Os 10 carros mais buscados do Brasil em 2024; veja o ranking

Apesar do crescimento dos SUVs no Brasil, em 2024 o carro mais procurado pelos consumidores foi um clássico dos sedãs: o Honda Civic. A informação faz parte de um levantamento inédito do Webmotors Autoinsights, ferramenta da Webmotors, um dos principais ecossistemas automotivos do país.

O estudo, ao qual EXAME Casual teve acesso com exclusividade, analisou os modelos mais buscados na plataforma entre janeiro e dezembro de 2024. O ranking reflete um mercado diversificado, com a presença de sedãs, hatches e SUVs, atendendo a diferentes perfis de consumidores.

Com 4,5% do total de buscas, o Honda Civic garantiu o primeiro lugar, seguido pelo Toyota Corolla (3,7%) e pelo hatch Chevrolet Onix (2,8%). Na sequência, aparecem Honda HR-V (2,4%), Hyundai HB20 (2,3%), Volkswagen Gol (2,2%), Volkswagen Polo (2,2%), Jeep Compass (2,2%), Honda Fit (2,2%) e Volkswagen Jetta (2,1%).

Para Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, a forte presença de hatches compactos, como Onix, HB20, Gol e Polo, reforça o peso do custo-benefício na decisão de compra. No entanto, a liderança de Civic e Corolla indica que o consumidor brasileiro também prioriza espaço, conforto e desempenho.

O ranking evidencia um mercado automotivo em transformação: os sedãs seguem relevantes, os SUVs continuam em ascensão e os hatches compactos mantêm sua força pelo preço competitivo.

Os carros mais buscados em 2024

1. Honda Civic

2. Toyota Corolla

3. Chevrolet Onix

4. Honda HR-V

5. Hyundai HB20

6. Volkswagen Gol

7. Volkswagen Polo

8. Jeep Compass

9. Honda Fit

10. Volkswagen Jetta

Carro mais vendido em 2024

Embora o Honda Civic tenha sido o modelo mais buscado, o carro mais vendido do Brasil foi a Fiat Strada, com 144.684 unidades emplacadas, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Este foi o quarto ano consecutivo em que a picape liderou o mercado.

O bom desempenho do modelo ajudou a Fiat a alcançar 20,9% de participação no mercado automotivo. No total, a montadora italiana vendeu 521.289 veículos em 2024, um crescimento de 45 mil unidades em relação a 2023.

Na segunda posição, o Volkswagen Polo registrou 140.177 unidades vendidas, consolidando-se como um dos hatches mais populares do país. Já o Chevrolet Onix fechou o pódio na terceira colocação, com 97.503 unidades emplacadas.