas está o Gallo Do Seu Jeito, versão do azeite extra virgem tradicional da marca em embalagem squeeze com bico dosador. O novo formato foi desenvolvido a partir de referências do uso profissional em cozinhas e busca oferecer mais precisão e praticidade no preparo das receitas. A companhia aposta na distribuição em larga escala do novo modelo de embalagem.
Outro movimento da marca envolve a ampliação da linha “Para Todos os Usos”, com a chegada do Gallo Extra Virgem Intenso. O lançamento integra a estratégia da empresa de orientar o consumidor sobre as diferenças de intensidade de sabor entre os azeites. O portfólio passa a reunir opções que variam do perfil suave ao intenso, com propostas para diferentes tipos de preparo e consumo.
“Nossa participação na APAS Show é fundamental para estreitarmos o relacionamento com nossos parceiros e apresentarmos como a inovação pode gerar valor real para a categoria de azeites”, afirma Pedro Gonçalves, diretor de marketing da Casa Gallo.
“Temos um potencial enorme com essa categoria no Brasil, tanto em penetração quanto consumo médio, ainda mais pensando no seu alinhamento total com as tendências de saudabilidade, e enquanto marca líder estamos atentos em trazer inovações que respondam a esse potencial.”
A Gallo também apresentou a nova embalagem proprietária da principal marca do grupo. A atualização encerra o processo de modernização iniciado em 2024 e busca ampliar a visibilidade dos produtos nas gôndolas. A nova garrafa reúne rótulo com leitura simplificada e elementos voltados ao reforço da origem e da tradição da marca.
“A nova garrafa sempre esteve nos nossos planos, mas optamos em fazer o processo de modernização em duas etapas para garantir a conexão com nossos consumidores”, diz Gonçalves.
E acrescenta: “Essa evolução foi pensada com o intuito de modernizar a marca e reforçar atributos de sofisticação e sensorialidade, mas sem perder as raízes e a tradição construídas ao longo de uma trajetória de mais de 100 anos. Temos uma marca forte e consolidada, mas que precisa caminhar lado a lado com seus consumidores", complementa.
Os lançamentos da Gallo e as novas embalagens começam a chegar aos pontos de venda em todo o Brasil ao longo do segundo semestre deste ano.